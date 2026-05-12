Yulgang PC ก้าวสู่ปีที่ 21 เผย Road Map จัดเต็มทุกคอนเทนต์!

PlayPark จัดงาน “Yulgang Exclusive Meeting 2026” ชวนเหล่าจอมยุทธ์และอินฟลูเอนเซอร์เกม Yulgang PC มารวมงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงาน "Yulgang Exclusive Meeting 2026" เต็มไปด้วยความอบอุ่นและคึกคักตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียน โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับชุด Gift Set สุดพิเศษ ทั้งชุดคลุมและทรงผม "มือสังหารเงาจันทรา" เป็นของขวัญต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีมุมถ่ายรูปให้เหล่าจอมยุทธ์ได้เช็กอินและเก็บภาพความประทับใจกับเพื่อนร่วมสำนัก เพื่อแชร์ความฟินลงโซเชียลกันแบบจัดเต็ม
อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ทะยานสู่ปีที่ 21 แบบยิ่งใหญ่กว่าที่เคย
ช่วงไฮไลท์สำคัญ ได้รับเกียรติจาก คุณ หฤษิต สมนิมิตร Product Manager ขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมเผยทิศทางภาพรวมของ Yulgang PC ในปีนี้ โดยวันที่ 4 มิถุนายนนี้ เตรียมอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การมาถึงของศิษย์พี่สาม อาชีพใหม่ “ชินพุงแบ็ก”, เซิร์ฟเวอร์ใหม่ “อสูรโลหิตคลั่ง” และกิจกรรมภายในเกมอีกมากมาย ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับความมันส์ขึ้นไปอีกขั้น เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับเหล่าจอมยุทธ์โดยเฉพาะ พร้อมให้คำมั่นสัญญาที่จะเดินหน้าพัฒนาทั้ง Yulgang PC ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมแน่นรางวัลเพียบตลอดงาน
นอกจากข้อมูลอัปเดตแบบ Exclusive แล้ว ทีมงานยังจัดเต็มกิจกรรมสร้างความสนุกพร้อมขนรางวัล Lucky Draw มาแจกกันแบบไม่มีกั๊ก ปิดท้ายความประทับใจด้วยการร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มพรีเมียมในบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างผู้เล่นและทีมงาน เรียกได้ว่างาน “Yulgang Exclusive Meeting 2026” ในครั้งนี้ เป็นวันที่เหล่าจอมยุทธ์ได้เติมเต็มความสุขและมิตรภาพที่เหนียวแน่นร่วมกัน
สำหรับใครที่พลาดงานนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ yulgang.playpark.com หรือแฟนเพจ facebook.com/PlayPark.Yulgang.TH
