ลือ "Donkey Kong" ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ของ Nintendo ฉายปี 2028

Universal Pictures อัปเดตตารางการฉายภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อว่า "Illumination/Nintendo Untitled Animated Film" คาดว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องใหม่ของ Nintendo ซึ่งมีข่าวลือว่าอาจเป็น "Donkey Kong" มีกำหนดฉายในวันที่ 12 เมษายน 2028
มีข่าวลือแพร่สะพัดมานานแล้วว่า Nintendo กำลังเตรียมสร้างภาพยนตร์ภาคแยกที่มี "Donkey Kong" เป็นตัวเอก เนื่องจาก Donkey Kong ไม่ได้ปรากฏตัวเป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์ "The Super Mario Galaxy Movie" การอัปเดตตารางฉายของ Universal Pictures จึงยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีก
จากข้อมูลปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าภาพยนตร์เรื่อง "Donkey Kong" น่าจะเข้าฉายในเดือนเมษายน 2028 สื่อต่างประเทศเชื่อว่า "เซธ โรเกน" ผู้ให้เสียงพากย์ Donkey Kong ใน "The Super Mario Bros. Movie" มีโอกาสสูงที่จะกลับมาพากย์เสียงอีกครั้ง หลังจากข่าวนี้ แฟน ๆ หลายคนหวังว่าภาพยนตร์เรื่อง "Donkey Kong" จะเจาะลึกเข้าไปในอาณาจักรของ Donkey Kong มากขึ้น และแนะนำตัวละครอื่น ๆ จากซีรีส์นี้เพิ่มเติม เช่น Diddy Kong และ Dixie Kong ที่เคยปรากฏตัวสั้น ๆ แต่ไม่ได้มีบทบาทมากนัก
นอกจากข่าวลือเรื่อง "Donkey Kong" นินเทนโดยังมีโปรเจกต์ภาพยนตร์คนแสดงอีกหนึ่งเรื่องคือ "The Legend of Zelda" ซึ่งคาดว่าจะเข้าฉายในปี 2027 และถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วที่ประเทศนิวซีแลนด์
นอกจากนี้ "แจ็ค แบล็ค" นักแสดงผู้รับบท Bowser ในภาพยนตร์ชุดซูเปอร์มาริโอ ยังได้เปิดเผยว่าเขาคาดว่าจะกลับมาร่วมแสดงในภาพยนตร์แอนิเมชั่นมาริโอภาคที่สามที่จะออกฉายในปี 2029 อีกด้วย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*