เกมเศรษฐี "สตาร์วอร์ส" เริ่มทอยเต๋า 12 มิ.ย.

เกม Star Wars รูปแบบใหม่ที่สนุกสนานและเน้นการทำงานเป็นทีม จงเลือกฮีโร่หรือวายร้ายสุดป่วนที่คุณชื่นชอบแล้วใช้พลังพิเศษของพวกเขาต่อสู้เพื่อยึดครองกาแล็กซี
ค่าย Ubisoft และทีมพัฒนา Behaviour Interactive ออกมาประกาศเตรียมวางจำหน่าย Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains ผลงานเกมสตาร์วอร์สภาคใหม่ในรูปแบบของเกมเศรษฐี ที่มีกำหนดแผนลงให้กับเครื่องเล่น PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch และ PC ในวันที่ 12 มิถุนายนปี 2026 โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อตัวเกมล่วงหน้าเพื่อรับสกินลูกเต๋าสุดพิเศษ จาวา และ โคลนทรูปเปอร์ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ตัวเกมจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างทีมของตัวเองโดยเลือกจากบรรดาฮีโร่และเหล่าวายร้ายชื่อดังในจักรวาล Star Wars ซึ่งแต่ละตัวล้วนมีพลังความสามารถพิเศษเฉพาะทางที่ไม่ซ้ำกัน ไม่ว่าคุณจะร่วมทีมกับ ลุค สกายวอล์คเกอร์ และ เจ้าหญิงเลอา หรือปลดปล่อยพลังด้านมืดของ ดาร์ธ มอล และ ดาร์ธ เวเดอร์
Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains จะรองรับทั้งการเล่นออนไลน์และการเล่นแบบ Co-op ผ่านโหมดการแข่งขันรูปแบบ 2v2 และ 3v3 โดยเกมกระดานสามารถพลิกผันได้ทุกครั้งที่ทอยลูกเต๋า ทรัพย์สินสามารถเปลี่ยนมือได้ในพริบตาด้วยอีเวนท์ Dynamic GO อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะพลิกเกมและเปลี่ยนมือผู้นำในเกมอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกตาที่เดินมีความสำคัญเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
