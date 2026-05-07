เปิดตัว "Aliens: Fireteam Elite 2" เพิ่มสมาชิกฝ่าดงอสูรเป็น 4 คน

ภารกิจเอาชีวิตรอดครั้งใหม่ของเหล่า Colonial Marines ที่จะสนุกลึกซึ้ง ระทึกเข้มข้น และรู้สึกอุ่นใจมากกว่าเดิม
ค่าย Daybreak Game Company ร่วมกับทีมพัฒนา Cold Iron Studios ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Aliens: Fireteam Elite 2 ผลงานเกมแนว Co-op ชูตติ้งยิงเอเลี่ยนมุมมองผ่านหลังภาคต่อ ที่เตรียมแผนวางจำหน่ายในช่วงซัมเมอร์ (มิ.ย.-ส.ค.) ปี 2026 ทั้งบนเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series และ PC (Steam / Epic Games Store)
ผู้เล่นจะได้กลับไปสวมบทบาทเป็นหน่วยนาวิกโยธินอีกครั้ง กลุ่มทหารเดนตายที่ถูกส่งไปยังมุมที่อันตรายที่สุดของจักรวาลเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอดจากฝูงเอเลี่ยน Xenomorphs ที่พร้อมดักซุ่มโจมตีตามโถงทางเดิน ตามซอกมุมหลืบในเงามืด และเช่นเคยพวกมันมักบุกกรูกันมาด้วยจำนวนมหาศาล ทุกห้องทุกย่างก้าวจึงอาจเป็นที่สุดท้ายของคุณ
สิ่งที่เปลี่ยนไปในเกมภาคใหม่นี้ คือมันได้ขยายจำนวนสมาชิกในทีมของผู้เล่นจากเดิม 3 คนในภาคแรกขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 4 คนในภาคสอง พร้อมกับนำเสนอระบบการเล่นเป็นทีมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะมอบรางวัลแก่การประสานงานและการจัดวางคลาสอย่างมีกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังมีการบรรจุคลาสใหม่เข้ามาอย่าง Specialist คลาสพิเศษที่คุณสามารถเลือกปรับแต่งและผสมคละเคล้าอบิลิตี้ทักษะหลัก-รองของคลาสอื่นๆนำมามิกซ์แอนด์แมตช์สร้างคลาสในแบบฉบับของตัวเองได้อิสระตามใจชอบ
ทางฝั่งเอเลี่ยน Xenomorphs ในภาคนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ใหม่ที่บีบบังคับให้ผู้เล่นต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ตระหนักถึงสถานการณ์รอบตัว และประยุกต์ใช้ทุกเครื่องมือที่มีอยู่ ตั้งแต่กระบองช็อตไฟฟ้าสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดในยามคับขัน ไปจนถึงกระสุนเพลิงและกระสุนไฟฟ้า
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
