"DRAGON BALL XENOVERSE 3" ภาคต่อในรอบ 10 ปี วางจำหน่าย 2027

Bandai Namco เปิดตัว "DRAGON BALL XENOVERSE 3" ภาคต่อในรอบ 10 ปี ของซีรีส์เกมระดับตำนานที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกใบใหม่ซึ่งรังสรรค์โดยอาจารย์โทริยามะ อากิระ สวมบทบาทเป็นฮีโร่และสำรวจโลกของ Dragon Ball ในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมให้เล่นบนคอนโซลและพีซีในปี 2027
ตามที่ได้มีการเปิดเผยไปในเทรลเลอร์เปิดตัวสำหรับ DRAGON BALL XENOVERSE 3 นั้น ผู้เล่นจะได้ทำการสำรวจและเปิดเผยเรื่องราวใหม่ในเมืองตะวันตก ณ โลกใบใหม่อันคึกคัก AGE 1000 ผู้เล่นจะได้เข้าประจำการร่วมกับหน่วยรบเกรทไซย่า พร้อมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับเหล่าสหายในหลากหลายเหตุการณ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้น
ตัวเกมจะผสมผสานการดำเนินเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่โดยการให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์แบบเกม RPG ที่จะทำให้เหล่าแฟน DRAGON BALL ไม่มีวันลืม รวมไปถึงการผจญภัยที่อัดแน่นด้วยแอ็กชันเต็มพิกัดในจักรวาลใหม่แห่งนี้พร้อมไปกับเหล่าตัวละครที่มีบทบาทภายในเกม
ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นกับการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของ DRAGON BALL XENOVERSE ยังมีอีกมาก โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้
DRAGON BALL XENOVERSE 3 จะพร้อมให้เล่นบน PlayStation®5, Xbox Series X|S และ PC ผ่านทาง Steam® ในปี 2027
