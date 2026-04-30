หนุ่มพิการสร้าง "จอยเกมมือเดียว" หลังสูญเสียแขนขวาจากอุบัติเหตุ

ชายคนหนึ่งที่สูญเสียแขนขวาจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ได้สร้างอุปกรณ์ควบคุมเกมแบบใช้มือเดียวขึ้นเอง โดยวางแผนเปิดระดมทุนผ่าน Kickstarter เพื่อช่วยในการผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวให้เป็นจริง
ผู้สร้างอุปกรณ์อธิบายว่าพวกเขาอุปกรณ์ของตัวเองที่ชื่อว่า Ercham หลังจากประสบปัญหาในการใช้งานคีย์บอร์ดและเมาส์ปกติ จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ชิ้นเดียวที่รวมอินพุตของทั้งสองอย่างเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้วยมือเดียว
พวกเขาเริ่มต้นโดยใช้ Razer Tartarus เป็นฐาน จากนั้นทำการปรับเปลี่ยนปุ่มควบคุม ติดตั้งเมาส์ไว้ด้านข้าง ตั้งค่าปุ่มต่าง ๆ ใหม่ และเพิ่มสายรัดเพื่อความกระชับ
โดยเวอร์ชันเริ่มต้นนี้สามารถช่วยให้พวกเขา "เคลื่อนที่ เล็ง คลิก ยิง และใช้ความสามารถต่าง ๆ ได้ด้วยมือเดียว" ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าอุปกรณ์นี้ใช้งานได้จริงแม้ว่าการออกแบบจะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม
ผู้สร้างกล่าวว่ากำลังพัฒนาเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมของพวกเขาโดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นอุปกรณ์แบบเสียบแล้วใช้งานได้ทันที โดยหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบป้องกันการโกง
พวกเขายังยืนยันด้วยว่าตัวควบคุมนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตและมีแผนจะวางจำหน่ายในวงกว้าง โดยจะมีการอัปเดตความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Ercham
“ฉันอยากผลิตสิ่งนี้ให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดทางร่างกายและเกมเมอร์ผู้พิการที่ต้องการตัวเลือกที่ดีกว่า” พวกเขากล่าว
