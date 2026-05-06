"Steam Controller" จอยรุ่นใหม่จาก Valve ขายหมดและถูกรีเซลตั้งแต่วันแรก

จอยเกม "Steam Controller" รุ่นล่าสุดจาก Valve เริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เกิดกระแสความต้องการซื้ออย่างล้นหลาม สินค้าขายหมดในยุโรปและอเมริกาตั้งแต่ 30 นาทีแรก และถูกนำไปรีเซลใน eBay เป็นที่เรียบร้อย
Steam Controller รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบโดยใช้ดีไซน์เดียวกับ Steam Deck มาพร้อมจอยสติ๊กแม่เหล็กเจเนอเรชั่นใหม่ เทคโนโลยี TMR ปุ่มควบคุมขนาดมาตรฐาน ทัชแพด ไจโรสโคป และปุ่มหลังด้ามจับ รวมทุกวิธีการป้อนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเล่นเกมบน Steam และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่า 35 ชั่วโมง สามารถใช้งานร่วมกับพีซี แล็ปท็อป Steam Deck รวมถึง Steam Machines และ Steam Frames ที่จะวางจำหน่ายในอนาคต
หลังจากที่ Steam Controller วางจำหน่ายพร้อมกันในไต้หวัน ยุโรป และสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สินค้าก็ขาดตลาดเนื่องจากความต้องการที่สูงเกินคาด พ่อค้ารีเซลบางรายถึงกับนำไปขายต่อใน eBay ในราคาสูงลิ่ว
ล่าสุด Valve ประกาศว่า Steam Controller ขายหมดเร็วกว่าที่คาดไว้ และเสียใจที่ผู้เล่นบางส่วนที่ต้องการซื้อไม่สามารถหาซื้อได้ พวกเขากำลังเร่งเติมสินค้าและจะประกาศกำหนดการเติมสินค้าให้เร็วที่สุด
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*