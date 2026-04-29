แวมไพร์อาร์พีจี "The Blood of Dawnwalker" พร้อมขาย 3 ก.ย.

เตรียมออกท่องโลกดาร์กแฟนตาซี ในผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีโอเพ่นเวิลด์ล่าสุดจากเหล่าผู้สร้าง The Witcher 3
บริษัท Bandai Namco ร่วมกับทีมพัฒนา Rebel Wolves ออกมาประกาศยืนยันกำหนดวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับ The Blood of Dawnwalker โปรเจกต์เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีในโลกแวมไพร์ที่มีแผนวางขายลงทั้งเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC (Steam / Microsoft Store) ในวันที่ 3 กันยายนปี 2026
ตัวเกมเป็นแนว Action RPG แบบ Open-world ที่มาในธีมดาร์กแฟนตาซี ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 14 ของยุโรปซึ่งเต็มไปด้วยโรคระบาดและสงคราม ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Coen ลูกผสมครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์ที่ต้องบริหารพลังที่แตกต่างกันระหว่างช่วงกลางวันกับกลางคืน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้ทันภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน 30 คืน
ผู้เล่นจะมีอิสระในการดำเนินเรื่องราวของตัวเองจากการเลือกตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆภายในเกม ทุกๆวันที่ผ่านไปเราต้องชั่งใจเลือกบริหารเวลาที่มีอยู่จำกัดว่าอยากช่วยเหลือใครหรือทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เพราะทุกนาทีมีค่าเรามิอาจช่วยใครได้ทั้งหมด ช่วงกลางวันจงใช้ดาบกับเวทมนตร์ในฐานะมนุษย์และจงใช้พละกำลังกับทักษะอันเหนือธรรมชาติที่คุณมีในร่างผีดิบเมื่อตะวันลับขอบฟ้า
เกม "The Blood of Dawnwalker" จะรังสรรค์ขึ้นบนเทคโนโลยี Unreal Engine 5 โดยเกมเพลย์ที่เผยมาจะเห็นได้ว่ามันมีระบบการเล่นที่แฟนๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจากทีมผู้สร้าง Rebel Wolves นั้นถูกก่อตั้งโดยอดีตทีมงานระดับอาวุโสจาก CD Projekt Red ที่เคยฝากผลงานไว้ใน The Witcher 3: Wild Hunt และ Cyberpunk 2077 นั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก gematsu
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*