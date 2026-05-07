"Dead as Disco" เกมสาวหมัดตามจังหวะดนตรี Early Access แล้ววันนี้

ผลงานเกมม้ามืดออกสเต็ปอาละวาดไปในท่วงทำนองแห่งเสียงเพลง ที่คุณสามารถหยิบนำเพลย์ลิสต์เพลงโปรดมาสร้างเป็นจังหวะการต่อสู้ของตัวเอง
สตูดิโอ Brain Jar Games, Inc. ออกมาประกาศส่งผลงานเกมแนวแอ็คชัน Beat 'Em Up ผสมผสานจังหวะดนตรีของพวกเขาภายใต้ชื่อ Dead as Disco เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงระหว่างพัฒนา Early Access บนแพลตฟอร์ม สตีม อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคมปี 2026 โดยผู้ที่สนใจอยากเตะ ต่อย และเต้น สามารถกดซื้อตัวเกมไปลองเล่นกันได้แล้วในราคาลดพิเศษ 399 บาท
ในเกมคุณจะได้รับบทเป็น Charlie Disco อดีตมือกลองหนุ่มที่เสียชีวิตอย่างปริศนา ผู้หวนกลับมาเพื่อหวังแก้แค้นเหล่าอดีตเพื่อนร่วมวงที่ตอนนี้แต่ละคนกลายเป็นไอดอลโด่งดังทรงอิทธิพลไปแล้ว เราจึงต้องต่อสู้ด้วยวิชากังฟูผสมดนตรีที่ทุกการโจมตีและการปัดป้องจำเป็นต้องซิงค์สอดคล้องไปกับเสียงเพลงอย่างสมบูรณ์แบบ
รูปแบบเกมเพลย์ของมันถูกนิยามว่าเป็น Beat Kune Do ซึ่งเป็นระบบการต่อสู้ที่เน้นจับจังหวะคล้ายกับเกมดังอย่าง Hi-Fi Rush แต่ก็แอบแฝงกลิ่นอายการปะทะที่ดุดันแบบซีรีส์ Batman Arkham ไปในตัว โดยนอกเหนือจากการต่อยตีแล้วผู้เล่นยังสามารถปรับแต่งตัวละครด้วยชุดแฟชั่นร็อกสตาร์ รวมไปถึงตกแต่งบาร์ที่ถูกใช้เป็นฐานทัพของตัวเอง
ไฮไลท์จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของเกม นั่นคือการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเลือกเพลงจากลิสต์หรือ นำเพลง MP3 ของตัวเองมาใส่ลงไปในเกมเพื่อสร้างฉากการต่อสู้ตามจังหวะเพลงโปรดของเราเองได้ ซึ่งปัจจุบันก็มีคนหยิบนำเพลย์ลิสต์ของราชาเพลงป็อป "ไมเคิล แจ็กสัน" ที่กำลังเป็นกระแสจากภาพยนตร์ เอามาม็อดดัดแปลงใส่ลงไปในเกม ถึงแม้จังหวะการกดจะดูแปลกๆไปบ้าง แต่ก็สร้างสีสันความบันเทิงได้ไม่น้อย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*