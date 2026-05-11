Review: Neverness to Everness เกมก๊อปสุดขอบ ชอบตรงไม่หลุดเรท

แนวเกม แอ็คชั่นอาร์พีจีโอเพ่นเวิลด์
ผู้ให้บริการ Perfect World Games
ระบบ PS5, PC, iOS, Android
แอ็คชั่นอาร์พีจีโลกอิสระฉบับยำใหญ่ใส่สารพัด ที่เลียนแบบลักจำจากผู้อื่นจนหาจุดแข็งจริงๆของตัวเองไม่เจอ
Hotta Studio ทีมพัฒนาเกมสัญชาติจีนเชื้อสายปลิงกลับมาสร้างประวัติเกาะกระแสคนอื่นหากินอีกครั้ง ภายหลังจากที่เคยปล่อยผลงานอย่าง Tower of Fantasy ออกมาให้แฟนๆ Genshin Impact ตราหน้าก่นด่าไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดก็ถึงคิวของ Zenless Zone Zero อีกหนึ่งไอพีคลื่นลูกใหม่ของค่ายหมีที่ต้องโดนพวกเขาล้วงลูกตลบหลังด้วยผลงานเกมโคลนชื่ออ่านยาก Neverness to Everness หรือที่นิยมเรียกกันสะดวกปากว่า NTE
เนื้อหาของเกม Neverness to Everness นั้นบอกเล่าเกี่ยวกับมหานคร Hethereau เมืองสมมติที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น สถานที่ซึ่งวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นบนท้องฟ้าแปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและผู้คนไปจากเดิม ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันเหล่าประชากรในเมืองต้องอาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความผิดปกติจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ทว่าความผิดปกติบางอย่างมันก็อาจเป็นภัยอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงต้องมีบุคคลพลังพิเศษอย่างเราในฐานะ Appraiser ผู้มีหน้าที่ออกสำรวจตรวจตราและคอยขจัดปัดเป่าเหล่าความผิดปกติทั้งหลายให้มลายหายสิ้น
ระบบคอมแบทภายในเกมจะเน้นการเปลี่ยนตัวละครในทีม 4 คนสลับกันลงมาสร้างแดเมจใส่ศัตรู แต่ละตัวต่างก็มีท่าไม้ตายอัลติเมทและสกิลทักษะพิเศษเฉพาะที่ต้องรอเวลาคูลดาวน์ ระหว่างต่อสู้หากฝ่ายศัตรูโจมตีมาผู้เล่นสามารถ กะจังหวะแพรี่หรือหลบหลีกสวนกลับไปช่วยเร่งให้มอนฯติดสตันไวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เบสพื้นฐานของมันยังคงเน้นความเป็นอาร์พีจีมากกว่าเกมแอ็คชั่นจ๋า ท่วงท่าแอนิเมชั่นอาจไม่ได้รวดเร็วสะใจหรือต้องอาศัยความไวในการตอบสนองเท่า ZZZ
ตัวเกมค่อนข้างอิสระเปิดกว้างตามสไตล์เกมโอเพ่นเวิลด์ ผู้เล่นสามารถปีนป่ายผนัง บินร่อน ขับรถยนต์สำรวจเมืองได้ทั้งเมืองไม่ต่างจากเกม Grand Theft Auto แถมยานพาหนะต่างๆเหล่านี้เราสามารถขับเข้าศูนย์เพื่อปรับแต่งลวดลาย เปลี่ยนล้อ อัพเกรดเครื่องยนต์ เสริมสมรรถนะให้รถของเราแรงขึ้นเพื่อเอาไปลงแข่งขันในรายการอีเวนท์แบบเกมเรซซิ่งได้ด้วยนะ อยากได้รถเท่ๆรถแรงๆก็ต้องขยันฟาร์มเก็บเงินกันหน่อยละ ส่วนพวกรถยนต์ NPC ที่เห็นจอดตามท้องถนนแนะนำว่าอย่าไปยุ่งหรือขโมยมันมาขับจะดีกว่า เพราะนอกจากจะไม่ได้ครอบครองมันแบบถาวรแล้วตัวเรายังเสี่ยงโดนตำรวจจับติดคุกติดตารางอีกต่างหาก
ที่แลเห็นสะดุดตามากที่สุดคงเป็นเรื่องงานภาพกราฟิกระดับขุมพลัง Unreal Engine 5 ที่ทำออกมาโดดเด่นเกินหน้าองค์ประกอบอื่นๆ โดยช่วงเวลาและสภาพอากาศภายในเกมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิค เดินเก็บเควสต์ตอนกลางวันแดดจ้าอยู่ดีๆ สักพักฟ้าเริ่มครึ้มมีเมฆบดบัง จากนั้นสายฝนจะร่วงหล่นโปรยปรายลงมา ยิ่งถ้าตกในเวลากลางคืนด้วยแล้ว ผิวน้ำนองบนท้องถนนจะสะท้อนกับแสงสีนีออนดูเรียลสมจริงสุดๆระดับน้องๆ Cyberpunk 2077 เลยทีเดียวเชียว ดังนั้นหากใครใช้มือถือสเปคกลางๆหรือเครื่องพีซีงบจำกัดอาจรันเกมนี้ไม่ไหวต้องยอมรับสภาพกันไป
