ไทยปิดศึกเดือด "CABAL FEST 2026" คว้าแชมป์ทั้ง Mobile และ PC!

CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS ปิดสนามวันสุดท้ายด้วยโมเมนต์สุดเดือด เมื่อทีมไทยฝ่าด่านผู้เล่นตัวท็อปจากหลายประเทศ ก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จทั้งบนแพลตฟอร์ม Mobile และ PC ถือเป็นการประกาศศักดาของ Cabal ไทยบนเวที SEA อย่างเต็มตัว
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ดุเดือดทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยในฝั่ง Cabal: Ultimate Combo (PC) เป็นการปะทะกันระหว่างสองทีมไทย TreeMaple และ SKIBIDI RANGER ในศึก Thai VS Thai ที่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของผู้เล่นระดับท็อป ก่อนที่ TreeMaple จะโชว์ฟอร์มเหนือชั้น ปิดเกมเอาชนะไปด้วยสกอร์ 3:0 คว้าแชมป์ฝั่ง PC ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี
ขณะที่ฝั่ง Cabal: Infinite Combo (Mobile) รอบชิงชนะเลิศเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ลุ้นกันจนถึงเกมสุดท้าย เมื่อทีมไทย SUNNYXD ต้องเผชิญหน้ากับทีมจากฟิลิปปินส์ MANGOLA FAMIGLIA ในศึก Thai VS Philippines ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและจังหวะพลิกเกมตลอดการแข่งขัน ก่อนที่ SUNNYXD จะเฉือนเอาชนะไปอย่างสุดมันด้วยสกอร์ 3:2 คว้าแชมป์ฝั่ง Mobile กลับมาให้ไทยได้สำเร็จ
จากศึกที่เต็มไปด้วยแรงกดดัน จากการปะทะของผู้เล่นระดับท็อป สู่โมเมนต์ที่ทีมไทยปิดเกมคว้าชัยได้สำเร็จทั้งสองแพลตฟอร์ม ชัยชนะครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญของ CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS และยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของบริษัท Combo Interactive ในการพา Cabal Fest ก้าวขึ้นสู่การเป็นอีเวนต์เกมระดับ International ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
งานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขัน แต่คือสมรภูมิที่รวมผู้เล่น แฟนเกม ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้จากหลายประเทศไว้ในสนามเดียวกัน ให้ชาว Nevareth ได้ร่วมเชียร์ ร่วมลุ้น และร่วมเป็นสักขีพยานของอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ Cabal
ตลอดทั้งงาน บรรยากาศของ Cabal Fest สะท้อนให้เห็นพลังของคอมมูนิตี้ Cabal อย่างชัดเจน ทั้งเสียงเชียร์ในฮอลล์ โมเมนต์การแข่งขันบนเวที กิจกรรมภายในงาน และผู้ชมออนไลน์ที่ติดตามความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน ทำให้งานครั้งนี้กลายเป็นมากกว่าอีเวนต์เกม แต่เป็นการรวมพลของเหล่านักรบจากหลายประเทศภายใต้ตำนานเดียวกัน
นอกจากนี้ Combo Interactive ยังเผยอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจักรวาล Cabal ผ่าน Cabal Project X โปรเจกต์ใหม่ที่เตรียมเปิดประตูสู่สมรภูมิ “ระหว่างประเทศ” ให้เหล่านักรบจากหลายประเทศได้เข้ามาปะทะกันในสนามเดียวกัน เพื่อสร้างศึกครั้งใหม่ที่ใหญ่ขึ้น เดือดขึ้น และน่าจับตามากขึ้นกว่าเดิม
ย้อนชมความเดือดของศึก CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS
และโมเมนต์แชมป์ทั้ง Mobile และ PC ได้ทาง YouTube @ComboInteractive:
วันที่ 9 พ.ค. 2569 https://www.youtube.com/watch?v=k-bCzOGr8ZQ
วันที่ 10 พ.ค. 2569 https://www.youtube.com/watch?v=G3JtBfImivY
