เลอโนโวยกระดับการแข่งเกม "Formula 1" ผ่านเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ

เลอโนโว เดินหน้าขยายความร่วมมือกับ Formula 1 เพื่อขับเคลื่อนการแข่งขัน F1 Sim Racing World Championship 2026 ผ่านอุปกรณ์เกมมิ่งประสิทธิภาพสูงจาก Lenovo Legion เพื่อเสริมศักยภาพนักแข่งด้วยอุปกรณ์การเล่นเกมระดับมืออาชีพตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขัน
ภายใต้ความร่วมมือนี้ เลอโนโวจะนำผลิตภัณฑ์ เกมมิ่ง ทาวเวอร์ อย่าง Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) และจอเกมมิ่ง Lenovo Legion Pro 32UD-10 ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพการเล่นเกมขั้นสูง พร้อมการประมวลผลที่รวดเร็ว ให้เฟรมเรทที่ลื่นไหล และภาพคมชัดเหนือระดับ เพื่อช่วยเสริมความแม่นยำในการเกมการแข่งรถในครั้งนี้
เกมมิ่ง ทาวเวอร์ Legion Tower 5i (30L, 10) มอบประสิทธิภาพที่ทรงพลังสำหรับการแข่งขัน ช่วยให้นักแข่งสามารถปลดล็อกศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ความเสถียร และการตอบสนองที่แม่นยำ โดยเมื่อทำงานร่วมกับจอเกมมิ่งอย่าง Lenovo Legion Pro 32UD-10 ที่มาพร้อมความละเอียดระดับ 4K OLED ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประสบการณ์ภาพเสมือนจริงยิ่งขึ้น ด้วยคอนทราสต์ที่ลึก ให้ภาพที่สมจริงราวกับอยู่ในสนาม
หลังเปิดฤดูกาลแข่งที่งาน DreamHack Birmingham สหราชอาณาจักร ในวันที่ 27–29 มีนาคม ที่ผ่านมา เทคโนโลยีจากเลอโนโวถูกนำมาขับเคลื่อนการแข่งขันที่เหลือ ณ ศูนย์ Media and Technology Centre ของ Formula 1 ที่ เมืองแบ็กกิ้นส์ ฮิล, สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสดหลักของการแข่งขันเมื่อวันที่ 22–23 เมษายน
ความร่วมมือครั้งนี้ขยายบทบาทของเลอโนโวในการแข่งขัน Formula 1 จากการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และการถ่ายทอดสด ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับโลกระหว่างทั้งสององค์กร สู่การแข่งขันเกมแข่งรถ Sim Racing โดยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงของเลอโนโวจะรองรับทั้งสนามจริงและโลกเสมือน ครอบคลุมการจัดอีเวนต์ การผลิตคอนเทนต์ และการเสริมศักยภาพนักแข่งตลอดฤดูกาล
เอมิลี พราเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Formula 1 กล่าวว่า “การขยายความร่วมมือกับเลอโนโวเพื่อขับเคลื่อนการแข่งขันเกมแข่งรถ F1 Sim Racing World Championship 2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของเรา ความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมทั้งในมอเตอร์สปอร์ตโลกจริงและโลกเสมือน ทำให้เลอโนโวเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการสนับสนุนนักแข่งระดับโลกด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ และยกระดับการแข่งขันให้โดดเด่น การเปิดตัวที่ DreamHack Birmingham สะท้อนศักยภาพของการผสานนักแข่งระดับแนวหน้ากับฮาร์ดแวร์ Lenovo Legion และวางมาตรฐานใหม่ให้กับการแข่งขันตลอดฤดูกาลนี้”
โวลเกอร์ ดูริง รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจพีซีเกมมิ่งของเลอโนโว กล่าวว่า “การได้ขับเคลื่อนการแข่งขัน 2026 Formula 1 Sim Racing World Championship เปิดโอกาสให้เราได้นำเทคโนโลยีที่นำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์ Lenovo Legion มาทดสอบอย่างเต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมการแข่งขันระดับสูงที่เน้นประสิทธิภาพ”
“ความร่วมมือเช่นนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของเรา มอบข้อมูลเชิงลึกจากการใช้งานจริงเพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ F1 ที่เป็นสนามทดสอบชั้นนำของนวัตกรรมยานยนต์ ทำให้อุปกรณ์ของเลอโนโวที่ส่งถึงเกมเมอร์ทั่วโลก ไม่เพียงโดดเด่นด้านประสิทธิภาพ แต่ยังผ่านการพิสูจน์ในเวทีระดับโลก”
