"Ado - Snoop Dogg" ร่วมแจม Stranger Than Heaven เกมใหม่จากทีมสร้าง Yakuza

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SEGA ประกาศข้อมูลของ "Stranger Than Heaven" เกมใหม่จากทีมสร้างแฟรนไชส์ Yakuza เผยเนื้อเรื่อง เพลงประกอบหลัก ระบบต่อสู้ และรายชื่อนักแสดงที่ได้คนดังมาร่วมสร้างผลงาน เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีช่วงฤดูหนาวปีนี้


มหากาพย์การต่อสู้แสวงหาที่ของตนตลอด 50 ปี ของเหล่าชายผู้ไร้ซึ่งแหล่งที่อยู่
ปี 1915 ณ ซานฟรานซิสโก เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งแอบขึ้นเรือที่ดูน่าสงสัยจากเมืองท่าในกลางดึก
นามของเด็กหนุ่มผู้นั้นคือ มาโคโตะ ไดโต เขาเกิดจากพ่อชาวอเมริกันและแม่ชาวญี่ปุ่น ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเขา ไดโตต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงในฐานะคนเอเชีย และเมื่อสูญเสียพ่อแม่ไป เขาที่เหลือตัวคนเดียวไร้ที่พึ่งพิง ก็ตัดสินใจเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบ้านเกิดผู้เป็นแม่ นั่นเพราะเขาเชื่อว่า แม้ในอเมริกาจะไม่มีที่สำหรับเขา แต่ในญี่ปุ่นจะต้องมีที่ยืนให้เขาอยู่แน่

เด็กหนุ่มขึ้นเรือไปเพียงลำพังโดยไม่มีสิ่งใดติดตัว และการพบพานบนเรือลำนั้นที่อาจเรียกได้ว่าเป็นโชคชะตา ก็ได้พลิกชีวิตของไดโตไปอย่างใหญ่หลวง สิ่งที่รอคอยไดโตอยู่ที่ญี่ปุ่นคืออะไรกันแน่ และที่ที่เขาจะไปถึง ณ ปลายทางของการเดินทางอันแสนยาวไกลก็คือ......

นักแสดงหลัก
นักแสดงหลักของเกมนี้ ได้แก่ ยู ชิโรตะ, ดีน ฟูจิโอกะ, Snoop Dogg, โมเอกะ โฮชิ, Tori Kelly, อากิโอะ โอซึกะ, โทคุมะ นิชิโอกะ, ซาโตชิ ฟูจิฮาระ (Official Hige Dandism), Cordell Broadus, Ado และบุนตะ ซูกาวาระ โปรดติดตามเหล่าตัวละครทรงเสน่ห์ที่แสดงโดยทีมนักแสดงมากความสามารถและมีผลงานในระดับโลกกันได้เลย *ละคำนำหน้าชื่อ

เกี่ยวกับการร่วมแสดงของคุณบุนตะ ซูกาวาระ นักแสดงระดับตำนาน
ในเกมนี้ SEGA ได้รับเกียรติจากคุณบุนตะ ซูกาวาระ นักแสดงระดับตำนานผู้ล่วงลับมาร่วมแสดงด้วย ทางทีมครีเอเตอร์จึงได้สร้างดีไซน์ CG ขึ้นมา โดยได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการจากครอบครัวผู้ล่วงลับ และอ้างอิงจากภาพถ่ายและวิดีโอที่ได้รับความเอื้อเฟื้อมาจาก TOEI COMPANY, LTD. และในส่วนของเสียงพากย์ได้คุณทาคาชิ อุคาจิ นักแสดงผู้ซึ่งมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคุณซูกาวาระ มารับหน้าที่

ทาคาชิ อุคาจิ
5 ยุคสมัย 5 เมือง
ฉากของเรื่องราวคือ "JAPAN ที่อาจเคยมีอยู่จริง" ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองที่มีอยู่จริงในญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย


ปี 1915 เมืองโกกุระ จังหวัดฟุกุโอกะ ซึ่งภาคภูมิใจในโรงงานถลุงเหล็กที่ว่ากันว่าเป็นโรงหล่อขนาดใหญ่ที่สุดระดับโลก และเต็มไปด้วยความคึกคักจากพวกแรงงานหนุ่มเลือดร้อน


ปี 1929 เมืองคุเระ จังหวัดฮิโรชิมะ ซึ่งมีโรงงานกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และได้รับอิทธิพลจากองค์กรยากูซ่าอย่างเข้มข้น


