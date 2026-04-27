ภาคต่อไซไฟสยองขวัญ "Alien: Isolation 2" ปล่อยทีเซอร์แรก

SEGA เปิดตัว "Alien: Isolation 2" ภาคต่อเกมไซไฟสยองขวัญเอาตัวรอดจากอสูรกายอวกาศสุดสะพรึง พัฒนาโดย Creative Assembly พร้อมปล่อยวิดีโอทีเซอร์แรกอย่างเป็นทางการ
คลิปวิดีโอชื่อ "False Sense Of Security" เริ่มต้นด้วยภาพห้องมืดที่มีแสงสีแดงกะพริบ ขณะที่กล้องค่อยๆ ซูมเข้าไป เมื่อแสงเปลี่ยนเป็นสีเขียว ประตูก็เปิดออก เผยให้เห็นเมืองที่ฝนตกอยู่เบื้องหน้า จากนั้นก็เป็นภาพโคลสอัพของโทรศัพท์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นจุดเซฟในเกม "Alien: Isolation" ภาคแรก ต้องติดตามกันต่อไปว่าเมืองนี้คือเมืองอะไร และผู้คนในเมืองนี้ตกอยู่ในอันตรายมากแค่ไหน แม้แต่คำบรรยายวิดีโอก็ยังคลุมเครือ บอกเพียงแค่ว่า “ความรู้สึกปลอดภัยเป็นสิ่งที่เกินจริง”
เมื่อเกือบสองปีที่แล้ว Creative Assembly ได้ประกาศว่ากำลังพัฒนาภาคต่อของเกม "Alien: Isolation" โดยเกมภาคแรกวางจำหน่ายในปี 2014 ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Amanda Ripley ที่กำลังตามหา Ellen ผู้เป็นแม่ และต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นวายของสิ่งมีชีวิตสุดหลอนอย่าง Xenomorph ตัวเกมได้รับคำวิจารณ์ที่ดีและประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่เกมภาคใหม่ดูเหมือนจะไร้วี่แวว จนกระทั่งปี 2024 สตูดิโอได้ประกาศสร้างภาคต่ออย่างเป็นทางการ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*