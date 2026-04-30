ยูทูบเบอร์ ดัดแปลง "Gameboy" เป็น "นาฬิกาข้อมือ" ที่เล่นได้จริง!

ยูทูบเบอร์รายหนึ่งนำเครื่องเล่นเกมพกพาอย่าง Game Boy Color มาดัดแปลงเป็นนาฬิกาข้อมือ ทำให้เครื่องเล่นเกมสุดคลาสสิกของ Nintendo กลายเป็นนาฬิกาเกมเมอร์สุดเท่ที่ไม่เหมือนใคร
ยูทูบเบอร์นามว่า LeggoMyFroggo ใช้เวลากว่าสองปีในการสร้างนาฬิกาข้อมือ Game Boy Color ที่ไม่เพียงแต่บอกเวลาได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเล่นเกมคลาสสิกของ Nintendo อย่าง Pokemon Gold ได้อีกด้วย
แม้ว่า Game Boy Color จะมีขนาดกะทัดรัดสำหรับการพกพาอยู่แล้ว แต่ LeggoMyFroggo มองว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมที่เหมือนก้อนอิฐนี้ยังใหญ่เกินไปสำหรับคนที่ต้องการพกเครื่องเกมไปเล่นนอกบ้านแบบตัวเบาที่สุด
“มันต้องใช้ CPU ของ Game Boy Color รุ่นดั้งเดิม มันต้องสามารถเล่นตลับเกมได้ และเพื่อให้ตรงตามคุณสมบัติของนาฬิกา มันต้องสามารถรักษาเวลาได้แม้ในขณะที่ปิดเครื่อง หากขาดคุณสมบัติเหล่านี้ ผมจะไม่ถือว่ามันเป็นนาฬิกา Game Boy ที่แท้จริง” LeggoMyFroggo ผู้สร้างกล่าว
เพื่อให้ทุกอย่างลงตัว เขาจึงใช้ชิ้นส่วนที่ออกแบบเองและปุ่มควบคุมขนาดเล็ก ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กมาก ๆ การเชื่อมต่อกับตลับเกมก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ ส่วนแบตเตอรี่ก็ถูกย้ายไปไว้ในสายรัดเพื่อไม่ให้ดูเทอะทะ
นอกจากนี้เขายังต้องสร้างระบบแสดงผลแบบกำหนดเองที่แปลงสัญญาณวิดีโอจากเครื่องให้แสดงผลบนหน้าจอที่มีขนาดเล็กกว่าได้ เนื่องจากหน้าจอ Game Boy Color รุ่นดั้งเดิมนั้นใหญ่เกินไปสำหรับนาฬิกาข้อมือ
แม้ว่าจะสร้างออกมาได้สำเร็จและเล่นเกมได้จริง แต่ LeggoMyFroggo มองว่ามันยังมีจุดอ่อนคืออายุแบตเตอรี่สั้นเกินไป และประสบการณ์ในการควบคุมยังไม่ค่อยดี จนคิดไปว่าบางทีการเป็น Game Boy Color แบบเดิมก็ดีอยู่แล้ว
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*