เผยตัวอย่างแรก "Bound By A Curse" เกมสยองขวัญไขปริศนาแบบโคออป!

"Bound By A Curse" เกมสยองขวัญแบบร่วมมือกันจากผู้พัฒนาเกมอิสระ Maiku Dev เผยตัวอย่างเกมเพลย์ที่ผู้เล่นจะต้องสื่อสารกันเพื่อทำลายคำสาปและเตรียมพร้อมที่จะถูกสลับที่ตลอดเวลา สามารถกด Wishlist ได้แล้วบน Steam
"Bound By A Curse" คือเกมสยองขวัญแบบร่วมมือที่ผู้รอดชีวิตสองคนถูกเชื่อมโยงด้วยพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถสลับตำแหน่งของพวกเขาได้ตลอดเวลา โดยคนหนึ่งถูกขังอยู่ในห้องลึกลับ ขณะที่อีกคนเดินผ่านโลกที่ถูกบิดเบือนโดยมิติคู่ขนานที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด เบาะแสที่ซ่อนอยู่ และสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่จริง ค้นหาห้องลับนั้น ทำลายคำสาป และหนีออกไปด้วยกัน
ในฐานะผู้ควบคุม ผู้เล่นสามารถมองเห็นและได้ยินข้อมูลที่นักสำรวจไม่สามารถรับรู้ได้ ดังนั้นผู้เล่นจะต้องคอยตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขาอยู่ตลอดเวลา และต้องเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทั้งสองจะสลับบทบาทกัน สิ่งที่ผู้ควบคุมจำเป็นต้องทำคือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ฟังเสียง ชาร์จไฟฉาย และส่งข้อมูลสำคัญ
ในฐานะนักสำรวจ หน้าที่ของผู้เล่นคือการสำรวจสภาพแวดล้อมที่อันตราย รับฟังข้อมูลจากผู้ควบคุม และหลบหลีกภัยคุกคามที่ซุ่มซ่อนอยู่ การรักษาทรัพยากรอย่างเหมาะสมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน นักสำรวจจำเป็นต้องสำรวจสภาพแวดล้อม ค้นหาสิ่งของสำคัญ แก้ปริศนา และติดต่อสื่อสารกับผู้ควบคุมอยู่เสมอ
บางช่วงผู้เล่นทั้งสองคนจะสลับบทบาทกัน ผู้สำรวจจะได้กลับไปยังที่ปลอดภัย ขณะที่ผู้ควบคุมจะต้องเสี่ยงภัยเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่อันตราย ผู้เล่นทั้งสองต้องปรับตัว สื่อสาร ร่วมมือ และไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด ทุกการกระทำขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีม ผู้สำรวจต้องพึ่งพาคำแนะนำของผู้ควบคุมเพื่อไขปริศนา หลีกเลี่ยงอันตราย และก้าวต่อไป ในขณะที่ผู้ควบคุมต้องตีความข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้ความกดดัน
ผู้ที่สนใจ "Bound By A Curse" สามารถกด Wishlist ได้แล้วบนSteam
