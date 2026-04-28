SEGA จับมือ CP Group ส่ง Sonic–Angry Birds ลุยธุรกิจบันเทิงในไทย

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (C.P. Group) กลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เซก้า คอร์ปอเรชัน (SEGA CORPORATION) ผู้นำด้านธุรกิจเกมและความบันเทิงระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจด้านความบันเทิงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในระยะต่อไป
ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร โดย SEGA ซึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) ระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จะทำงานร่วมกับเครือซีพี ซึ่งมีระบบนิเวศทางธุรกิจที่หลากหลายและเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้บริโภคในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ภายใต้ MOU ฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินความร่วมมือเป็นระยะ โดยในระยะแรกจะมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกของ SEGA อาทิ Sonic the Hedgehog และ Angry Birds ควบคู่ไปกับการวางโครงสร้างความร่วมมือเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเชื่อมโยงศักยภาพด้านคอนเทนต์เข้ากับระบบนิเวศทางธุรกิจแบบครบวงจรของเครือซีพี ซึ่งครอบคลุมกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอาหาร เกษตร ค้าปลีก โทรคมนาคม และเครือข่ายสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการ
ในมิติของการเข้าถึงผู้บริโภค เครือซีพียังมีความแข็งแกร่งด้านแพลตฟอร์มสื่อ โดยเฉพาะ “ทรูวิชั่นส์” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอคอนเทนต์และแอนิเมชันระดับโลกสู่ผู้ชมในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบเพย์ทีวีและแพลตฟอร์ม OTT และถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการรองรับการต่อยอด IP สู่ประสบการณ์ความบันเทิงในวงกว้าง
นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังจะร่วมกันสำรวจโอกาสในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาใหม่สำหรับภูมิภาคอาเซียน การขยายธุรกิจผ่านการให้สิทธิ์ (licensing) และเครือข่ายการจัดจำหน่าย ตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือไปยังตลาดนอกประเทศไทยในอนาคต
คุณฮารุกิ ซาโตมิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซก้า คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับเครือซีพี ซึ่งมีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเร่งการขยายตัวของ IP ของ SEGA ในระดับโลก และสร้างสรรค์ประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่สำหรับภูมิภาคอาเซียน และในระยะยาวสำหรับผู้ชมทั่วโลก”
ด้าน คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุกรอบความร่วมมือกับ SEGA ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความนิยมในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายนำจุดแข็งมาผสานกัน เพื่อพัฒนา IP ใหม่ ๆ และถ่ายทอดวัฒนธรรมและคุณค่าของภูมิภาคอาเซียนสู่สายตาชาวโลก”
ทั้งนี้ ในระยะยาว ทั้งสองบริษัทมีแผนจะขยายความร่วมมือไปสู่มิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก ผ่านเครือข่ายธุรกิจและแพลตฟอร์มการเผยแพร่สื่อของเครือซีพี อาทิ ทรูวิชั่นส์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอคอนเทนต์แอนิเมชันระดับโลก และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชนแฟนคอนเทนต์ญี่ปุ่นในภูมิภาคอาเซียน
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ของ SEGA Corporation กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน 2569 โดยมีคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณฮารุกิ ซาโตมิ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SEGA Corporation พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของทั้งสององค์กรเข้าร่วม
