ซื้อแผ่น "Final Fantasy VII Rebirth" บนสวิตช์ 2 แถมการ์ด MTG 3 มิ.ย.นี้

Bandai Namco ร่วมกับ Square Enix ประกาศวางจำหน่ายแผ่นเกม "Final Fantasy VII Rebirth" เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ พร้อมแถมการ์ด Magic: The Gathering - FINAL FANTASY สำหรับล็อตแรก ดาวน์โหลดเดโมได้แล้ววันนี้
"Final Fantasy VII Rebirth" ดำเนินเรื่องบนดาวเคราะห์อันกว้างใหญ่และมีชีวิตชีวา โดย Cloud, Tifa, Barret, Aerith และ Red XIII หนีออกจากเมือง Midgar ที่ล่มสลายสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อตามล่า Sephiroth บุรุษลึกลับจากอดีตของ Cloud ที่มุ่งมั่นจะครองโลก เหล่าฮีโร่ที่ไม่น่าจะมารวมกันได้จึงร่วมมือกับเพื่อนร่วมทางใหม่ ๆ เช่น Yuffie นินจาสาวผู้กล้าหาญ และ Cait Sith หุ่นยนต์รูปแมวสุดกวน Final Fantasy VII Rebirth เต็มไปด้วยเรื่องราวพลิกผันที่คาดไม่ถึง ตัวละครที่น่าจดจำ และฉากแอ็คชั่นสุดตื่นตาตื่นใจ ที่ทั้งแฟนเกมรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สามารถสนุกไปกับมันได้
เกม Final Fantasy VII Rebirth เวอร์ชันนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ “Streamlined Progression” ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปิดตัวครั้งแรกในเกม Final Fantasy VII Remake Intergrade บนเครื่อง Nintendo Switch 2 และ Xbox ฟีเจอร์ Streamlined Progression นี้จะเพิ่มค่า MP และ HP แบบไม่จำกัดตลอดเวลา เพิ่มค่า Limit และ ATB gauge แบบไม่จำกัดระหว่างการต่อสู้ เพิ่มพลังโจมตีเป็น 9,999 ทำให้การได้รับความสามารถของอาวุธง่ายขึ้น และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้การเล่นเกมราบรื่นและช่วยให้ผู้เล่นสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อเรื่องและการต่อสู้แบบไฮบริดได้
เกม Final Fantasy VII Rebirth ซึ่งวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5 และ PC ผ่าน Steam ได้รับคะแนนเต็มจากสื่อต่าง ๆ มากกว่า 125 แห่ง และรางวัลเกมแห่งปีกว่า 40 รางวัล ด้วยการวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 และ Xbox ที่กำลังจะมาถึง พร้อมกับการเปิดตัว Final Fantasy VII Remake Intergrade ก่อนหน้านี้ ทำให้เกม Final Fantasy VII เวอร์ชันรีเมคทั้งสามภาคจะพร้อมให้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มเจนล่าสุด ไม่ว่าแฟน ๆ จะเล่นที่ไหน ก็สามารถติดตามและเตรียมพร้อมสำหรับภาคที่สามและภาคสุดท้าย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
นอกจากการเปิดเผยวันวางจำหน่ายแล้ว ยังมีการปล่อยเดโมฟรีบน Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S และ Xbox on PC พร้อมรองรับ Xbox Play Anywhere อีกด้วย ผู้เล่นสามารถเริ่มการผจญภัยได้ตั้งแต่วันนี้และโอนความคืบหน้าไปยังเกมตัวเต็มเมื่อวางจำหน่าย
เดโมประกอบด้วยบทที่ 1 และ 2 ของเกมตัวเต็ม ในบทที่ 1 Cloud หวนนึกถึงช่วงเวลาสำคัญเมื่อห้าปีก่อน “เหตุการณ์นิเบลไฮม์” ควบคุม Cloud ในวัยหนุ่มและวีรบุรุษสงครามในตำนานอย่าง Sephiroth ขณะที่พวกเขาตรวจสอบการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดนอกเมืองบ้านเกิดของ Cloud เมื่อความจริงอันมืดมิดปรากฏขึ้น เส้นทางชีวิตของพวกเขาและชะตากรรมของโลกจะเปลี่ยนไปตลอดกาล
ในบทที่ 2 Cloud และผองเพื่อนออกเดินทางผจญภัยครั้งใหม่ในภูมิภาค Grasslands สนุกไปกับการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นหลายชั่วโมง สมบัติที่ซ่อนอยู่ เรื่องราวเสริม และเกมการ์ด Queen’s Blood ที่ได้รับความนิยม ค้นพบระบบการต่อสู้ที่ได้รับการยกย่องซึ่งมี Synergy Abilities ใหม่ และการผสมผสานที่ยืดหยุ่นระหว่างแอ็คชันแบบเรียลไทม์กับคำสั่งเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ “การพัฒนาตัวละครที่คล่องตัว” ใหม่ ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อเรื่องได้มากขึ้น เช่น พลังชีวิตและพลังเวทไม่จำกัด เกจ ATB เต็มตลอดเวลา และการได้รับความสามารถของอาวุธง่ายขึ้น
สำหรับผู้เล่นบน Nintendo Switch 2 โปรดใส่รหัสต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเดโมผ่านตัวเลือก “Redeem Code” ใน Nintendo e-Shop:
JP: D3GM3304HQ6BBMVB
US: D3GM3304HQ4BBMVB
EU: D3GM3304HQ5BBMVB
SEA: D3GM3304HQ7BBMVB
TW/HK: D3GM3304HQ9BBMVB
Korea: D3GM3304HQVBBMVB
สำหรับผู้เล่นบน Xbox สามารถดาวน์โหลดเดโมฟรีสำหรับ Xbox Series X|S และ Xbox for PC ได้ที่ https://www.xbox.com/games/store/i/9PJD7T6MS6K7
ผู้เล่นสามารถสั่งซื้อเกมฉบับเต็มล่วงหน้าได้บน Nintendo Switch 2 และ Xbox เพื่อรับโบนัสต่อไปนี้
ฉบับดิจิทัลมาตรฐาน: ประกอบด้วยมาเทเรียเรียก Moogle Trio และ Posh Chocobo, เกราะ: กำไล Shinra Mk. II และกำไล Midgar Mk. II
ฉบับดิจิทัลดีลักซ์: ประกอบด้วยโบนัสของฉบับมาตรฐาน พร้อมด้วยมาเทเรียเรียก Magic Pot, เครื่องประดับ: สร้อยคอ Reclamant, เกราะ: กำไล Orchid, สมุดภาพดิจิทัล และมินิซาวด์แทร็กดิจิทัล
ฉบับแผ่น: ผู้ที่ซื้อแผ่นเกม Nintendo Switch 2 ล็อตแรกจะได้รับการ์ด Magic: The Gathering - FINAL FANTASY Zack Fair (ภาษาอังกฤษ) หนึ่งใบที่มีภาพวาดพิเศษโดย Tetsuya Nomura จนกว่าสินค้าจะหมด
"Final Fantasy VII Rebirth" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 และ Xbox ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้
