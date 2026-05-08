"Eternal Tower Saga" เกม MMORPG ไฮบริด พร้อมให้เล่นแล้ว!

Ultimate Game ประกาศความพร้อม "Eternal Tower Saga" เกม Lifestyle MMORPG ที่พัฒนาต่อยอดจาก TeeTINY Online มาพร้อมกราฟิกสไตล์การ์ตูนสุดน่ารัก การปรับสมดุล และระบบใหม่อีกมากมาย เปิดให้บริการแล้วทั้งบนมือถือและพีซี
การพัฒนาสู่ “Eternal Tower Saga (ETS)” ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด!
หลังจาก TeeTINY Online ปิดให้บริการใน Global Server ปี 2024 ตัวเกมยังคงพัฒนาต่อเนื่องร่วมมือกับ Ultimate Game รีบูตครั้งใหญ่ในชื่อ "Eternal Tower Saga" (ETS) เวอร์ชันนี้ยกเครื่องใหม่ทั้งระบบ ทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นและสนุกกับตัวเกมได้มากขึ้นเพิ่มความหลากหลายในการเล่นโดยไม่ให้ยึดติด แต่กับการเก็บเลเวลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะมีระบบเด่น ๆ ที่เพิ่มเข้ามาดังนี้
1. อาชีพคลาส 2 (กำลังพัฒนา)
2. ระบบปีก
3. ระบบคอลเล็กชั่น
4. ระบบตู้เสื้อผ้าแฟชั่น
5. ปรับสมดุลระบบการตกแต่งสวน เพิ่มฟีเจอร์และโมลเดลใหม่
6. ระบบสงครามชิงปราสาท
7. ระบบ Raid Boss
8. ระบบการแข่งขันระหว่างผู้เล่น รองรับการแข่งขัน E-Sport โดยการแข่งขันแรกที่จะเปิดให้ผู้เล่นได้ร่วมชิงชัยกันในช่วง Open Beta คือ The Tournament ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เลยทีเดียว
ภายในตัวเกมยังอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดและระบบต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายที่มีเฉพาะในเวอร์ชั่นของ Eternal Tower Saga (ETS) เท่านั้น บอกเลยว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้เล่นได้อย่างแน่นอน โดยช่วง Open Beta ผู้เล่นจะได้พบกับความสนุกที่เหนือกว่าเวอร์ชั่นอื่นๆ พร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ อีกมากมาย
Community สุดแกร่ง ด้วยระบบ Global One Server
เป็นระบบที่ทำให้ผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกเล่นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ทำให้เกิดสังคมเกมที่หลากหลาย เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่นเกมของเกมเมอร์แต่ละประเทศได้อย่างไร้ข้อจำกัด ภายในเกมยังมีระบบ
Auto-Translation (แปลภาษาอัตโนมัติ) ภายในช่องแชท ช่วยให้ผู้เล่นต่างชาติต่างภาษาสามารถสื่อสารและวางแผน ร่วมกันได้ในทันที
นอกจากนี้ตัวเกม Eternal Tower Saga (ETS) ยังมุ่งเน้นระบบ Community ที่แข็งแกร่ง และการเล่นร่วมกับผู้เล่นอื่น (Co-op) ทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความสดใหม่ในการเจอเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ นอกจากนั้นยังคงความคลาสสิกของการแสดงบอลลูนคำพูดซึ่งเป็นรูปแบบของเกมออนไลน์สไตล์คลาสสิกเอาไว้อย่างครบถ้วน ทำให้ผู้เล่นยุคเกมออนไลน์คลาสสิกเกิดความคุ้นเคยในการสนทนาและมีอรรถรสในการสนทนามากยิ่งขึ้น
เปลี่ยนอาชีพได้ตามต้องการ ทลายขีดจำกัด สร้างเทคนิคใหม่แบบไร้ขีดจำกัด
ตัวละครไม่มีการล็อคอาชีพตายตัว ผู้เล่นสามารถ “เปลี่ยนสไตล์การเล่นได้ตามอาวุธที่ถืออยู่” ซึ่งช่วยให้การจัดทีมลงดันเจียนมีความยืดหยุ่นสูง รวมไปถึงการสร้างเทคนิคใหม่ๆ ในการเล่นเพื่อไต่หอคอยในแต่ละชั้น ผู้เล่นสามารถผสมผสานสกิลของอาวุธแต่ละอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด และที่ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือชั้นกว่าเวอร์ชั่นเดิมก็คือ ในเวอร์ชั่น Eternal Tower Saga (ETS) ผู้เล่นสามารถนำอาวุธใส่ใน Shotcut เพื่อกดเปลี่ยนอาวุธแบบทันทีได้เลย เรียกว่าสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มอิสระในการสร้างเทคนิคการเล่นแบบใหม่ๆ ได้แบบไม่มีขีดจำกัด โดยภายในเกมจะมีอาวุธให้เลือกใช้งาน 4 แบบด้วยกันคือ
ดาบ ▶︎ อาวุธระยะประชิดที่โดดเด่นในเรื่องการโจมตีระยะใกล้และมีสกิล CC หยุดการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นสายที่มีสกิลดีบัฟให้ใช้งานค่อนข้างเยอะ เป็นอาชีพตัวป่วนแนวหน้าให้กับปาร์ตี้ได้เป็นอย่างดี
ธนู ▶︎ อาวุธระยะไกล โดดเด่นในเรื่องการโจมตีระยะไกลที่รุนแรงและรวดเร็ว มีทั้งสกิลประเภทสนับสนุนฟื้นฟู HP ตัวเอง และ สกิลประเภทกับดักให้ใช้งาน เป็นหนึ่งสายที่ค่อนข้างครบเครื่อง
