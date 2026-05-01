"Dead or Alive 6 Last Round" วางจำหน่าย 25 มิ.ย. พร้อมสองนักสู้รับเชิญจาก KOF

Koei Tecmo เปิดตัว "Dead or Alive 6 Last Round" เกมต่อสู้ภาคล่าสุดฉบับยกเครื่องใหม่ พร้อมคอลแลบสองตัวละครรับเชิญจาก King of Fighters เตรียมวางจำหน่ายทั้งบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 25 มิถุนายนนี้
"Dead or Alive 6 Last Round" สร้างขึ้นจาก Dead or Alive 6 ที่ได้รับการปรับปรุงและอัปเดตให้เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์พีซีและคอนโซลรุ่นล่าสุด ประกอบด้วยตัวละครที่เล่นได้ 29 ตัว (24 ตัวจากเกมต้นฉบับและ 5 ตัวจาก DLC) ตัวละครอย่าง Kasumi และ Marie Rose จะได้รับชุดใหม่ 5 ชุด เพิ่มโหมดถ่ายภาพใหม่ที่ช่วยให้แฟน ๆ สามารถบันทึกท่าทางของนักสู้ที่ชื่นชอบได้ เวอร์ชันเล่นฟรีที่มีตัวละครยอดนิยม 4 ตัวจะเปิดตัวพร้อมกัน นอกจากโหมดออนไลน์ที่จะได้สู้กับผู้เล่นทั่วโลกแล้ว ผู้เล่นยังสามารถสนุกกับโหมด DOA Quest, DOA Central และโหมดถ่ายภาพใหม่ได้อีกด้วย
สำหรับสองตัวละครรับเชิญจาก King of Fighters คือนินจาสาวสุดเย้ายวน "Mai Shiranui" และฮีโร่สาวสุดเย็นชา "Kula Diamond" ซึ่งทั้งคู่เคยปรากฏตัวใน Dead or Alive 6 มาก่อน และจะมาเป็นตัวละครให้เล่นใน "Dead or Alive 6 Last Round" ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับจะเปิดเผยใน DLC ที่จะวางจำหน่ายพร้อมกับเกม และจะมีชุดคอสตูมพิเศษ 5 แบบให้เลือกซื้ออีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยด่านใหม่ "LOST PARADISE OBORO" ซึ่งจะรวมอยู่ในทั้งเวอร์ชันเต็มและเวอร์ชันเล่นฟรี โดย "OBORO" คือระบบแสงแบบใหม่ล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาใน KATANA ENGINE ด่านที่รองรับ OBORO จะใช้ข้อมูลแสงและการบดบังเชิงพื้นที่แบบคำนวณเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แสงที่สมจริงและเป็นธรรมชาติมากขึ้น ด่านที่รองรับ OBORO จะทยอยปล่อยออกมาพร้อมกับการอัปเดตฟรีหลังจากเกมวางจำหน่าย
"Dead or Alive 6 Last Round" จะวางจำหน่ายในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://teamninja-studio.com/doa6/lastround/us/
