อนิเมะ "เซคิโระ" กำหนดฉายในญี่ปุ่น 4 กันยา

เตรียมติดตามการเดินทางของทายาทศักดิ์สิทธิ์และผู้พิทักษ์ ในผลงานอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกมฟาดฟันสายโหดชื่อดัง
ล่าสุดทางบริษัท Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la และ ARCH ได้ร่วมกันออกมาประกาศคิวฉายสำหรับ Sekiro: No Defeat เวอร์ชันอนิเมะดัดแปลงของเกมแอ็คชั่นสุดฮิต Sekiro: Shadows Die Twice โดยตัวอนิเมะมีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นวันที่ 4 กันยายนปี 2026 ซึ่งจะฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เป็นระยะเวลาสามสัปดาห์ด้วยกัน
เนื้อหาในเวอร์ชันอนิเมะ จะกล่าวถึงแผ่นดินญี่ปุ่นที่แตกแยกออกเป็นหลายประเทศอิสระและพัวพันทำสงครามกันไม่รู้จบ หัวใจหลักของเรื่องคือ อาชินะ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเต็มไปด้วยความลึกลับโบราณที่เกิดภัยคุกคามครั้งใหม่ขึ้น ภายหลังจากสองทศวรรษที่ อิชชิน อาชินะ นักดาบผู้ยิ่งใหญ่ได้ยึดครองดินแดนกลับคืนมาด้วยการทำรัฐประหารอันโหดร้าย
ภัยคุกคามนี้เกิดขึ้นภายในกระทรวงมหาดไทยที่ เก็นอิจิโร หลานชายของอิชชินดูแลปกครองอยู่ ด้วยความสิ้นหวังอับจนหมดหนทางในการปกป้องบ้านเกิด เขาจึงต้องหันหน้าไปพึ่งพาพลังต้องห้ามโดยความหวังเดียวตกไปอยู่กับ เด็กชายทายาทศักดิ์สิทธิ์ผู้ถูกลักพาตัวไป และนินจาองครักษ์แสนภักดีสุดเงียบขรึมที่รู้จักกันในนาม เซคิโระ นี่จึงเป็นเรื่องราวของขุนนางและข้ารับใช้ของเขา กับภารกิจในการฟื้นฟูความสมดุลให้กับประเทศชาติที่กำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต
นอกเหนือจากกำหนดวันฉายในโรงภาพยนตร์ของญี่ปุ่นแล้ว ตัวอนิเมะ Sekiro: No Defeat ยังเตรียมแผนปล่อยฉายแบบสากลทั่วโลกเอ็กคลูซีฟเฉพาะผ่านช่องทางสตรีมมิ่ง Crunchyroll ในอนาคตอีกด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก gematsu
gematsu
