เชียร์ไทยคว้าแชมป์ FC Online ศึก "FC Pro Masters 2026" 28-31 พ.ค. นี้

แฟน ๆ FC Online เตรียมพบกับความมันส์ในศึก FC Pro Masters 2026 ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ พร้อมร่วมลุ้นทีมไทยช่วงชิงบัลลังก์แชมป์ และเงินรางวัลรวม 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม นี้
การแข่งขัน FC Pro Masters 2026 เป็นรายการแข่งขันอีสปอร์ตเกมฟุตบอล EA Sports FC Online ระดับนานาชาติที่รวมยอดฝีมือจาก 8 สโมสรจากประเทศไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม และจีน ร่วมชิงเงินรางวัลรวม 150,000 ดอลลาร์สหรัฐและศักดิ์ศรีแชมป์นานาชาติ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 การแข่งขันในปีนี้จะเริ่มต้นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม โดยจะแบ่งทีมผู้เข้าแข่งขันเป็น 2 กลุ่ม และแข่งขันกันแบบพบกันหมด เพื่อเฟ้นหาสุดยอด 2 ทีมที่ดีที่สุดจากแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 4 ทีม เพื่อแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ
• ประเทศไทย:
- Triple W - แชมป์หน้าใหม่จากโปรลีกเมืองไทย นำทีมโดยขวัญใจมหาชน Marktpp
- Advice Esports - รวมนักแข่ง All Star แห่งเมืองไทย
• ประเทศเกาหลีใต้:
- Gen City - ทีมสุดแกร่งจากแดนโสม Wonder08 นำทัพ พร้อม JiffyJay นักแข่งไทยคนแรกที่คว้าแชมป์โปรลีกเกาหลี
- T1 - รวมแนวหน้าเกาหลี พร้อมทวงแชมป์อีกครั้ง
• ประเทศจีน:
- MJ eSports - นำทัพแดนมังกรด้วย Yougui พร้อมนักแข่งน่าจับตามองอย่าง Join61 และ GaGa
- Alpha Electronic Gaming - ทีมเต็งจากแดนจีนนำทีมโดย Subin นักแข่งสุดนิ่งจากเวียดนาม
• ประเทศเวียดนาม:
- Star Galaxy - ทีมรวมดาวรุ่งเวียดนามนำทีมโดย Phu Tanh พร้อมเจ้าของเหรียญเงินซีเกมส์อย่าง Mesut และ leeharii
- FPT Polytechnic - นำทีมโดย Thandat ดาวรุ่งที่กลับมาคว้าแชมป์หลังจากพลาดท่าปีก่อน มาพร้อมกับ Savier หน้าใหม่ ฟอร์มแรง และตัวเก๋าอย่าง Vermisse
ในการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ สองตัวแทนจากประเทศไทยพร้อมห้ำหั่นในศึกชี้ชะตาเพื่อคว้าชัยให้แก่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Advice Esports รองแชมป์ FC Online Pro League และตำแหน่งรองแชมป์ FC Pro Masters 2025 เมื่อปีก่อน ภารกิจครั้งนี้คือนัดล้างตาเพื่อคว้าแชมป์โลกสู่ประเทศไทยให้จงได้ นำทัพโดย “TDKeane” (ธีเดช ทรงสายสกุล) กัปตันทีม ดีกรีเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ หนึ่งในนักกีฬา FC Online ที่ดีที่สุดของไทย เสริมทัพด้วย “Michael04” (สรวิศ รจนะศิลปิน) นักแข่งมือนิ่ง เจ้าของสถิติคว้าแชมป์โปรลีกมากที่สุด “Bloom” (รัฏฐวิชญ์ ศรีประเสริฐ) ดาวรุ่งพุ่งแรง และการกลับมาของ “JUBJUB” (พัฒนศักดิ์ วรนันท์) เจ้าของฉายา “จอมถล่มประตู” กลับมาพร้อมประสบการณ์จากลีกเกาหลีใต้
ด้าน Triple W ทีมขวัญใจมหาชน แชมป์หน้าใหม่จากการแข่งขัน Pro League Spring 2026 พร้อมพิสูจน์อีกครั้งว่าทีมของพวกเขาพร้อมจะคว้าแชมป์เวทีโลก นำโดย “Marktpp” (เตวิช เพลินจิต) นักกีฬาสายเอนเตอร์เทน ขวัญใจแฟนคลับชาวไทย “TT” (ธรรมรัตน์ ภิรมย์เกียรติ) อีกหนึ่งโปรเพลเยอร์มากฝีมือ มาพร้อมประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยม พร้อมด้วย “Saran” (ศรัณย์ภัทร มีรัศมี) ผู้พาทีมเก็บแต้มสำคัญมามากมาย ปิดท้ายด้วย “Bombay” (กิติพัฒน์ ธนเศรษฐวิทย์) ผู้เล่นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้สม่ำเสมอและมีความนิ่งเกินตัว
แฟนเกม FC Online เตรียมร่วมใจเชียร์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้าแชมป์ในศึกแห่งศักดิ์ศรี FC Pro Masters 2026 ระหว่างวันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2569 นี้ บนช่องทางออฟฟิเชียลของ EA Sports FC Online Thailand
