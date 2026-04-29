"Resident Evil" ฉบับรีบูต พร้อมฉาย 18 ก.ย.นี้

"Resident Evil" ภาพยนตร์คนแสดงดัดแปลงจากเกมสยองขวัญยอดนิยมของ CAPCOM กำกับโดย Zach Cregger มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 18 กันยายนนี้ พร้อมรองรับการฉายในระบบ IMAX
ภาพยนตร์ "Resident Evil" ฉบับรีบูตที่จะเข้าฉายเร็ว ๆ นี้ จะกำกับโดย Zach Cregger (ผู้กำกับ Weapons) และนำแสดงโดย ออสติน อับรามส์ ที่เคยร่วมแสดงใน Weapons โดยตัวภาพยนตร์จะคงความซื่อสัตย์ต่อเกมต้นฉบับ ซึ่งกลับไปสู่รากฐานของซีรีส์คือเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอด แม้ว่าจะเล่าเรื่องราวใหม่ทั้งหมด แต่ก็จะยึดมั่นในโครงสร้างโลกของซีรีส์ และรักษาองค์ประกอบทั้งหมดที่แฟนเกมชื่นชอบ
จากข้อมูลในตัวอย่างภาพยนตร์ที่เปิดเผยไปก่อนหน้านี้ในงาน CinemaCon ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของ "ไบรอัน" รับบทโดย ออสติน อับรามส์ พนักงานส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างไม่รู้จบในคืนที่แสนเลวร้าย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*