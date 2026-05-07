น้องไดยิ้มแป้น "Pragmata" ทำยอดขายทะลุ 2 ล้านชุดทั่วโลก!

CAPCOM ประกาศว่า "Pragmata" เกมแอ็คชั่นผจญภัยใหม่ล่าสุดที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 17 และ 24 เมษายน ที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายบนทุกแพลตฟอร์ม (PS5 / Switch 2 / Xbox Series X|S / Steam) ทะลุ 2 ล้านชุดทั่วโลกแล้ว
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญที่น่าจดจำนี้ ทีมงาน CAPCOM ได้มอบหมายให้ "ไดอาน่า" แอนดรอยด์เด็กสาวสุดน่ารักวาดภาพเพื่อแสดงความขอบคุณ
"Pragmata" เป็นเกมแอ็คชั่นผจญภัยแนวไซไฟที่ดำเนินเรื่องในโลกอนาคต ผู้เล่นจะรับบทเป็น "ฮิวจ์ วิลเลียมส์" วิศวกรที่กำลังสำรวจฐานบนดวงจันทร์ที่ขาดการติดต่อ หลังจากได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เขาได้รับการช่วยเหลือจาก "ไดอาน่า" แอนดรอยด์รูปแบบเด็กสาว ฮิวจ์ มนุษย์ผู้ตรงไปตรงมาแต่ใจดี และไดอาน่า แอนดรอยด์ช่างสงสัย จะต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อาละวาดบนฐานบนดวงจันทร์ และหาทางกลับสู่โลก
หลังวางจำหน่ายตัวเกมได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง โดยมียอดขายทั่วโลกเกิน 1 ล้านชุดภายในสองวันแรก เมื่อกระแสปากต่อปากแพร่กระจายออกไป และตามมาด้วยการวางจำหน่ายเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ยอดขายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดก็ทะลุ 2 ล้านชุดในสัปดาห์ที่สามของการวางจำหน่าย
"Pragmata" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ PC (Steam)
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*