ผลสำรวจชี้! เกมเมอร์ 62% เลิกซื้อเกมราคาเต็ม เพราะตัวเลือกเยอะเกินไป

รายงานจาก Generations in Play ที่จัดทำโดย IGN Entertainment ร่วมกับ Kantar และ UC Berkeley เผยผลสำรวจความคิดเห็นของเกมเมอร์ฮาร์ดคอร์หลายพันคนในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ระบุว่าเกมเมอร์ 62% เลิกซื้อเกมราคาเต็ม เพราะมีทางเลือกมากมายจนไม่ต้องรีบซื้อ
จากรายงานพบว่า 38% ของคนรุ่น Millenials (อายุ 30-44 ปี) และ 42% ของคนรุ่น Gen Z (อายุ 14-29 ปี) ยังคงซื้อเกมในราคาเต็ม แต่สำหรับคนรุ่น Gen X (อายุ 46-61 ปี) มีเพียง 20% เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาจะซื้อเกมในราคาเต็ม
คุณ Christopher Dring จาก The Games Business แสดงความคิดเห็นว่า รายงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ผู้บริโภคมีเกมให้เล่นมากกว่าที่เคย และความต้องการซื้อเกมออกใหม่ที่อาจยังไม่สมบูรณ์ในวันแรกที่วางจำหน่ายนั้นลดลง
“ตลาดเปลี่ยนไปแล้ว ผู้บริโภคเริ่มอิ่มตัวในแง่ของสิ่งที่จะเล่น ดู และอ่าน นอกจากนี้ เกมมักจะวางจำหน่ายในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือต้องมีการอัปเดตเพื่อแก้ไขเล็กน้อย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสองปัจจัยนี้ แรงผลักดันที่จะรีบไปซื้อเกมในวันแรกที่วางจำหน่ายจึงไม่เหมือนเมื่อก่อน ข้อดีก็คือ เกมมีอายุยาวนานขึ้น และไม่ใช่เรื่องแปลกที่เกมดัง ๆ จะขายได้ต่อเนื่องหลายปี”
“นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเจเนอเรชันด้วย แม้ว่าผมจะระมัดระวังในการตั้งข้อสรุปมากเกินไปก็ตาม พฤติกรรมการซื้อและการเล่นเกมของเกมเมอร์รุ่นเก่าอาจเป็นเพราะพวกเขามีเวลาน้อยลงและมีเงินมากขึ้น เมื่อเทียบกับคนรุ่นใหม่ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม เราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะมีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างไรในอนาคต”
คุณ Karl Stewart รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดระดับโลกของ IGN Entertainment กล่าวว่า รายงาน Generations in Play มุ่งเน้นไปที่ “กลุ่มผู้ชื่นชอบภาพยนตร์และความบันเทิงที่มีคุณภาพสูง” ไม่ใช่ “กลุ่มผู้ชมทั่วไป” เขากล่าวในพอดแคสต์ Brands in Play ว่า “เรากำลังพูดถึงกลุ่มคนที่โดยพื้นฐานมักพูดว่าฉันมีเวลาจำกัดในแต่ละสัปดาห์ และนี่คือสิ่งที่ฉันเลือกใช้เวลาว่างของฉัน”
รายงานยังระบุถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างผู้บริโภคทั้งสามรุ่น เช่น:
• ผู้บริโภค Gen X ให้ความสำคัญกับการค้นหาเกมใหม่ ๆ ผ่าน Google ในขณะที่ Millennials 85% นิยม YouTube และ Gen Z ให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดีย
• Gen X กล่าวว่าพวกเขาชื่นชอบเกมเล่นคนเดียว Gen Z ชอบเกมเล่นหลายคนในระดับที่ใกล้เคียงกัน และ Millennials มีการแบ่งครึ่งเท่า ๆ กัน
• Gen X และ Millennials มีแนวโน้มที่จะกลับมาเล่นเกมเดิมอีกครั้งเพื่อเล่นให้จบหรือเชี่ยวชาญ ในขณะที่ Gen Z ได้รับแรงจูงใจจากเนื้อหาการปรับแต่งใหม่ ๆ หรือเนื้อหาจากชุมชนมากกว่า
• การใช้บทสรุปเกมแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น โดย Gen X จะดูวิดีโอแนะนำเคล็ดลับมากกว่า Millennials ชอบใช้เครื่องมือแผนที่ และ Gen Z เน้นคู่มือการสร้างหรือพัฒนาตัวละคร
• Gen X มีความสงสัยในการใช้ AI สูงและเชื่อมั่นในแบรนด์ที่คุ้นเคยมากกว่า โดยมีโอกาสน้อยกว่า 38% ที่จะใช้ AI ในการค้นหา และมีโอกาสน้อยกว่า 44% ที่จะเชื่อว่าบทสรุปของ AI นั้นดีเท่ากับบทสรุปของมนุษย์
คุณ Stewart กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยว่า "คนรุ่น Gen X คุ้นเคยกับยุคร้านเกมเปิดตอนเที่ยงคืน ซื้อเกมราคาเต็ม และซื้อเครื่องเกมคอนโซลวันแรก พวกเขาอยากเล่นทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรับประโยชน์จากสิ่งที่ซื้อมาให้คุ้มค่าที่สุด”
“ในขณะที่คนรุ่น Gen Z ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของแพลตฟอร์มต่าง ๆ เกมไม่ได้เป็นจุดจบ แต่สังคมและชุมชนกลายเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในตัวตนของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่พวกเขาสามารถพูดได้ว่า 'ฉันมีความรู้มากที่สุด ฉันรู้เกี่ยวกับเกมนี้มากที่สุด' ”
