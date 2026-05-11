ลือ Claire Redfield รีเทิร์นตัวเอก "Resident Evil 10" พร้อมเริ่มต้นพัฒนาแล้ว!

ผู้ใช้ Reddit นามว่า Connect_Base_217 ได้รวบรวมข่าวลือเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ต่าง ๆ ที่ Capcom กำลังซุ่มพัฒนาอยู่ในเวลานี้ ทั้งการรีเมค Devil May Cry และ Resident Evil ภาคต่าง ๆ รวมถึงภาคหลักถัดไปอย่าง Resident Evil 10 ที่ Claire Redfield จะกลับมาเป็นตัวเอกอีกครั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ อ้างอิงจากโพสต์ของวงในอย่างคุณ Dusk Golem และ StiviwonderN ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ โปรเจกต์รีเมคของ Devil May Cry ภาคแรก ที่เผยว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แม้จะยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเกมในตอนนี้
สำหรับ Resident Evil ทาง Capcom ได้มีการประชุมภายในเกี่ยวกับแฟรนไชส์เมื่อเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2022 และได้อนุมัติให้มีการสร้างเวอร์ชันรีเมคของ Resident Evil Zero, Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 1 และภาคใหม่อย่าง Resident Evil 10 โดยแต่ละโปรเจ็กต์ใช้โค้ดเนมแตกต่างกัน ได้แก่ Project Chambers (Resident Evil Zero remake), Project Fallen (Resident Evil 1 remake), และ Project Redlife (Resident Evil 10)
Resident Evil 1 เวอร์ชันรีเมค ได้เข้าสู่ช่วง Pre-production มาตั้งแต่ช่วงปี 2022 - 2023 และเริ่มกระบวนการผลิตเต็มรูปแบบแล้ว ขณะที่ Resident Evil 10 จะมี Claire Redfield เป็นตัวเอก ซึ่งถือเป็นการกลับมามีบทบาทในเกมภาคหลักอีกครั้งนับตั้งแต่ Resident Evil 2 Remake แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเอกเดี่ยวหรือไม่
ทั้ง Resident Evil Zero และ Resident Evil 10 จะใช้ขุมพลังจาก REX Engine รุ่นล่าสุดของ Capcom ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในภาคล่าสุด รวมถึงมีการเปิดเผยรายละเอียด DLC ของ Resident Evil Requiem ว่า Ada Wong จะมาปรากฎตัวอย่างแน่นอน และตัวเกมจะมี DLC มากกว่า 1 ตัวด้วย
นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยอีกว่า Capcom ได้จัดการประชุมในปี 2022 เพื่อสั่งปิดโปรเจ็กต์รีเมคของแฟนเกมหลายตัวทั้ง Resident Evil Zero, Code Veronica, และ Resident Evil 1 เป็นการยืนยันว่าทางบริษัทมีแผนที่จะนำเกมเหล่านี้มารีเมคอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตามทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น ยังไม่มีการประกาศหรือยืนยันจากทาง Capcom แต่อย่างใด
ที่มา: https://www.reddit.com/
