"TRIANGLE STRATEGY" วางจำหน่ายแบบแผ่นบน PS5 วันที่ 29 พ.ค.นี้

"TRIANGLE STRATEGY" พัฒนาโดยทีมผู้สร้างเกม OCTOPATH TRAVELER และ BRAVELY DEFAULT ผู้เล่นจะได้สัมผัสความท้าทายของเกมอาร์พีจีแนววางแผนการรบ กำหนดชะตากรรมของสามอาณาจักรที่กำลังขัดแย้งกัน ได้แก่ เกล็นบรูค เอสฟรอสต์ และไฮแซนเต้ ผู้เล่นจะได้นำพาเซเรโนอา วูล์ฟฟอร์ต ตัวเอกของเรื่อง และสหายร่วมเดินทาง ได้แก่ เจ้าชายโรแลนด์ เพื่อนสมัยเด็ก เจ้าหญิงเฟรเดอริกา เอสฟรอสต์ คู่หมั้น และเบเนดิกต์ ผู้ดูแลตระกูลวูล์ฟฟอร์ต ในการเดินทางเพื่อฝ่าฟันความขัดแย้งครั้งนี้
"TRIANGLE STRATEGY" เวอร์ชันแผ่นสำหรับ PlayStation 5 จะวางจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ส่วนเวอร์ชันดิจิทัลสำหรับ Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Meta Quest และ Microsoft Store บน Windows วางจำหน่ายแล้ว