ไม้เท้า ▶︎ อาวุธสายเวทย์ ที่โดดเด่นในเรื่องของความรุนแรงและรัศมีของการโจมตีที่กว้างกว่าอาวุธประเภทอื่น นอกจากนั้นสายอาชีพนี้ยังมีสกิลเอาไว้หลบหนีให้ใช้งานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวอีกด้วย
ลูกแก้วเวท ▶︎ อาวุธที่เน้นการสนับสนุนเป็นหลัก มีสกิลประเภทฟื้นฟู HP ให้กับปาร์ตี้และช่วยเสริมโล่ป้องกันให้ กับปาร์ตี้ เป็นหนึ่งสายที่มีความสำคัญมากๆ ในการลงดันเจี้ยนระดับสูง
Garden System สรรค์สร้างพื้นส่วนตัว ให้เป็นดินแดนในจิตนาการได้อย่างอิสระ
Garden System หรือถ้าจะให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ “ระบบสร้างบ้าน” ซึ่งภายในเกม Eternal Tower Saga (ETS) ผู้เล่นจะได้รับ “พื้นที่ว่าง” จำนวนหนึ่ง ซึ่งภายในพื้นที่นั้นจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้มากมายหลากหลายรูปแบบ โดยภายในเกมมีธีมการตกแต่งให้มากกว่า 50 แบบ และมีเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งรวมกันแล้วมากกว่า 1,000 ชนิดเลยทีเดียว ผู้เล่นสามารถเลือกใช้และตกแต่งให้เป็น “My Garden” แบบเฉพาะของตัวเองได้ และแน่นอนว่าสามารถทำฟาร์มเพื่อหาวัตถุดิบ, สร้างอุปกรณ์ และทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ภายในพื้นที่นั้น ที่สำคัญคือ การวางเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งต่างๆ เอาไว้ จะช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครหลักของเราอีกด้วย เรียกได้ว่าแค่ตกแต่งบ้านก็เก่งขึ้นได้แบบก้าวกระโดด
พัฒนาตัวละครไปพร้อมกับ “คู่หู” ออกผจญภัยไปด้วยกัน
ระบบสัตว์เลี้ยงใน Eternal Tower Saga (ETS) จะถูกเรียกว่า “คู่หู” เพราะจะไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดา เดินตามเหมือนกับเกมทั่วๆ ไป แต่ “คู่หู” ของเราจะเปรียบได้กับอีก 1 ตัวละครผู้เล่นสามารถเข้าร่วม ปาร์ตี้กับคู่หูแล้วออกผจญภัยไปด้วยกันได้ นอกจากนั้นยังสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับคู่หูได้อีกด้วย โดยคู่หูแต่ละตัวก็จะมีสกิลและความสามารถแตกต่างกันออกไป ผู้เล่นสามารถเลือกใช้งานคู่หูได้ตามสถานการณ์ สร้างเทคนิคการเล่นใหม่ๆ ร่วมกับคู่หูที่รู้ใจ ได้หลากหลายเลยทีเดียว
แฟชั่นมากมาย ปรับแต่ง เปลี่ยนสีได้ ตามสไตล์ที่ชื่นชอบ
ภายในเกม Eternal Tower Saga (ETS) มีแฟชั่นให้ผู้เล่นได้เลือกใช้งานมากกว่า 200 ชุดเลยทีเดียว และแต่ละชุดจะแบ่งออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ มากกว่า 1,000 ชิ้น ผู้เล่นสามารถเลือกผสมผสานแฟชั่นชุดต่างๆ ให้เกิดแฟชั่นชุดใหม่ได้ และยังสามารถเปลี่ยนสีของแฟชั่นได้ตามต้องการได้อีกด้วย และนอกจากความสวยงามแล้ว ผู้เล่นยังจะได้รับค่าสเตตัสเมื่อสวมใส่ หรือ นำไปสะสมในคอลเล็กชั่นเพื่อรับค่าสเตตัสแบบถาวรก็ได้เช่นกัน เป็นอีกหนึ่งระบบที่ถูกใจผู้เล่นสายแฟชั่นอย่างแน่นอน
กิจกรรมต้อนรับ Open Beta (OB) มากมาย แจกไอเทมเพียบ เล่นได้ไม่มีเบื่อ!
ใครที่เคยเล่นช่วง Close Beta มาแล้วก็จะทราบกันดีว่า Eternal Tower Saga (ETS)เป็นเกมออนไลน์ที่เป็น มิตรกับสายฟรีและสายเติมน้อยเป็นอย่างมาก เพราะตัวเกมมีกิจกรรมมากมายทั้งในเกมและนอกเกมเลยทีเดียว โดยกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เล่นจะได้พบเจอในช่วง Open Beta ก็จะมีดังนี้
1. พรอักษรสงกรานต์แห่งเทพ
2. GUIDE MISSION
3. Crafting Event
4. Costume Event
5. Transfer Upgrade Event
6. Bulldog is here
7. Pre-Register Reward
8. Daily Fun Tickets!
แน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้น กิจกรรมต่างๆ จะยังคงอัปเดตเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และยังมีกิจกรรมนอกเกม เช่น การแจก Code Item ในแฟนเพจ Facebook: Eternal Tower Saga อีกมากมายเลย รับประกันได้เลยว่ามีของแจกเพียบ! แนะนำว่าใครที่ยังไม่ได้ลองเล่น ให้ลองโหลดมาเล่นดูบอกเลยว่าคุณจะ เพลิดเพลินไปกับระบบและบรรยากาศของตัวเกมอย่างแน่นอน
Eternal Tower Saga เปิด Open Beta อย่างเป็นทางการแล้ว ดาวน์โหลดเกมได้ทั้งบน Mobile และ PC ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://cutt.ly/dtQfOjm6 และ Facebook
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*