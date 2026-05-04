Sunborn ส่งสองเกม PvE เจาะตลาดมือถือและคอนโซล

เปิดตัวโปรเจกต์เกมใหม่สองสไตล์จากพี่จีน หนึ่งในนั้นเป็นภาคใหม่ในซีรีส์ Girls' Frontline ขณะที่อีกอันเป็นไอพีใหม่แกะกล่อง แม้ระบบการเล่นจะเป็นแนวยิงผ่านหลังเหมือนกันทั้งคู่
ล่าสุดในงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 10 ปีซีรีส์ Girls' Frontline ทางค่ายผู้จัดจำหน่าย Sunborn Network Technology ได้ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการประกาศเปิดตัวโปรเจกต์เกมใหม่พร้อมกันถึง 2 ตัว โดยที่ทั้งคู่จะมาในรูปแบบเกมแนวชูตติ้ง Co-op PvE มุมมองบุคคลที่สาม ตามสไตล์ถนัดของพวกเขา
สำหรับโปรเจกต์แรกนั่นคือ Girls’ Frontline: Blue Butterfly Contract ผลงานเกมภาคใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ Girls’ Frontline ที่ถูกพัฒนาโดยทีมงาน Hecate Team ตัวเกมจะมุ่งเน้นทำภารกิจออกกวาดล้างศัตรูโดยอาศัยการทำงานร่วมมือกันเป็นทีม กราฟิกจะเป็นตีมอนิเมะไซไฟโลกอนาคตที่ดูสวยงามและทันสมัย รวมถึงมีการหยิบนำองค์ประกอบจากภาคหลักมาปรับใช้ให้เข้ากับเกมแนว Action Shooter
ทางผู้พัฒนาตั้งใจสร้างมันให้เป็นเกมขนาดกลางที่เล่นง่ายขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้เล่นหน้าใหม่ให้หันมาสนใจแฟรนไชส์ โดยตัวเกม Girls’ Frontline: Blue Butterfly Contract มีกำหนดเปิดให้บริการบนมือถือทั้งระบบ iOS และ Android ภายในปี 2026
ส่วนอีกหนึ่งโปรเจกต์อย่าง Reverse Collapse: F นั้นดูจะมีสเกลที่ใหญ่และซับซ้อนสมจริงยิ่งกว่าด้วยขุมพลัง Unreal Engine 5 ตัวละครหลักของผู้เล่นคือหนึ่งในบรรดาผู้มีพรสวรรค์ ที่ต้องออกท่องไปในโลกดาร์คไซไฟที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและน่าสะพรึงกลัวเพื่อหาทางอยู่รอดให้แก่มวลมนุษยชาติ โดยตัวเกมมีกำหนดแผนเปิดให้บริการในปี 2028 ทั้งบนเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series, PC, iOS และ Android
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
