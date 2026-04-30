เกมซิ่ง "Star Wars" จากผู้สร้าง Burnout พร้อมทะยาน 6 ต.ค.

ศึกแข่งขันท้าประลองความเร็วเพื่อครองความเป็นหนึ่งในกาแล็คซี เตรียมเปิดสนามต้อนรับสายเหยียบและสายปาดในเดือนตุลาคมนี้
ค่าย Secret Mode จับมือสตูดิโอ Fuse Games (ทีมงานที่รวมอดีตนักพัฒนาจาก Criterion Games ผู้สร้างซีรีส์ Burnout และ Need for Speed) ประกาศเตรียมวางจำหน่ายเกม Star Wars: Galactic Racer สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC ในวันที่ 6 ตุลาคมปี 2026
ตัวเกมเป็นแนวแข่งรถอาร์เคต ที่เซตฉากขึ้นในช่วงยุคสาธารณรัฐใหม่หลังเหตุการณ์ในภาพยนตร์ Return of the Jedi ณ เขตริมชายขอบกาแล็กซีที่กฎหมายเข้าไม่ถึง ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Shade นักแข่งลึกลับเดียวดายที่ต้องเข้าร่วมแข่งขันชิงชัยในรายการ Galactic League เพื่อหวังล้างแค้นคู่ปรับอย่าง Kestar Bool
ภายในจะบรรจุ 3 โหมดหลักมาให้ได้เลือกเล่น ได้แก่ Single-player Campaign โหมดเล่นตามเนื้อเรื่องที่ผสมองค์ประกอบของการผจญภัยนอกสนามแข่งอย่างที่เกริ่นไป, Arcade Mode โหมดทดสอบความเร็วที่มีภารกิจท้าทายต่างๆ และสุดท้าย Online Multiplayer โหมดแข่งขัน PvP มากสูงสุด 12 ผู้เล่น ที่มาพร้อมระบบจัดอันดับและรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม
ยานพาหนะจะมีให้เลือกขับหลากหลายคลาส ไล่ตั้งแต่ Podracers, Landspeeders, Speeder Bikes ไปจนถึง Skim Speeders ซึ่งกฎกติกาการแข่งจะค่อนข้างอิสระเหมือนเช่นผลงานเรซซิ่งสร้างชื่อในอดีตของพวกเขา โดยที่เราสามารถขับเบียดชนและคว่ำยานพาหนะคู่แข่งได้ตามอำเภอใจ รวมถึงฟีเจอร์ปรับแต่งยานพาหนะเพื่อแสดงออกบ่งบอกตัวตนก็ถูกใส่มาด้วยเช่นเดียวกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
