"Pokemon Center" บุกไทย! เตรียมเปิดที่เซ็นทรัลเวิลด์ภายในปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(จากทางซ้าย:คุณไดสุเกะ โคบายาชิ (Daisuke Kobayashi) กรรมการบริษัท Pok?mon (Thailand) Co., Ltd. ?คุณชุนสุเกะ ซาซากิ? (Shunsuke Sasaki) กรรมการบริษัท Pok?mon (Thailand) Co., Ltd.?คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)?ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา Chief of Marketing Officer บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน))
Pokemon Company ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ เตรียมเปิด “Pokemon Center BANGKOK” แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมก้าวสู่แลนด์มาร์ก ‘สาขาใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่น’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในปี 2569 นี้

พิธีลงนามจัดขึ้นโดยมีคุณชุนสุเกะ ซาซากิ​ (Shunsuke Sasaki) กรรมการบริษัท Pokémon (Thailand) Co., Ltd. และคุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing - Fashion & Luxury บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้แทนทั้งสองฝ่าย สะท้อนถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการปรากฏตัวของ “พิคาชู” ในชุดไทยประยุกต์ สร้างสีสันและสะท้อนการผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับโลกของโปเกมอนได้อย่างโดดเด่น


■ ยกระดับ “ประสบการณ์โปเกมอน” สู่ประเทศไทย
การเปิด “Pokémon Center BANGKOK” ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของโปเกมอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นสาขาใหญ่ที่สุดนอกประเทศญี่ปุ่น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูง ทั้งในแง่ของฐานแฟนคลับที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบทบาทในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวระดับโลก

“Pokémon Center” ไม่ได้เป็นเพียงร้านจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้สัมผัสโลกของโปเกมอนอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันเทรดดิ้งการ์ดเกม อีเวนต์พิเศษ และการอัปเดตข่าวสารล่าสุด โดยปัจจุบันมีการขยายสู่ต่างประเทศแล้ว อาทิ สิงคโปร์ (เปิดในปี 2019) และไทเป (เปิดในปี 2023) ซึ่ง “Pokémon Center BANGKOK” จะนับเป็นสาขาแห่งที่ 3 ในต่างประเทศ

ร้านแห่งใหม่นี้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นมากกว่าร้านค้า แต่เป็น “เดสติเนชัน” ใหม่สำหรับแฟนโปเกมอนทั่วโลก โดยเลือก เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นโลเคชันแรก ด้วยศักยภาพของการเป็นแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีทราฟฟิกสูงจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว และเป็น Global Destination ที่แบรนด์ระดับโลกเลือกสร้างประสบการณ์ จึงสามารถยกระดับ “Pokémon Center BANGKOK” สู่จุดหมายสำคัญของแฟนโปเกมอนในระดับภูมิภาคได้อย่างแท้จริง

■ เสริมศักยภาพแลนด์มาร์กใหม่ ผ่านความร่วมมือกับ Central Pattana


ความร่วมมือกับ Central Pattana ในครั้งนี้ ถือเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประสบการณ์ในศูนย์การค้า โดย Central Pattana มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแลนด์มาร์กระดับประเทศ ขณะที่แบรนด์ “โปเกมอน” เป็นที่รู้จักในระดับโลก

การเปิด “Pokémon Center BANGKOK” จึงคาดว่าจะช่วยยกระดับความน่าสนใจของศูนย์การค้า พร้อมสร้างแรงจูงใจใหม่ในการเดินทางมายังกรุงเทพฯ และมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว

■ ความเห็นจากผู้บริหาร


คุณชุนสุเกะ ซาซากิ​ (Shunsuke Sasaki) กรรมการบริษัท Pokémon (Thailand) Co., Ltd.
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เปิด Pokémon Center แห่งแรกในประเทศไทย ณ centralwOrld ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของโปเกมอนในภูมิภาค และเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Central Pattana

สำหรับโปรเจกต์ในกรุงเทพฯ นี้ เราได้จินตนาการว่า ‘ถ้า Pokémon Center มีอยู่จริงในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ไหน’ และคำตอบก็คือ สถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและความมีชีวิตชีวาอย่าง centralwOrld

เราจะเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับแฟนโปเกมอนในประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน”


คุณอิศเรศ จิราธิวัฒน์ Head of Leasing - Fashion & Luxury บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
“การที่ Pokémon เลือก ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ เป็นที่ตั้งของ ‘Pokémon Center BANGKOK’ แห่งแรกในประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่มีต่อศักยภาพของเรา ในฐานะไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลกที่สามารถเชื่อมต่อทั้งลูกค้าไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วภูมิภาค

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าการนำแบรนด์ระดับโลกเข้ามาเปิดสาขา แต่คือการร่วมกันสร้าง ‘Experience Destination’ ที่มีพลังในการดึงดูดทราฟฟิกคุณภาพ และสร้าง Engagement ในระดับ Global Community อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระยะยาวของเซ็นทรัลพัฒนา

เซ็นทรัลเวิลด์ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมผู้คน วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์จากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน และมีบทบาทในการต่อยอดสู่การเป็น Regional Magnet อย่างแท้จริง การเปิด Pokémon Center BANGKOK จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของ ecosystem และตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ Global Lifestyle Destination พร้อมสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้วิสัยทัศน์ imagining better futures for all”

■ เตรียมเปิดภายในปี 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
“Pokémon Center BANGKOK” มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2569 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับวันเปิดร้าน ขนาดพื้นที่ สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการประกาศเพิ่มเติมในลำดับถัดไป ติดตามรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ทางการ: https://th.portal-pokemon.com/shop/
Facebook: https://www.facebook.com/PokemonThailand/

