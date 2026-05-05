"Pokemon Center" บุกไทย! เตรียมเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์ภายในปีนี้

Pokemon Company ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ เตรียมเปิด “Pokemon Center BANGKOK” แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมก้าวสู่แลนด์มาร์ก ‘สาขาใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่น’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในปี 2569 นี้
พิธีลงนามจัดขึ้นโดยมีคุณชุนสุเกะ ซาซากิ (Shunsuke Sasaki) กรรมการบริษัท Pokémon (Thailand) Co., Ltd. และคุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing - Fashion & Luxury บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้แทนทั้งสองฝ่าย สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปรากฏตัวของ “พิคาชู” ในชุดไทยประยุกต์ สร้างสีสันและสะท้อนการผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับโลกของโปเกมอนได้อย่างโดดเด่น
■ ยกระดับ “ประสบการณ์โปเกมอน” สู่ประเทศไทย
การเปิด “Pokémon Center BANGKOK” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของโปเกมอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นสาขาใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง ทั้งในแง่ของฐานแฟนคลับที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบทบาทในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับโลก
“Pokémon Center” ไม่ได้เป็นเพียงร้านจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้สัมผัสโลกของโปเกมอนอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกม อีเวนต์พิเศษ และการอัปเดตข่าวสารล่าสุด โดยปัจจุบันมีการขยายสู่ต่างประเทศแล้ว อาทิ สิงคโปร์ (เปิดในปี 2019) และไทเป (เปิดในปี 2023) ซึ่ง “Pokémon Center BANGKOK” จะนับเป็นสาขาแห่งที่ 3 ในต่างประเทศ
ร้านแห่งใหม่นี้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นมากกว่าร้านค้า แต่เป็น “เดสติเนชัน” ใหม่สำหรับแฟนโปเกมอนทั่วโลก โดยเลือก เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นโลเคชันแรก ด้วยศักยภาพของการเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีทราฟฟิกสูงจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว และเป็น Global Destination ที่แบรนด์ระดับโลกเลือกสร้างประสบการณ์ จึงสามารถยกระดับ “Pokémon Center BANGKOK” สู่จุดหมายสำคัญของแฟนโปเกมอนในระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริง
■ เสริมศักยภาพแลนด์มาร์กใหม่ ผ่านความร่วมมือกับ Central Pattana
ความร่วมมือกับ Central Pattana ในครั้งนี้ ถือเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประสบการณ์ในศูนย์การค้า โดย Central Pattana มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแลนด์มาร์กระดับประเทศ ขณะที่แบรนด์ “โปเกมอน” เป็นที่รู้จักในระดับโลก
การเปิด “Pokémon Center BANGKOK” จึงคาดว่าจะช่วยยกระดับความน่าสนใจของศูนย์การค้า พร้อมสร้างแรงจูงใจใหม่ในการเดินทางมายังกรุงเทพฯ และมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว
■ ความเห็นจากผู้บริหาร
คุณชุนสุเกะ ซาซากิ (Shunsuke Sasaki) กรรมการบริษัท Pokémon (Thailand) Co., Ltd.
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เปิด Pokémon Center แห่งแรกในประเทศไทย ณ centralwOrld ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโปเกมอนในภูมิภาค และเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Central Pattana
สำหรับโปรเจกต์ในกรุงเทพฯ นี้ เราได้จินตนาการว่า ‘ถ้า Pokémon Center มีอยู่จริงในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ไหน’ และคำตอบก็คือ สถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและความมีชีวิตชีวาอย่าง centralwOrld
เราจะเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับแฟนโปเกมอนในประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน”
คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing - Fashion & Luxury บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
“การที่ Pokémon เลือก ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ เป็นที่ตั้งของ ‘Pokémon Center BANGKOK’ แห่งแรกในประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่มีต่อศักยภาพของเรา ในฐานะไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลกที่สามารถเชื่อมต่อทั้งลูกค้าไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วภูมิภาค
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าการนำแบรนด์ระดับโลกเข้ามาเปิดสาขา แต่คือการร่วมกันสร้าง ‘Experience Destination’ ที่มีพลังในการดึงดูดทราฟฟิกคุณภาพ และสร้าง Engagement ในระดับ Global Community อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระยะยาวของเซ็นทรัลพัฒนา
เซ็นทรัลเวิลด์ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมผู้คน วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์จากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน และมีบทบาทในการต่อยอดสู่การเป็น Regional Magnet อย่างแท้จริง การเปิด Pokémon Center BANGKOK จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของ ecosystem และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ Global Lifestyle Destination พร้อมสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้วิสัยทัศน์ imagining better futures for all”
■ เตรียมเปิดภายในปี 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
“Pokémon Center BANGKOK” มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2569 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดร้าน ขนาดพื้นที่ สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการประกาศเพิ่มเติมในลำดับถัดไป ติดตามรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ทางการ: https://th.portal-pokemon.com/shop/
Facebook: https://www.facebook.com/PokemonThailand/
