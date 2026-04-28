โตโยต้า ผลิตเก้าอี้ทำงาน-เล่นเกม ราคาเหยียบแสน

ณ ปัจจุบันเก้าอี้เกมมิ่งส่วนใหญ่มักนิยมทำทรงเลียนแบบเบาะนั่งรถแข่งเพื่อเอาใจวัยรุ่น แล้วมันจะเป็นเช่นไรหากทางค่ายผู้ผลิตรถยนต์เกิดแพ้เสียงในหัวลงมาแข่งขันในตลาดนี้ด้วยตัวเอง?
โตโยต้า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น ล่าสุดได้ออกมาประกาศเปิดตัว Crown Seat Desk Chair เก้าอี้ทำงาน-เล่นเกมสุดลิมิเต็ดเกรดพรีเมียมระดับรถหรู ที่ลงทุนใช้เบาะโดยสารด้านหน้าของจริงจากรถยนต์โตโยต้ารุ่น Crown ของพวกเขา เอามาดัดแปลงทำเป็นเก้าอี้สำหรับทำงานในออฟฟิศหรือนั่งเล่นเกมในบ้าน
เก้าอี้ตัวนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเบาะรถยนต์รุ่นดังกล่าวเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุพื้นผิวที่ใช้หนังคุณภาพระดับยานยนต์ ฟังก์ชันปรับเอนนอน-โน้มตัวไปข้างหน้าด้วยระบบไฟฟ้า ตัวปรับระดับความสูง หรือแม้กระทั่งตัวล็อคเข็มขัดนิรภัย ก็ยังอุตส่าห์ใส่มาให้ด้วยไม่คิดจะตัดทิ้งไป ถึงแม้ไม่มีสายรัดคาดแล้วก็ตาม
ฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นจะอยู่ตรง ระบบอุ่นเบาะ (Heater) ปรับได้ 3 ระดับที่ติดตั้งมาให้พร้อมสรรพสำหรับเมืองหนาว รวมถึงระบบระบายอากาศ (Ventilation) ปรับได้ 3 ระดับหากใครที่ต้องการความเย็น และช่อง USB-C เอาไว้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆที่ดัดแปลงมาจากหัวเข็มขัดนิรภัยนั่นเอง โดยฟีเจอร์ทั้งหมดนี้จะกินพลังงานจากแบตเตอรี่ภายในตัวเก้าอี้ที่สามารถชาร์จไฟกลับเข้าไปใหม่ได้เรื่อยๆ
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะมีสิทธิ์ครอบครองมัน เนื่องด้วยเก้าอี้ Crown Seat Desk Chair มันถูกผลิตมาแบบจำนวนจำกัดเพียงแค่ 70 ตัวและขายเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แถมราคาก็ค่อนข้างแพงเอาเรื่องอยู่ที่ 495,000 เยนหรือประมาณหนึ่งแสนบาท เลยทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
tomshardware
carscoops
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*