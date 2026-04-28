"Black Myth: Wukong" ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตในไทย พฤศจิกายนนี้!

ทีมพัฒนาและผู้จัดจำหน่ายเกม "Black Myth: Wukong" ประกาศกำหนดการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกประจำปี 2026 อย่างเป็นทางการ รวมถึงในประเทศไทย เตรียมเผยรายละเอียดการจำหน่ายบัตรเร็ว ๆ นี้
ตามบรรเลงเพลงสู่ประจิม จงรับฟังลิขิตแห่งสวรรค์ "Black Myth: Wukong" จับมือกับวงดนตรีมืออาชีพทั่วโลก คัดสรรสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับชั้นนำ เพื่อมอบประสบการณ์การแสดงระดับมืออาชีพและสุดตระการตาให้กับผู้รับลิขิตสวรรค์ทุกท่านในทัวร์คอนเสิร์ตของ Black Myth: Wukong ซึ่งทัวร์ครั้งนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 21 รอบใน 12 เมือง สามารถดูข้อมูลของเมืองและสถานที่จัดงาน (เรียงตามวันที่จัดแสดง) ได้จากภาพด้านล่าง โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตตามกำหนดการของแต่ละรอบต่อไปนี้
หนึ่งในไฮไลต์ของทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ คือ Game Science ได้ร่วมมือกับนักดนตรีมากประสบการณ์จากทั่วโลก ผสานดนตรีพื้นบ้านจีนเข้ากับดนตรีซิมโฟนีในรูปแบบ "ผสมผสานตะวันออกกับตะวันตก" เพื่อนำเสนอสุดยอดประสบการณ์แห่งเสียงดนตรีให้แก่ "ผู้รับลิขิตสวรรค์" ทุกท่าน
ทัวร์คอนเสิร์ตปี 2026 ได้มีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเพลงจากคอนเสิร์ตครั้งก่อนในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยจะเพิ่มเพลง "เสียงสวรรค์วังเมฆา" และ "ถามวิถีอยู่หนใด" ในเวอร์ชัน Black Myth: Wukong เข้ามาในรายชื่อเพลงเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ นักร้องต้นฉบับของหลายเพลงในเกม Black Myth: Wukong ก็จะเข้าร่วมทัวร์ทั่วโลกครั้งนี้ด้วย เพื่อมอบประสบการณ์เสียงร้องต้นฉบับที่ไม่เหมือนใครจากในเกม
สำหรับผู้ถือบัตรคอนเสิร์ตทุกท่านที่แสดงบัตรจะได้รับของที่ระลึก 1 ชิ้นโดยอ้างอิงตามประเภทบัตรคอนเสิร์ต ซึ่งประกอบด้วยสินค้าที่ระลึกเฉพาะงานคอนเสิร์ตที่ไม่ได้วางจำหน่ายทั่วไป รายละเอียดของที่ระลึกมีดังนี้
"Black Myth: Wukong" เป็นเกมแอ็กชัน RPG ที่อ้างอิงจากตำนานเทพนิยายจีน คุณจะได้สวมบทบาทเป็น "ผู้รับลิขิตสวรรค์" เหยียบย่างไปบนเส้นทางสู่ชมพูทวีปซึ่งเต็มไปด้วยภัยอันตรายและเรื่องน่าประหลาดใจ เพื่อค้นหาความจริงของตำนานเมื่อครั้งอดีต โดยเกมได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2024 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME และวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม XBOX SERIES X|S เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2025
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและการจำหน่ายบัตรได้จากบัญชี X ออฟฟิเชียลของ Black Myth: Wukong หรือเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของแต่ละโรงละครในแต่ละภูมิภาค
