"Leon Must Die"โหมดมินิเกม RE Requiem พร้อมให้เล่นแล้ว!

Capcom ปล่อยมินิเกมอัปเดตฟรีสำหรับ Resident Evil Requiem ในชื่อ "LEON MUST DIE FOREVER" สวมบท Leon ปะทะซอมบี้สุดแกร่ง เสริมและปลดล็อคความสามารถใหม่ พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
“LEON MUST DIE FOREVER” คือโหมดเกมพิเศษที่จะปลดล็อกหลังจากผู้เล่นเล่นจบเนื้อเรื่องหลักแล้ว โหมดนี้อัดแน่นไปด้วยการต่อสู้สุดมันส์ที่ผู้เล่นชื่นชอบจากสายลับในตำนานอย่าง Leon S. Kennedy ต่อสู้ฝ่าฟันไปในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เคยไปเยือนมาแล้วในเกม และเอาชนะบอสสุดท้าย พร้อมด้วยศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้น มีระดับความยาก 5 ระดับ และผู้เล่นจะต้องแข่งกับเวลา เติมเกจพลังให้เต็มด้วยการเอาชนะศัตรูเพื่อปลดล็อก “ความสามารถเสริมพลัง” ของ Leon ที่มีเฉพาะในโหมดนี้เท่านั้น
ลำดับและความคืบหน้าของแต่ละพื้นที่ รวมถึงตัวเลือกสำหรับ "ความสามารถเสริม" ของลีออน จะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบ ทำให้เล่นซ้ำได้ไม่รู้จบ
นอกจากอัปเดตโหมดมินิเกม "LEON MUST DIE FOREVER" ยังมีการประกาศเพิ่มเติมอีกมากมาย:
• แก้ไขบั๊กต่าง ๆ ในทุกแพลตฟอร์ม
• คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense เพิ่มการรองรับสำหรับ PC ทั้ง Adaptive Triggers, Haptic Feedback และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
• สินค้าใหม่ล่าสุดของ "LEON MUST DIE FOREVER" รวมถึงเสื้อยืด เสื้อแขนยาว เสื้อสเวตเตอร์ และเสื้อฮู้ด พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Amazon
• เปิดตัวฟิกเกอร์ amiibo จาก Resident Evil Requiem ได้แก่ Grace Ashcroft และ Leon S. Kennedy
"Resident Evil Requiem" เกมภาคหลักล่าสุดในซีรีส์เกมเอาชีวิตรอดสยองขวัญระดับตำนาน Resident Evil จะพาผู้เล่นกลับสู่เมืองแรคคูนซิตี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์แอ็คชั่นสุดระทึกขวัญและเอาชีวิตรอดสุดขนลุก ในขณะที่ Grace Ashcroft และ Leon S. Kennedy เผชิญหน้ากับอดีตของพวกเขาและค้นหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์แรคคูนซิตี้ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล
"Resident Evil Requiem" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.residentevil.com/requiem/en-asia/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*