ปี 1943 เขตมินามิ จังหวัดโอซาก้า ซึ่งเป็นย่านเริงรมย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นตะวันตก และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์โลกที่ตึงเครียด


ปี 1951 เมืองอาตามิ จังหวัดชิซูโอกะ ซึ่งหลังสงครามได้กลายเป็นดั่งสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในญี่ปุ่น


ปี 1965 เขตชินจุกุ มหานครโตเกียว ซึ่งเป็นย่านเริงรมย์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเมืองที่มีความโกลาหลหมุนวนปะปนกันอยู่

ระบบการต่อสู้
อิสระที่สุด ตามสัญชาตญาณที่สุด รุนแรงถึงขีดสุดที่สุด
ยุคสมัยที่ทุกคนต่างดิ้นรนเอาชีวิตรอด ถ่ายทอดความดิบเถื่อนสมจริงของการต่อสู้ท่ามกลางยุคสมัยแห่งความโกลาหลวุ่นวาย ออกมาในรูปแบบระบบต่อสู้ ผู้เล่นสามารถควบคุมร่างกายซีกซ้ายซีกขวาได้ดั่งใจ เปิดเกมรุกรับได้อย่างอิสระราวกับได้กลายเป็นไดโตยังไงยังงั้น คุณสามารถเล่นงานศัตรูได้อย่างดิบเถื่อนและดุดันไม่เกรงใจใคร ไม่ว่าจะรัวหมัดหนักจากหมัดแย็บ หรือซัดศัตรูให้กระเด็นด้วยการโจมตีชาร์จพลัง รวมถึงการฉวยโอกาสในจังหวะที่อีกฝ่ายเสียหลัก พุ่งเข้าชนให้ล้มแล้วขึ้นคร่อมก่อนจะกระหน่ำหมัดใส่ไม่ยั้ง


นอกจากนี้ ยังสามารถใช้มือข้างเดียวป้องกันการโจมตีของศัตรู แล้วสวนกลับทันทีได้อีกด้วย หากอ่านการเคลื่อนไหวศัตรูออก จะสามารถสร้างจังหวะโจมตีชี้ขาดได้อย่างอิสระ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถเสริมพลังและใช้งานหลากหลายอาวุธ เช่น มีด ค้อน หรือดาบ เข้าห้ำหั่นกับเหล่านักเลงแห่งยุคสมัยนี้อย่างดุเดือดได้


การจัดโชว์
อีกเรื่องราวของมาโคโตะ ไดโต ในฐานะโปรโมเตอร์
อาจารย์ผู้สอนพื้นฐานการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นให้แก่ไดโต มองเห็นพรสวรรค์ด้านดนตรีในตัวเขา ไดโตจึงไม่เพียงแค่ร้องเพลงเท่านั้น แต่ยังก้าวเข้าสู่วงการการจัดโชว์ในฐานะ "โปรโมเตอร์" อีกด้วย


เพื่อขยายการแสดงโชว์ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เขาออกตระเวนค้นหาข่าวลือในเมือง แล้วใช้เป็นข้อมูลชักชวนเหล่านักร้องและนักดนตรีฝีมือดีมาร่วมงาน จากนั้นก็ออกไปในเมืองเพื่อทำเพลง เก็บเกี่ยวเสียงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเสียงไม้กวาด, เสียงกรน, เสียงรถไฟ, เสียงร้องของสัตว์ หรือแม้แต่เสียงที่คู่ต่อสู้เปล่งออกมา แล้วนำเสียงเหล่านั้นมาผสมผสานกันเป็นบทเพลงสุดออริจินัลของเขาเอง


จากนั้นก็กำหนดลำดับการเล่นเพลง จัดวงดนตรี และคัดเลือกสมาชิกเพื่อประกอบเป็นโชว์ พร้อมทั้งพิถีพิถันด้านโปรดักชันอย่างสีของแสงไฟ ก่อนจะเปิดการแสดง ขณะเดียวกันก็จัดโชว์ที่สะกดใจผู้ชมจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ ให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวความสำเร็จของไดโตในฐานะโปรโมเตอร์


ขณะนี้เปิดให้ลงทะเบียนรายการที่ต้องการแล้ว!
STRANGER THAN HEAVEN ขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนในรายการที่ต้องการบนหน้าร้านค้าของแต่ละแพลตฟอร์มแล้ว ทั้งบน Microsoft Store, PlayStation Store และ Steam

