Genshin Impact หวนคืน Sumeru ในวิกฤตใหม่สุดท้าทาย 20 พ.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 7 "ปุราณะแห่งเถ้าสุญตา" พาผู้เล่นกลับมาเยือน Sumeru เพื่อเผชิญกับวิกฤตครั้งใหม่ พร้อม 3 ตัวละครใหม่ และกิจกรรมจำกัดเวลา เตรียมอัปเดตในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้
เนื้อเรื่องเควสต์เทพเจ้าในเวอร์ชันจันทราที่ 7 จะนำพาวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมาสู่ Sumeru เมื่อ Nahida ตกอยู่ในห้วงนิทราปริศนาที่ยากจะอธิบาย ทำให้ Sumeru ตกอยู่ในสภาวะระส่ำระสาย ในขณะเดียวกัน ศัตรูลึกลับคนใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับ Il Dottore ผู้ที่เคยเชื่อกันว่าพ่ายแพ้ไปแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ภัยคุกคามในครั้งนี้จะดึงเอา Collei, ราชาแห่งนกกุลา Thoth, Nicole และพันธมิตรที่คุ้นเคยคนอื่น ๆ เข้าสู่สมรภูมิความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อทำเควสต์บทนี้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เล่นจะได้รับ Primogem สูงสุดถึง 560 Primogem รวมถึงวัสดุเลื่อนขั้นของ Nicole และปลดล็อกบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่ ที่มาพร้อมกับความสามารถอันยากจะคาดเดาในการอัญเชิญพลังทำลายล้างอันมหาศาล เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถทบทวนการผจญภัยที่ผ่านมาได้ง่ายขึ้น ระบบใหม่ที่ชื่อว่าบันทึกผู้นำทาง จะทำหน้าที่สรุปเนื้อเรื่องภายในเกมให้กับผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ ในขณะที่ระบบการแจ้งเตือนเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกอัตโนมัติ ก็จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเนื้อเรื่องให้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักแล้ว เวอร์ชันจันทราที่ 7 ยังได้เปิดตัว Nicole Reeyn แม่มดคนแรกจากสมาคมแม่มดที่เปิดให้เล่นได้ เธอคือทูตสวรรค์ผู้ไร้เสียงที่สามารถสื่อสารเข้าไปในจิตใจของผู้อื่นได้โดยตรง ในที่สุด Nicole ก็ได้เข้ามาร่วมทีมในฐานะตัวละครผู้ใช้สื่อเวทธาตุไฟ 5 ดาว ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการสนับสนุนทีมที่ยอดเยี่ยม สกิลธาตุของเธอจะมอบบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกทั้งทีมซึ่งรวมถึงตัวละครนอกสนาม พร้อมทั้งสร้างโล่ป้องกันขึ้นมา และท่าไม้ตายของเธอจะอัญเชิญภาพเงาเร้นลับออกมาติดตามตัวละครที่อยู่ในสนาม โดยจะทำดาเมจโจมตีประสานและปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามธาตุของตัวละครบนสนามได้ ซึ่งการโจมตีนี้จะได้รับการเสริมพลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้เอฟเฟกต์ Hexerei: Secret Rite นอกเหนือจากการต่อสู้แล้ว Nicole ยังสามารถเรียกใช้พลังของ Seelie ผ่านการชาร์จโจมตี เพื่อช่วยนำทางไปยังหีบสมบัติที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในเวอร์ชันจันทราที่ 7 ยังได้ขยายพื้นที่จุดรวมพลอย่างสวนของแม่มดของ Nicole โดยจะเปิดให้เข้าชมการตกแต่งภายในของกระท่อมแม่มดเป็นครั้งแรก ซึ่งจะมาพร้อมกับห้องใหม่ ๆ เรื่องราวใหม่ ๆ และรางวัลลับที่จะทยอยปลดล็อกในทุก ๆ สัปดาห์
เพื่อขยายขุมกำลังของทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น Lohen รองหัวหน้าหน่วยที่ 5 แห่งกองอัศวินแห่ง Favonius จะปรากฏตัวในฐานะตัวละคร 5 ดาวอีกหนึ่งตัว ในฐานะผู้ใช้หอกธาตุน้ำแข็ง 5 ดาว Lohen มีสไตล์การต่อสู้ที่ดุดันและเป็นเอกลักษณ์ โดยเขามีความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรการต่อสู้ 2 ชนิด ได้แก่ "ความสำราญ" และ "จิตชิงชัย" เพื่อสร้างความเสียหายน้ำแข็งอย่างมหาศาล สกิลธาตุของเขาจะเปิดใช้งานสถานะ Masterstroke ซึ่งช่วยให้เขาสามารถสะสมและใช้งาน "ความสำราญ" เพื่อปลดปล่อยสกิลธาตุแบบพิเศษได้ ในขณะที่ "จิตชิงชัย" จะถูกสะสมผ่านการต่อสู้ของเพื่อนร่วมทีม ซึ่งจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งของเขาให้เพิ่มขึ้นไปอีกขั้น เมื่อจัดทีมร่วมกับตัวละครมนตรา Lohen จะสามารถดึงศักยภาพการต่อสู้ของตนเองออกมาได้สูงยิ่งขึ้น สำหรับเควสต์ระดับตำนานของเขานั้น จะพาผู้เล่นไปสำรวจเรื่องราวของกองอัศวินแห่ง Favonius ในมุมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
ผู้ที่เดินทางมาพร้อมกับสหายใหม่ทั้งสองคนนี้คือ Prune เธอสถาปนาตัวเองว่าเป็น "นักล่าแม่มด" ที่ได้รับการรับรองจาก Alice โดยเปิดตัวในฐานะตัวละคร 4 ดาวใหม่ผู้ใช้สื่อเวทธาตุลม ซึ่งใช้กระพรวนและค้อนใหญ่ในการสร้างความเสียหายหลายธาตุและปฏิกิริยากระจาย สำหรับกิจกรรมอธิษฐานในเวอร์ชันจันทราที่ 7 ครึ่งแรกจะเป็นการเปิดตัวของ Nicole และ Prune พร้อมกับการรีรันของ Durin ในขณะที่ครึ่งหลังจะเป็นการมาของ Lohen และการกลับมาของ Mavuika
กิจกรรมจำกัดเวลาใหม่จะมุ่งเน้นไปที่สมาคมแม่มดน้อยของ Klee ซึ่งมีมินิเกมที่หลากหลายให้ร่วมสนุกกับตัวละครต่าง ๆ เช่น Qiqi, Yaoyao, Sayu และเพื่อนใหม่อย่าง Prune โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรูปลักษณ์อาวุธพิเศษ "กุญแจเวทมนตร์สุดเจ๋ง"
ในขณะเดียวกัน แดนอัศจรรย์พันดาราก็จะมีการแข่งขันกีฬาสุดพิเศษที่รอให้ผู้เล่นมาเข้าร่วมด้วยเช่นกัน อีกทั้ง หุ่นแดนอัศจรรย์ก็สามารถแสดงท่าทางต่าง ๆ ได้ทั่วทั้ง Teyvat แล้ว โดยผู้เล่นสามารถใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพและเก็บความทรงจำของช่วงเวลาสุดประทับใจเหล่านั้นเอาไว้ได้ ไม่เพียงแค่นั้น ในเวอร์ชันจันทราที่ 7 ยังมีการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือแก้ไขและวัสดุต่าง ๆ ด้วย
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 7 จะอัปเดตในวันที่ 20 พฤษภาคม ดาวน์โหลดเกมได้แล้วทั้งบน PlayStation 5, Xbox, PC, Google Play และ AppStore ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ genshin.hoyoverse.com
