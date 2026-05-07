รีเมค "Star Fox 64" เตรียมลงสวิตช์ 2 วันที่ 25 มิ.ย.นี้

หลังปรากฏตัวในภาพยนตร์ The Super Mario Galaxy Movie วันนี้ (7 พ.ค.) นินเทนโดเปิดตัวเกม "Star Fox" เวอร์ชันรีเมคที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo 64 พร้อมให้สัมผัสแอ็คชันยานยิงสุดเดือดอีกครั้งบน Nintendo Switch 2 วันที่ 25 มิถุนายนนี้
นินเทนโดได้จัดรายการ Star Fox Direct เปิดตัวเกม "Star Fox" เวอร์ชันรีเมคที่เคยวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo 64 มาพร้อมตัวละครที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดและประสบการณ์ด้านภาพที่ปรับปรุงใหม่ให้สมจริงยิ่งขึ้น โดยในรายการได้โชว์เกมเพลย์และความสามารถของยานรบ Arwing พร้อมเผยเรื่องราวของ Fox Mccloud กับเพื่อนร่วมทีมที่ต้องเดินทางไปยังดาวเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อบุกโจมตีฐานทัพศัตรูและปกป้องสันติภาพของจักรวาล
ภายในเกมได้เพิ่มคลิปอนิเมชั่นใหม่จำนวนมาก โดยเฉพาะฉากบรรยายสรุปก่อนเริ่มภารกิจระหว่างด่านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจเสน่ห์ของตัวละครและโลกของเกมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นอกจากโหมดเนื้อเรื่องและโหมดท้าทายที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นด่านที่เคยเล่นจบแล้วเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละด่าน ยังมีโหมดต่อสู้แบบทีม 4v4 อีกด้วย ผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็นสองทีมและสะสมคะแนนตามการทำภารกิจสำเร็จและจำนวนการสังหาร ด่านต่าง ๆ จะมีกฎที่แตกต่างกันสามแบบ ทำให้ผู้เล่นไม่เพียงแต่สามารถเล่นแมตช์ส่วนตัวกับเพื่อน ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถร่วมทีมกับผู้เล่นจากทั่วโลกได้อีกด้วย
ตัวเกมยังใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ Nintendo Switch 2 รวมถึงการแชร์เกม ผู้เล่นสามารถเชิญผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วยแอปเกมเพียงแอปเดียว ทำให้สามารถเล่นพร้อมกันได้สูงสุดถึงสี่คน หรือแชร์เกมผ่าน "แชทในเกม" การถือ Joycon 2 ซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์เฉพาะของ Nintendo Switch 2 จะสลับไปเป็นโหมดเมาส์โดยอัตโนมัติ ทำให้การเล็งเป้าหมายใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ผู้เล่นยังสามารถร่วมทีมกับเพื่อน ๆ โดยคนหนึ่งบังคับยาน ส่วนอีกคนคอยเล็งเป้าได้อีกด้วย
นอกจากนี้ Star Fox ยังมีฟังก์ชันฟิลเตอร์อวาตาร์ ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถซ้อนใบหน้าของตัวละครลงบนใบหน้าของตนเองเมื่อใช้ฟังก์ชัน "แชทในเกม" ผู้เล่นจะปรากฏในหน้าต่างแชทในฐานะหนึ่งในนักบิน โดยอวาตาร์เสมือนจริงจะซิงโครไนซ์กับการวางแนวใบหน้า การแสดงออก และการขยับปากของผู้เล่น ตัวเกมยังรองรับคอนโทรลเลอร์ Nintendo 64 ทำให้ผู้เล่นที่เคยเล่น Star Fox 64 สามารถหวนระลึกถึงการควบคุมแบบคลาสสิกได้
"Star Fox" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 วันที่ 25 มิถุนายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nintendo.com/us/store/products/star-fox-switch-2/
