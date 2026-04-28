ฤกษ์ขาย! "Steam Controller" มาพร้อมสติ๊ก TMR ในราคาสามพันกว่า

อีกหนึ่งจอยทางเลือกสำหรับชาวพีซีที่ผลิตโดยเจ้าของแพลตฟอร์มสตีม พร้อมจัดเต็มครบทุกฟังก์ชันที่เกมเมอร์ยุคใหม่ต้องการ
บริษัท Valve ออกมาประกาศเคาะราคาและกำหนดวันขายอย่างเป็นทางการสำหรับ Steam Controller จอยเล่นเกมสตีมรุ่นสองของพวกเขา ที่เตรียมแผนวางจำหน่ายในวันที่ 4 พฤษภาคมปี 2026 สนนราคา 99 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,200 บาท
คุณสมบัติเด่นของจอยสตีมรุ่นใหม่ปี 2026 นี้ มันจะมาพร้อมทัมบ์สติกแบบแม่เหล็กที่ใช้เทคโนโลยี TMR ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการสัมผัส การตอบสนอง และความทนทานในระยะยาวที่ดีขึ้น รวมถึงมีระบบสั่นความละเอียดสูง High Definition Rumble และ Grip Sense เซนเซอร์หมุนเอียงไจโรที่สามารถเปิด-ปิดใช้งานด้วยระบบกริปสัมผัส
Dual Trackpads แทร็กแพดคู่ทรงสี่เหลี่ยมที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากจอยรุ่นแรกและเครื่องสตีมเด็ค จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมเมาส์ได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับการเล่นเกมแนววางแผนหรือแนว FPS นอกจากนี้ยังมี 4 ปุ่มเสริมพิเศษด้านหลังที่สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ รวมไปถึงปุ่ม Steam ตรงกลางที่เป็นทั้งปุ่มเปิด/ปิดคอนโทรลเลอร์และปุ่มลัดนำทางไปยังคลังไลบรารี ร้านค้า การควบคุมเกม การตั้งค่าของคุณ และอื่นๆอีกมากมาย
Steam Controller รองรับการใช้งานทั้งแบบเสียบสาย USB-C, แบบไร้สาย Bluetooth และแบบใช้งานร่วมกับ Steam Controller Puck ดองเกิลเสริมที่แถมมาให้ในกล่องซึ่งเป็นทั้งตัวส่งสัญญาณไร้สายและแท่นชาร์จไปในตัว ส่วนแบตเตอรี่จะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 35 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
แน่นอนว่าจอยสตีมดังกล่าวถูกสร้างมาเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งและรันผ่าน Steam เป็นหลัก อาทิเช่น PC, แล็ปท็อป, Steam Deck, Steam Machine และ Steam Frame หากนำไปใช้งานกับอุปกรณ์หรือเครื่องเล่นเกมอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ไม่ได้รันผ่านสตีมอาจเป็นเรื่องยุ่งยากลำบาก
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
steam
