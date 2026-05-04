Review: Saros ยิงยับดับสุริยัน

แนวเกม ชูตติ้งโร้กไลต์
แพลตฟอร์ม PS5
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
ผลงานแอ็คชั่นกระสุนท่วมจอใหม่ล่าสุดของสตูดิโอ Housemarque ซึ่งถูกขัดเกลาจนอาจพูดได้ว่า นี่แหละคือสิ่งที่ Returnal ควรเป็นตั้งแต่แรก
เนื้อหาของเกม Saros นั้นกล่าวถึงเรื่องราวภารกิจของบริษัทยักษ์ใหญ่ โซลทารี ที่ขยันส่งคนออกท่องเดินทางสำรวจระบบสุริยะต่างๆเพื่อหวังขุดทรัพยากรและก่อตั้งถิ่นฐานอาณานิคม ทว่าภารกิจของพวกเขากลับต้องหยุดชะงักลงบน คาร์โคซา ดาวเคราะห์สุดแสนอันตรายที่มักเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมแต่ละครั้งที่เกิดยังแปรเปลี่ยนภูมิทัศน์บนดาวไปแบบสิ้นเชิง ซึ่ง "อรชุน เทวราช" ผู้คุมกฎแห่งบริษัทโซลทารีตัวละครเอกของเกม เขาเองก็ร่วมเดินทางมากับคณะสำรวจรุ่นที่สี่ด้วย หน้าที่งานหลักของเขาคือการสืบหาร่องรอยเบาะแสของกลุ่มคณะสำรวจรุ่นก่อนหน้าที่ขาดการติดต่อไปอย่างเป็นปริศนา รวมถึงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาทางช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในทีมให้มีชีวิตรอดปลอดภัยก่อนที่สภาพจิตใจของแต่ละคนจะวิปลาสบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้
เกมนี้จะต่อยอดคอนเซปต์มาจาก Returnal อย่างชัดเจน ด้วยรูปแบบการเล่นเดินหน้ายิงแหลกสไตล์โร้กไลต์ที่ให้คุณวนเวียนตายซ้ำตายซากอยู่ในด่านนั้นจนกว่าจะสามารถโค่นปราบบอสใหญ่ท้ายด่านลงได้สำเร็จ ระหว่างทางจะมีของสุ่มปรากฏขึ้นมาให้เก็บ อาจเป็นอาวุธปืนที่ยิงแรงขึ้นหรือของอัพเกรดต่างๆให้ตัวละครอึดถึกแกร่งยิ่งกว่าเดิม แน่นอนว่าหากพลาดตายเมื่อไหร่ของที่อุตส่าห์เก็บสะสมมาจะหายวับในทันทีถูกรีเซตใหม่หมดแล้วต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่ ณ จุดสตาร์ทอีกครั้ง
แอ็คชั่นอะไรหลายๆอย่างยังคงเดิม ผู้เล่นสามารถกระโดดพุ่งแดชหลบหลีกกระสุน ใช้ปืนยิงสวนจากระยะไกล และกระแทกหมัดใส่ศัตรูในระยะใกล้ได้อย่างอิสระลื่นไหล รวมไปถึงยังมีลูกเล่นภายในฉากอย่างแท่นจัมป์กระโดดสูงหรือตะขอจับที่สามารถพาตัวละครเข้าถึงพื้นที่ลับหรือชิงความได้เปรียบเหนือศัตรูในขณะต่อสู้ โดยลูกเล่นอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะถูกปลดล็อคออกมาให้ได้ใช้งานอัตโนมัติภายหลังเมื่อเราเล่นเคลียร์เกมไปได้ไกลจนถึงจุดๆหนึ่ง
สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของใหม่จริงๆในเกม Saros คงต้องยกความดีความชอบให้กับระบบ โล่ป้องกัน ที่เวลาเรากดปุ่มต่อยค้างตัวละครจะกางโล่พลังงานขึ้นมาเพื่อดูดซับการโจมตีของศัตรู อีกทั้งยังสามารถชาร์จกักเก็บสะสมพลังงานดังกล่าวแล้วปล่อยออกไปเป็นท่าโจมตีใหญ่ลดเลือดศัตรูได้อย่างมหาศาล เรียกว่ามาช่วยสร้างสีสันเพิ่มมิติใหม่ให้กับเกมเพลย์การต่อสู้สลับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว แต่ก็ใช่ว่าโล่สีฟ้ามันจะคงกระพันทำให้ตัวเราเป็นอมตะได้หรอกนะ เพราะยามใดที่เห็นกระสุนสีส้มพุ่งมาหรือศัตรูออกท่าโจมตีสีแดงที่ป้องกันไม่ได้ เราก็ยังคงต้องอาศัยทักษะพุ่งแดชหลบเป็นลิงเหมือนเดิมอยู่ดี
หลายคนอาจกังวลว่า การใช้จอยบังคับควบคุมตัวละครหลบไปด้วยพร้อมกับเล็งยิงไปด้วยบนคอนโซลนั้นจะยุ่งยากลำบาก แต่สำหรับเกม Saros แล้วเรื่องนี้มันมิใช่ปัญหาด้วยระบบแม่เหล็กติดตามเป้าหมายที่ทีมงานใส่เข้ามา ซึ่งจะช่วยให้เป้าของเราล็อคตำแหน่งศัตรูภายในจอภาพที่อยู่ในระยะใกล้ให้อัตโนมัติ ศัตรูโผล่มาเมื่อไหร่ก็แค่ขยับหันกล้องมองไปทางมันแล้วกดปุ่มยิงรัวค้างไว้ได้เลย ลูกกระสุนจะพุ่งเข้าหาเป้าหมายเองโดยที่เราแทบไม่ต้องทำอะไร ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองชำนาญก้านอนาล็อคฝีมือแม่นยำอยู่แล้วจะเข้าไปปรับลดหรือยกเลิกฟีเจอร์ช่วยเล็งดังกล่าวในเมนูตั้งค่าก็ทำได้นะตามสะดวกเลย
ด้วยเอนจิ้นที่อัพเกรดมาเป็น Unreal Engine 5 จึงส่งผลให้งานภาพกราฟิกดูสวยสะดุดตากว่าที่เคยเห็นกันมาใน Returnal เอฟเฟกต์ระเบิดกระสุนท่วมจอยังคงสะใจเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือสภาพแวดล้อมที่มีรายละเอียดสีสันชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น พื้นที่แต่ละโซนมีความโดดเด่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน เล่นในฉากกลางวันร้อนตะวันแดงฉานอยู่ดีๆ ก็ทะลุเข้าสู่ด่านสองซากอารยธรรมจักรกลใต้ดินที่เหมือนหลุดมาจากหนัง The Matrix เฟรมเรตตอนเล่นเองก็ลื่นไหลไม่มีสะดุด (แม้แอบมีกระตุกบ้างเล็กน้อยในฉากคัตซึน) แถมงานแปล ภาษาไทย ก็ยังทำออกมาได้ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของ โซนี่ จากเนื้อเรื่องที่ชวนงงพอได้ฟังบทสนทนา NPC และอ่านข้อความบันทึกที่มีอยู่มากมาย ปริศนาก็เริ่มคลี่คลายกระจ่างชัดขึ้นมาทันที
ภายในเกมจะมีเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่า "อุปราคา" (Eclipse) เมื่อใดก็ตามที่ตัวละครของผู้เล่นไปแตะสัมผัสแท่นที่เป็นรูปสัญลักษณ์ดวงดาวเรียงต่อกัน เมื่อนั้นแสงของพระอาทิตย์ก็จะถูกบดบังด้วยดวงจันทร์เกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยคราสเงามืดแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวศัตรูภายในฉากจะถูกเสริมพลังให้แข็งแกร่งดุดันร้ายกาจมากยิ่งขึ้น จากที่เคยปล่อยกระสุนสีฟ้าให้เราดูดซับสบายๆ ก็เปลี่ยนมาเป็นกระสุนสีส้มสีแดงเป็นส่วนใหญ่ หากโดนเข้าไปเกจหลอดเลือดของเราจะยิ่งหดเล็กลง แถมบรรดาปืน-ไอเทมที่ดร็อปตามฉากก็จะมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ดีบัฟ "ครอบงำ" ต่างๆ เช่น เพิ่มแรงถีบของปืนหรือสกิลพุ่งแดชคูลดาวน์นานขึ้น ทำให้เราเล่นลำบากมากกว่าเดิม แต่ความโหดนี้ก็ตอบแทนผู้เล่นด้วยทรัพยากร "ลูเซไนต์" (Lucenite) ที่จะดร็อปเพิ่มทวีคูณเป็นเท่าตัว เรียกว่ารอบไหนอยากฟาร์มก็เข้าไปแตะแท่นอุปราคา รอบไหนอยากชิลก็จงอยู่ห่างๆไว้ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวอะไรกับมัน
