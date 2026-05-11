xs
xsm
sm
md
lg

ไทยปิดศึกเดือด "CABAL FEST 2026" คว้าแชมป์ทั้ง Mobile และ PC!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS ปิดสนามวันสุดท้ายด้วยโมเมนต์สุดเดือด เมื่อทีมไทยฝ่าด่านผู้เล่นตัวท็อปจากหลายประเทศ ก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จทั้งบนแพลตฟอร์ม Mobile และ PC ถือเป็นการประกาศศักดาของ Cabal ไทยบนเวที SEA อย่างเต็มตัว

ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ดุเดือดทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยในฝั่ง Cabal: Ultimate Combo (PC) เป็นการปะทะกันระหว่างสองทีมไทย TreeMaple และ SKIBIDI RANGER ในศึก Thai VS Thai ที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของผู้เล่นระดับท็อป ก่อนที่ TreeMaple จะโชว์ฟอร์มเหนือชั้น ปิดเกมเอาชนะไปด้วยสกอร์ 3:0 คว้าแชมป์ฝั่ง PC ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี

ทีมไทย TreeMaple คว้าแชมป์ Cabal PC


ขณะที่ฝั่ง Cabal: Infinite Combo (Mobile) รอบชิงชนะเลิศเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ลุ้นกันจนถึงเกมสุดท้าย เมื่อทีมไทย SUNNYXD ต้องเผชิญหน้ากับทีมจากฟิลิปปินส์ MANGOLA FAMIGLIA ในศึก Thai VS Philippines ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและจังหวะพลิกเกมตลอดการแข่งขัน ก่อนที่ SUNNYXD จะเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์ 3:2 คว้าแชมป์ฝั่ง Mobile กลับมาให้ไทยได้สำเร็จ

ทีมไทย SUNNYXD คว้าแชมป์ Cabal Mobile


จากศึกที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน จากการปะทะของผู้เล่นระดับท็อป สู่โมเมนต์ที่ทีมไทยปิดเกมคว้าชัยได้สำเร็จทั้งสองแพลตฟอร์ม ชัยชนะครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญของ CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS และยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของบริษัท Combo Interactive ในการพา Cabal Fest ก้าวขึ้นสู่การเป็นอีเวนต์เกมระดับ International ได้อย่างเต็มภาคภูมิ


งานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขัน แต่คือสมรภูมิที่รวมผู้เล่น แฟนเกม ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้จากหลายประเทศไว้ในสนามเดียวกัน ให้ชาว Nevareth ได้ร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และร่วมเป็นสักขีพยานของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ Cabal


ตลอดทั้งงาน บรรยากาศของ Cabal Fest สะท้อนให้เห็นพลังของคอมมูนิตี้ Cabal อย่างชัดเจน ทั้งเสียงเชียร์ในฮอลล์ โมเมนต์การแข่งขันบนเวที กิจกรรมภายในงาน และผู้ชมออนไลน์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ทำให้งานครั้งนี้กลายเป็นมากกว่าอีเวนต์เกม แต่เป็นการรวมพลของเหล่านักรบจากหลายประเทศภายใต้ตำนานเดียวกัน


นอกจากนี้ Combo Interactive ยังเผยอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจักรวาล Cabal ผ่าน Cabal Project X โปรเจกต์ใหม่ที่เตรียมเปิดประตูสู่สมรภูมิ “ระหว่างประเทศ” ให้เหล่านักรบจากหลายประเทศได้เข้ามาปะทะกันในสนามเดียวกัน เพื่อสร้างศึกครั้งใหม่ที่ใหญ่ขึ้น เดือดขึ้น และน่าจับตามากขึ้นกว่าเดิม


ย้อนชมความเดือดของศึก CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS
และโมเมนต์แชมป์ทั้ง Mobile และ PC ได้ทาง YouTube @ComboInteractive:
วันที่ 9 พ.ค. 2569 https://www.youtube.com/watch?v=k-bCzOGr8ZQ
วันที่ 10 พ.ค. 2569 https://www.youtube.com/watch?v=G3JtBfImivY

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทต่อไปของ Cabal ทั้งบน Mobile และ PC
ติดตามทุกอัปเดต ทุกสนามรบ และทุกประกาศสำคัญได้ที่
Cabal Mobile TH: https://www.facebook.com/combo.cbm/
Cabal PC TH: https://www.facebook.com/combo.cbpc/

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

ไทยปิดศึกเดือด "CABAL FEST 2026" คว้าแชมป์ทั้ง Mobile และ PC!
ทีมไทย TreeMaple คว้าแชมป์ Cabal PC
ไทยปิดศึกเดือด "CABAL FEST 2026" คว้าแชมป์ทั้ง Mobile และ PC!
ทีมไทย SUNNYXD คว้าแชมป์ Cabal Mobile
ไทยปิดศึกเดือด "CABAL FEST 2026" คว้าแชมป์ทั้ง Mobile และ PC!
+4