"Horizon Hunters Gathering" โคลสเทสรอบสอง ปลายเดือน พ.ค.

เกมแอ็คชั่น Co-op ในจักรวาลอสูรเหล็กของ โซนี่ เตรียมจัดทดสอบแบบปิดรอบสอง ที่จะเพิ่มตัวละครใหม่ ฉากใหม่ ระบบใหม่ รวมไปถึงได้สัมผัสกับโหมดเนื้อเรื่องเป็นครั้งแรก
ล่าสุดทางบริษัท Sony Interactive Entertainment และทีมพัฒนา Guerrilla Games ได้ออกมาประกาศกำหนดการทดสอบแบบปิดครั้งที่สอง (Second Closed Playtest) ของเกม Horizon Hunters Gathering โดยจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคมปี 2026 นี้ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PC (ผ่าน Steam)
ในการทดสอบรอบนี้จะมีการบรรจุเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ๆเข้ามาให้ผู้เล่นได้ทดลองสัมผัสมากกว่ารอบแรก อาทิเช่น 2 ตัวละครใหม่อย่าง Ensa นักลักลอบขนของชาว Oseram กับ Shadow เจ้าหน้าที่หน่วยลับชาว Carja ที่สั่งการหุ่นยนต์ Stalker ได้ และเพิ่มภูมิภาคใหม่อย่าง Breakers’ Bountyซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทึบและซากปรักหักพังที่ติดกับทะเลทราย
นอกจากนี้ผู้เล่นยังจะได้เผชิญท้าทายกับ 2 ระดับความยากใหม่ทั้ง Hard และ Merciless ส่วนใครที่เป็นสายโซโลเล่นคนเดียวตัวเกมจะเพิ่มฟีเจอร์ Hunter NPCsหรือระบบ AI เพื่อนร่วมทีมเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณในการต่อสู้ และที่สำคัญการทดสอบรอบนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้สัมผัสลองเล่นโหมด Episode อันเป็นโหมดแคมเปญเนื้อเรื่องหลักของเกมที่จะพาผู้เล่นไปค้นหาความลับแห่งลุ่มแม่น้ำ Ashwater
สำหรับผู้เล่นที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมในช่วงทดสอบดังกล่าวได้ผ่านทาง PlayStation Beta Programซึ่งผู้ที่ถูกคัดเลือกจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในช่วงสัปดาห์ก่อนเริ่มการทดสอบ โดยปัจจุบันทีมงานกำลังโฟกัสกับระบบเกมเพลย์หลักในแบบจำกัดวงแคบ ก่อนที่จะเปิดกว้างต้อนรับผู้เล่นกลุ่มใหญ่ต่อไปในอนาคต
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
