THE FINALS ปรับโฉมการแข่งอีสปอร์ตสู่รูปแบบลีกรวมระดับโลก!

Nexon Corporation ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปรับโฉมระบบการแข่งขันอีสปอร์ตของเกม THE FINALS เกมแนว FPS ที่เน้นการเล่นในรูปแบบทีม ซึ่งพัฒนาโดย Embark Studios ให้เป็นระบบลีกรวมระดับโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา
จากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้จะทำให้ระบบอีสปอร์ตของเกม THE FINALS ถูกยกระดับสู่ระบบลีกรวมระดับโลกที่ดำเนินการแข่งขันพร้อมกันใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ APAC (เอเชียแปซิฟิก), AMERICAS (อเมริกา) และ EMEA (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา) โดยผู้เล่นชาวเกาหลีจะถูกจัดอยู่ในลีก APAC และแข่งขันร่วมกับผู้เล่นในแถบเอเชีย อาทิ จากจีน ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในหนึ่งปีจะจัดการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคขึ้น 4 Cycle และจะใช้คะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละ Cycle เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันรายการระดับโลกใน “THE FINALS Grand Major” (TGM26) ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ในแต่ละ Cycle นั้นจะดำเนินการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มจากรอบเปิดทัวร์นาเมนต์ รอบ ‘Swiss’ ซึ่งจะเปิดรับทีมเข้าร่วมแข่งขันสูงสุด 256 ทีม เพื่อคัดเลือกทีมที่ทำคะแนนดีที่สุด 16 ทีมเข้าสู่รอบ ‘Top 16’ ที่จะจัดการแข่งขันแบบสายบนและสายล่าง (Double Elimination) เพื่อเฟ้นหา 8 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบชิงชนะเลิศจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ และจะมอบเงินรางวัลและคะแนนสะสมตามอันดับผลงาน สำหรับทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมคะแนนสะสม 100 คะแนนไป ซึ่งรวมมูลค่าเงินรางวัลต่อหนึ่ง Cycle นั้นจะรวมทั้งสิ้นสูงถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทั้งหมด 4 Cycle แล้วจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติโดยตัดสินจากอันดับคะแนนสะสมของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละภูมิภาค โดยทีมที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 จะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ “Grand Major” โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ทีมอันดับ 2 ถึง 9 จะต้องไปแข่งกันอีกครั้งในรอบ ‘Qualifier’ เพื่อชิงสิทธิ์ในการเข้าต่อไป สำหรับการแข่งขันระดับโลกซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายของปีอย่างการแข่งขันรอบ ‘Grand Major’ นั้นจะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน ณ งาน ‘DreamHack Stockholm’ ประเทศสวีเดน โดยการแข่งขันครั้งนี้จะมีมูลค่าเงินรางวัลรวมสูงสุดถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การแข่งขัน Cycle แรกของลีก APAC จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม และรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้จัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ‘FACEIT’ ทั้งนี้สามารถสมัครได้โดยฟอร์มทีมที่มีสมาชิกสูงสุดไม่เกิน 4 คน (รวมตัวสำรอง 1 คน) และในรอบชิงชนะเลิศของลีก APAC จะมีการถ่ายทอดสดและบรรยายเป็นภาษาเกาหลีผ่านแชนแนลทางการของ THE FINALS บนช่อง SOOP และ Chzzk สำหรับรอบชิงชนะเลิศของลีก AMERICAS และ EMEA จะสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube และ Twitch ทางการของ THE FINALS Global
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีสปอร์ตของ "THE FINALS" ได้ทาง เว็บไซต์ทางการ และช่องทางคอมมูนิตี้ทั้ง Discords และ YouTube