เรื่องน่าแปลกสุดย้อนแย้งของเกม NTE คือมันเป็นเกมเล่นฟรีที่พยายามเลียนแบบเกมดังของค่ายอื่น แต่กลับดีไซน์ระบบสุ่มกาชาออกมาได้แบบไม่เหมือนใครเขา โดยเป็นลักษณะการทอยลูกเต๋าพาตัวละครก้าวเดินไปบนกระดาน ตกช่องไหนก็เอาของรางวัลช่องนั้นไป สุ่มตู้ลิมิเต็ดครบ 90 โรลก็การันตีตัวละครแรงค์ S หน้าตู้ทันที ไม่มีหมาแมวโผล่หลุดเรทมาให้ช้ำใจเล่น หากเปิดได้ตัวละครซ้ำกันเรายังสามารถเลือกได้อีกว่าจะปลดสกิลหมู่ดาวไหนออกมาใช้ก่อนระหว่าง M1 - M6 ถือว่าทีมพัฒนาเกมนี้ใจดีถึงขนาดต้องขยี้ตาตัวเองว่านี่เรื่องจริงหรือความฝันกันแน่
ความแปลกชวนฉงนอีกอย่างของเกมคือการตั้งชื่อธาตุและคลาสของตัวละครที่อ่านแล้วเป็นต้องคิ้วขมวด โดยชื่อธาตุจำยากทั้ง 6 ก็ได้แก่ Lakshana, Cosmos, Anima, Incantation, Chaos และ Psyche ซึ่งธาตุเหล่านี้เราสามารถนำมาผสมกันเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาในระหว่างการต่อสู้ เช่น Remora ทำให้ศัตรูเชื่องช้าจากการผสมธาตุ Cosmos และ Lakshana เข้าด้วยกัน ไหนจะต้องจดจำลักษณะของตัวละครว่าตัวไหนเป็นสายก๊าซ สายของแข็ง หรือสายของเหลวอีก เรียกว่าเล่นเอาการจดจำตารางธาตุในวิชาเคมีเป็นเรื่องอีซี่ไปเลย
เชื่อว่าหลายท่านที่ได้ลองสัมผัสเกม NTE คงมีความรู้สึกแบบเดียวกันว่าองค์ประกอบหลายอย่างภายในเกมเหมือนได้แรงบันดาลใจและไอเดียมาจากสื่อบันเทิงต่างๆแทบทุกแขนง มันมิใช่แค่เกมคู่แข่งเท่านั้น แต่ลามไปถึงอนิเมะ และภาพยนตร์ ตามประเด็นดราม่าร้อนแรงที่มีชาวเน็ตพยายามจับผิดงานศิลป์ในเกมที่ดูเจตนาลอกเลียนแบบหยิบขโมยผลงานของศิลปินท่านอื่นมาใช้ดื้อๆโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเช่น บ้านของโนบิตะ, ทางเดินใต้ดินทอดยาวจากหนัง Exit 8, ถนนข้ามทางรถไฟริมชายหาดจาก Slam Dunk และอื่นๆอีกมากมาย หากคิดแง่บวกมองเป็น Easter Egg เอาใจแฟนคลับชาวอนิเมะมันก็ได้อยู่หรอก แต่ในมุมของนักพัฒนาเกมแล้วนี่คือวิธีการมักง่ายไปหน่อย เห็นอะไรก็จับยัดมาใส่ปล่อยให้ AI เจนฯทุกสิ่งอย่างขึ้นมาอิสระแบบไร้คนคุมทิศทางกำกับหางเสือ แถมนี่ยังถือเป็นการละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาโดยตรงอีกด้วย เล่นไปก็พะวงไปว่าตัวเกมจะโดนลงดาบเมื่อไหร่
"อาจพูดได้ว่า Neverness to Everness มันคือเกมเอไอที่พยายามเป็นทุกสิ่งอย่าง ไม่ว่าจะอาร์พีจี แอ็คชั่น สยองขวัญ โอเพ่นเวิลด์ หรือแม้กระทั่งแข่งรถ จริงอยู่มันมีอะไรหลายสิ่งให้เราได้ทำ แต่ความสนุกของแต่ละกิจกรรมมักอยู่ในระดับกลางๆ ไม่ได้หวือหวาน่าสนใจเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆที่โฟกัสด้านใดด้านเดียวไปเลย หากใครชื่นชอบเกมสไตล์โลกเปิดกว้างเน้นปริมาณเนื้อหาเข้าว่าส่วนเรื่องคุณภาพความสนุกเอาไว้ทีหลัง นี่ก็อาจเป็นเกมที่ตอบโจทย์วันว่างๆของคุณได้"
ระดับความสนุก
ช่องทางดาวน์โหลด:
NTE
ค่าบริการดาวน์โหลด: ฟรี
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจManagerGameทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*