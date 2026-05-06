PlayPark จับมือ GALA ปลุกตำนานเกมออนไลน์บินได้ "Flyff Reunion"

PlayPark ร่วมกับ GALA ผู้สร้างแฟรนไชส์ระดับไอคอนิก Flyff (Fly for Fun) เตรียมเปิดตัว "Flyff Reunion" เกม MMORPG ระดับตำนานในเวอร์ชั่นมือถือ โดยยังคงความคลาสสิกที่ทุกคนคิดถึง ผสานเข้ากับระบบที่ตอบโจทย์เกมเมอร์ยุคปัจจุบัน
การเดินทางแห่งความทรงจำ... เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง!
Flyff Reunion ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับแฟนเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เติบโตมากับการโบยบินบนท้องฟ้าแห่ง Madrigal ออกผจญภัยพบเจอมิตรภาพดี ๆ และความทรงจำสุดประทับใจ ทำให้ Flyff ภาคต้นฉบับเป็นหนึ่งใน MMORPG ที่ครองใจผู้เล่นมากที่สุดในยุคนั้น ด้วยการบริหารงานโดย PlayPark และวิสัยทัศน์การพัฒนาจาก GALA ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การกลับสู่โลก Flyff ที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่
ตัวเกมจะมาพร้อมกับการปรับปรุงกราฟิกใหม่และเพิ่มระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยยังคงรักษาเสน่ห์ดั้งเดิมไว้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพสุดคลาสสิก, แผนที่ที่คุ้นเคย และระบบการบินด้วยไม้กวาดหรือบอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การผจญภัยสุดประทับใจให้กับทั้งผู้ที่เคยเล่น Flyff และผู้เล่นหน้าใหม่
"Flyff ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกม แต่มันคือความทรงจำ มิตรภาพ และมรดกที่ส่งต่อกันมา สำหรับ Flyff Reunion เราไม่ได้เพียงแค่เปิดตัวเกมใหม่ แต่เรากำลังจุดประกายสายสัมพันธ์ที่ผู้เล่นเคยมีร่วมกันในอดีต พร้อมทั้งเป็นการต้อนรับคนรุ่นใหม่เข้าสู่โลกของ Madrigal เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ PlayPark ในการผลักดันวิสัยทัศน์นี้ให้เกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" Hyunsu Kim, CEO ของ GALA
PlayPark ยืนหนึ่งในฐานะผู้นำการให้บริการเกมออนไลน์
ในฐานะพันธมิตรผู้ให้บริการเกม Flyff Reunion ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PlayPark พร้อมนำความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริหารจัดการเกม, การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่น และการดูแลคอมมูนิตี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์ที่ดี พร้อมมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการและการสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นทุกคนในระยะยาว
นอกจากนี้ PlayPark ยังตั้งเป้าที่จะทำให้ Flyff Reunion เป็นโปรเจกต์สำคัญที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์แฟนเกมที่คิดถึงอดีตเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเกมในระดับภูมิภาคอีกด้วย
"PlayPark เรามีความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ Flyff Reunion คือการกลับมาอย่างอบอุ่นของแฟนเกมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับ GALA และมั่นใจว่า Flyff Reunion จะนำความสุข ความตื่นเต้น และจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยกลับมาสู่ผู้เล่นทุกวัยอีกครั้ง" Quach Dong Quang, CEO ของ PlayPark
สิ่งที่คุณจะได้สัมผัสใน Flyff Reunion
เตรียมพบกับการผจญภัยที่เหนือระดับใน Flyff Reunion ที่ผสานกลิ่นอายความคลาสสิกเข้ากับระบบเกมสมัยใหม่ เพื่อมอบความสนุกที่เต็มอิ่มกว่าที่เคย โดยมีฟีเจอร์เด่นดังนี้:
• สัมผัสกลิ่นอายที่คิดถึง: พบกับเกมเพลย์ แผนที่ และเนื้อเรื่องระดับตำนานที่ยกมาจาก Flyff ต้นฉบับแบบจัดเต็ม
• กราฟิกที่ยกระดับ: อัปเกรดกราฟิกใหม่ให้ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งสไตล์ภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของ Flyff
• ระบบการเล่นที่ลื่นไหล: ปรับปรุงระบบการพัฒนาตัวละครและฟีเจอร์อำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับการเล่นในปัจจุบัน
• สังคมเกมที่คึกคัก: สนุกไปกับการสร้างคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่น ทั้งการทำสงครามกิลด์, PvP สุดมันส์ และการรวมทีมผจญภัย
• กิจกรรมจัดเต็มระดับภูมิภาค: พบกับการอัปเดตและอีเวนต์ในเกมที่ออกแบบมาเพื่อมอบให้กับผู้เล่นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
• รองรับหลายภาษา: ตัวเกมรองรับภาษาต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทีมงานดูแลจาก PlayPark ที่เข้าใจผู้เล่นที่สุด