จากบทเรียนใน Returnal ที่โหดร้ายเสียจนคนเล่นหนีหาย มาคราวนี้กับเกม Saros ดูเหมือนว่าทีมพัฒนาจะเบามือและใจดีมีเมตตากับพวกเราเป็นพิเศษ อย่างแรกเลยคือทุกครั้งที่ตายทรัพยากร ลูเซไนต์ ที่เก็บมาจะยังคงอยู่กับเราจำนวนหนึ่งและจะสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบ โดยเจ้าดวงไฟสีส้มนี้จำเป็นต่อการอัพเกรดตัวละครแบบถาวร มีทั้งขยายหลอดพลังชีวิตสูงสุด เสริมแกร่งโล่พลังงาน เพิ่มเลเวลความถนัดของอาวุธตั้งต้น ไปจนถึงเพิ่มปริมาณลูเซไนต์ที่เก็บได้ นอกจากนี้ในแผนผังอัพเกรดตัวละครบางจุดยังมีช่องความสามารถพิเศษให้ได้ปลดล็อคกันด้วย อย่างโอกาสฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหรือพลังในการดูดซับลูกกระสุนสีส้มของศัตรูเป็นต้น เรียกว่ายิ่งเล่นตัวละครยิ่งเก่งสมตามคอนเซปต์ของเกม "เวียน ว่าย ตาย แกร่ง" นั่นแหละนะ
ยังก่อน ความสะดวกสบายยังไม่หมดอยู่เพียงแค่นั้น ในเกม Saros ยามเราพลาดเพลี่ยงพล้ำคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่หน้าทางเข้าของด่านนั้นเลย ไม่จำเป็นต้องไล่เก็บด่าน 1 2 3 ใหม่เหมือนเกมรุ่นพี่ อีกทั้งตัวเกมยังมีการบันทึกความคืบหน้าอยู่เป็นระยะ ตอนไหนเรารู้สึกง่วงหาวอยากนอนก็ปิดเกมปิดเครื่องได้เลยแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยกลับมาเล่นต่อ ณ จุดเดิมที่ค้างไว้โดยไม่ขาดตอน หนำซ้ำเมื่อเล่นไปสักพักตัวเกมจะปลดล็อคฟีเจอร์ Modifiers ปรับแต่งการเล่นมาให้ได้เราเลือก อยากให้มันง่ายลงด้วยการลดความเสียหายที่ได้รับ อยากท้าทายให้อาวุธมีการเสื่อมสภาพหรือปิดระบบอัปเกรด เราสามารถเลือกกำหนดปรับแต่งเองได้ทั้งสิ้น
"หากความยากคือความเผ็ด Saros มันก็คืออาหารจานเผ็ดร้อนที่ถูกปรับลงมาให้คนทั่วไปสามารถทานได้ จากเผ็ดแสบกระแทกปากกินแล้วทรมาน เปลี่ยนมาเป็นเผ็ดกลมกล่อมในระดับที่ลิ้นมนุษย์ยังพอรับรสความอร่อยได้ แม้มันจะดูเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก แต่ยังไงมันก็ยังเป็นเกมแนวโร้กไลต์ที่ต้องอาศัยความพยายามอดทนไม่ย่อท้อ และที่สำคัญคุณต้องไม่ใช่คนที่เบื่อหน่ายอะไรง่ายๆ ถ้าอยากใช้ชีวิตเวียนว่ายอยู่กับมันซ้ำๆให้คุ้มค่ากับเงินสองพันที่จ่ายไป"
|เกมเพลย์
|10
|กราฟิก
|10
|เสียง
|10
|เนื้อเรื่อง
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|8
|ภาพรวม
|9.2
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ Sony Interactive Entertainment (SIE)
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*