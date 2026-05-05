โซนี่ เปิดตัว "INZONE H6 Air" หูฟังเกมมิ่งสายอาร์พีจี

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดตัว "INZONE H6 Air" หูฟัง Open-back รุ่นใหม่ เจาะกลุ่มเกมเมอร์สาย RPG/Adventure ยกระดับประสบการณ์เสียงสมจริงเสมือนอยู่ในโลกเกม พร้อมวางจำหน่าย ราคา 6,490 บาท
INZONE H6 Air – เสียงคมชัด สมจริง ยกระดับทุกประสบการณ์การเล่นเกม
INZONE H6 Air มาพร้อมโครงสร้างแบบ Open-back ที่ช่วยสร้างมิติเสียงเสมือนจริงแบบรอบทิศทาง ให้ผู้ใช้งานรู้สึกราวกับอยู่ภายในโลกของเกมอย่างแท้จริง ด้วยโครงสร้างแบบ Open-back ที่เปิดโล่งด้านหลังหูฟังช่วยลดการสะท้อนของเสียงภายใน จึงสามารถถ่ายทอดซาวด์สเตจได้อย่างเที่ยงตรงตามที่ผู้พัฒนาเกมตั้งใจ อีกทั้งยังมาพร้อมไดรเวอร์ที่ได้รับการปรับจูนอย่างละเอียด โดยพัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกับหูฟังสตูดิโอระดับมืออาชีพแบบ Open-back ของโซนี่อย่าง MDR-MV1 และปรับแต่งไดรเวอร์เป็นพิเศษสำหรับหูฟังเกมมิ่งรุ่นนี้โดยเฉพาะ เสริมด้วยการออกแบบช่องระบายอากาศด้านหลังของไดรเวอร์ ช่วยให้เสียงเบสมีความลึก แน่น และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคงความชัดเจนของย่านเสียงกลางและเสียงต่ำ เพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงและดื่มด่ำยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับเกมที่มีรายละเอียดเสียงซับซ้อน
INZONE H6 Air ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุอะลูมิเนียมคุณภาพสูง ช่วยให้ตัวหูฟังมีน้ำหนักเบาเพียง 199 กรัม (ไม่รวมไมโครโฟนแบบถอดได้และสายเชื่อมต่อ) จัดเป็นหนึ่งในหูฟังเกมมิ่งที่มีน้ำหนักเบาที่สุดจากโซนี่ มาพร้อมดีไซน์แถบคาดศีรษะแบบสปริงฮินจ์ (Spring Hinge) ซึ่งเป็นผ้ายืดหยุ่นได้ เช่นเดียวกับรุ่น INZONE H9 II ช่วยให้ตัวหูฟังมีขนาดกะทัดรัด และมอบความกระชับสบายในการสวมใส่ได้อย่างลงตัว ด้วยโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาผสานกับดีไซน์เฉพาะตัว ทำให้ INZONE H6 Air เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน รองรับทุกเซสชันการเล่นเกมได้อย่างมั่นใจ
โซนี่ได้ร่วมพัฒนาประสบการณ์เสียงร่วมกับทีมซาวด์ดีไซเนอร์จาก PlayStation Studios ภายใต้ Sony Interactive Entertainment ผู้สร้างสรรค์งานออกแบบเสียงสำหรับเกม PlayStation โดยได้ออกแบบโปรไฟล์เสียง “RPG/Adventure” ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับเกมแนว RPG และ Adventure ให้สามารถถ่ายทอดมิติของเสียงได้อย่างสมจริง เสมือนอยู่ในสตูดิโอบันทึกเสียงระดับมืออาชีพ พร้อมมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานอินไปกับโลกของตัวละครได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ดังกล่าวผ่านการเชื่อมต่อกับ INZONE Hub ด้วย USB-C Audio Box ซึ่งรองรับระบบเสียงรอบทิศทางเสมือนจริงแบบ 7.1 แชนแนล ควบคู่กับเทคโนโลยี 360 Spatial Sound for Gaming เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้สมจริงและเหนือชั้นในทุกมิติของเสียง
นอกจากนี้ INZONE H6 Air ยังมาพร้อมไมโครโฟนแบบคาร์ดิออยด์ (Cardioid) ที่สามารถปรับระดับได้ ช่วยถ่ายทอดเสียงพูดได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ โดยไมโครโฟนแบบบูมถูกออกแบบให้โฟกัสเฉพาะเสียงของผู้ใช้งาน และจัดวางในมุมที่เหมาะสมกับตำแหน่งปาก เพื่อลดเสียงรบกวนจากด้านข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งก้านไมโครโฟนยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ พร้อมคงรูปได้อย่างมั่นคงตลอดการใช้งาน ช่วยให้การสื่อสารภายในเกมมีความคมชัดและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
INZONE Buds สีใหม่ล่าสุด Glass Purple
โซนี่เปิดตัว INZONE Buds หูฟังเกมมิ่งทรูไวร์เลสตัดเสียงรบกวนรุ่นใหม่ล่าสุด ในเฉดสีพิเศษ “Glass Purple” ที่มาพร้อมดีไซน์ใสอันโดดเด่น สะท้อนสไตล์ที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมเติมเต็มไลน์อัปสีให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีดำ สีขาว และสีม่วงใส Glass Purple เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกสไตล์ที่ใช่ และถ่ายทอดตัวตนได้อย่างลงตัวในทุกการเล่นเกม
INZONE H6 Air ราคา 6,490 บาท และ INZONE Buds ราคา 7,990 บาท พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ Sony Store ทุกสาขา, Sony Center และร้านผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั่วประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0-2715-6100 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sony.co.th
