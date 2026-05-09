"CABAL FEST 2026" ระเบิดศึกระดับภูมิภาค ณ ยูเนี่ยนมอลล์

Combo Interactive เปิดการแข่งขัน "CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS" ศึกอีสปอร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่รวมนักแข่งจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาประชันฝีมือเพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์ พร้อมระเบิดความมันส์ ณ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น 5 วันที่ 9-10 พฤษภาคมนี้
CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Combo Interactive ในการพา Cabal ก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคผ่านอีเวนต์ที่รวมผู้เล่น แฟนเกม ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้จากหลายประเทศไว้ในสนามเดียวกัน พร้อมสะท้อนให้เห็นว่า Cabal ยังคงเป็นหนึ่งในเกมที่มีพลังของผู้เล่นและคอมมูนิตี้แข็งแรงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
ภายในงานจะรวมทั้งการแข่งขันฝั่ง Mobile และ PC ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 USD กิจกรรมแจกของรางวัลและไอเทมพิเศษตลอดงาน โชว์แมตช์พิเศษจากอินฟลูเอนเซอร์ การถ่ายทอดสด และการเปิดเผยทิศทางสำคัญของ Cabal ในอนาคต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสทั้งบรรยากาศการแข่งขัน พลังของชาว Nevareth และภาพการเติบโตของ Cabal ในระดับภูมิภาคภายในงานเดียว
สำหรับ Roadmap ของ Cabal PC ในปี 2026 จะมีการปลดล็อกดันเจี้ยนใหม่ต่อเนื่องช่วง Q2–Q4 ทั้ง Celestia (SEA), Palestra Inferna, Purifier in the Woods, Holia Exodium, Tower of the Dead B4F และ Automata Lab พร้อมอุปกรณ์ระดับสูง Dragonium รวมถึงเพิ่มระบบใหม่เพื่อยกระดับพลังตัวละคร ทั้ง Monolith Enigma, Honor Medal – Elite Rank, Chaos Upgrade – Ring และ Absolute Drive System
ส่วน Roadmap ของ Cabal Mobile ในปี 2026 จะมีการเสริมดันเจี้ยน ระบบ และอุปกรณ์ใหม่ตลอดปี ทั้ง Purify in the Wood, Secret Base SCA-76, Dragonium, Alchemy และ Constellation พร้อมปรับระบบ Progression ให้เล่นลื่น โตไว และพร้อมลงสนามกว่าเดิม
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มระบบใหม่ที่ผู้เล่นรอคอยอย่าง Guild War สงครามกิลด์ครั้งใหม่ที่กิลด์ต่าง ๆ จะได้เปิดศึกยึดครองปราสาท ชิงสิทธิประโยชน์พิเศษ และยกระดับศึกระหว่างกิลด์ให้เข้มข้นขึ้น โดยมีแผน Beta Launch ใน Q1 2027 ก่อนต่อยอดสู่การแข่งขันระดับ Global
และสุดท้ายคือการเปิดตัว Cabal Project X โปรเจกต์พิเศษจาก Combo Interactive ที่ต่อยอดจากเสียงเรียกร้องของเหล่านักรบ สู่สมรภูมิในรูปแบบ "สงครามระหว่างประเทศ" เปิดโอกาสให้ผู้เล่นไทยและผู้เล่นจากหลายประเทศในภูมิภาคได้เข้าสู่สนามรบเดียวกัน เพื่อพิสูจน์ฝีมือ ศักดิ์ศรี และความเป็นหนึ่งของชาว Nevareth
"CABAL FEST 2026: TRUE CHAMPIONS" พร้อมระเบิดความมันส์ระดับภูมิภาค ณ ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น 5 วันที่ 9-10 พฤษภาคมนี้ รับชมถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube: Combo InterActive
