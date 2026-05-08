DEV คอนเฟิร์ม! "CABAL RED" เซิร์ฟไทย เปิดแน่ปีนี้

ESTgames ผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์เกม "CABAL RED" ได้จับมือกับ Gen Play ปล่อยคลิปสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ส่งตรงความคืบหน้าจากเกาหลีใต้ถึงมือเกมเมอร์ชาวไทยโดยเฉพาะ ยืนยันเปิดให้บริการภายในปีนี้
โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ Mr. Jeong JinKwan ตำแหน่ง Project Director จาก ESTgames ได้ออกมาเปิดใจถึงทิศทางการพัฒนาเกม พร้อมเน้นย้ำว่าการมาในครั้งนี้คือก้าวสำคัญที่จะยกระดับแฟรนไชส์ไปอีกขั้น
"สำหรับทิศทางของ CABAL RED ตัวเกมจะไม่ใช่แค่การนำ CABAL Online มาทำ Remaster แบบธรรมดาทั่วไปครับ แต่เราได้ยกระดับคุณภาพกราฟิกให้สวยงามยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine พร้อมทั้งพัฒนาตัวระบบให้เป็นเกมแบบ Cross-Platform ที่สามารถเล่นได้ลื่นไหลทั้งบน PC และ Mobile โดยเรายังคงรักษาเอกลักษณ์ความมันส์ของระบบแอคชันและคอมโบที่แฟน ๆ ชื่นชอบเอาไว้อย่างครบถ้วน เสริมด้วยระบบเนื้อเรื่องและคอนเทนต์ที่หลากหลาย เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่สนุกสนานและสมบูรณ์แบบที่สุดให้กับผู้เล่นทุกคน" Mr. Jeong JinKwan กล่าว
นอกจากนี้ ทางทีมผู้พัฒนาได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า CABAL RED เซิร์ฟเวอร์ไทย จะเปิดให้เล่นภายในปี 2026 นี้อย่างแน่นอน ที่สำคัญและเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ คือ "ประเทศไทย" ยังเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้เปิดให้บริการต่อจากเกาหลีใต้แบบติด ๆ
ปฐมบทแห่งสงครามยุคใหม่กำลังจะอุบัติขึ้น! เตรียมปลุกสัญชาตญาณนักรบให้พร้อม เพราะ CABAL RED จะมาพลิกโฉมความมันส์และสร้างปรากฏการณ์สุดเดือด ในปี 2026 นี้ ติดตามข่าวสารและการอัปเดตได้ที่
