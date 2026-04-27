สตูดิโอ Bluehole หลุดประกาศรับสมัครทีมงานร่วมพัฒนา "TERA 2"

สตูดิโอ Bluehole หลุดประกาศรับสมัครทีมงานร่วมพัฒนาเกม "TERA 2" ภาคต่อเกม MMORPG ที่ผู้เล่นทั่วโลกรอคอย ถือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตัวเกมเริ่มการพัฒนาแล้ว
เกม TERA เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2011 และได้รับความสนใจจากผู้เล่นจำนวนมากทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศ ต่อมาเกมได้ยุติการให้บริการในเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2022 แต่ล่าสุด ประกาศรับสมัครงานจาก Bluehole Studio ยืนยันการมีอยู่ของ TERA 2 แล้ว
ในประกาศรับสมัครงานของสตูดิโอ Bluehole ระบุว่า TERA เกม MMORPG ยอดนิยมที่ผู้เล่นทั่วโลกชื่นชอบในระบบการต่อสู้แบบไม่ต้องเล็งเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์และภาพกราฟิกที่สวยงามตระการตา โดย TERA 2 ยังคงสืบทอดมรดกแห่งนวัตกรรมจากภาคก่อน พร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดการออกแบบเกมล่าสุด เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกมนี้จะพัฒนาต่อยอดระบบการต่อสู้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางที่เป็นเอกลักษณ์และทรงพลังที่สุดของ TERA เพื่อนำเสนอความสนุกสนานในการเล่นเป็นทีมแบบใหม่ ที่เน้นความสนุกของการเล่นแบบร่วมมือกัน
ประกาศรับสมัครงานจาก Bluehole Studio สำหรับเกม TERA 2 ที่หลุดออกมานั้น ระบุว่าต้องการรับสมัครงานสำคัญ 7 ตำแหน่ง รวมถึง นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหวอาวุโส, หัวหน้าฝ่ายเขียนโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์เกม, หัวหน้าศิลปิน VFX, นักสร้างแอนิเมชั่นอาวุโส, และโปรแกรมเมอร์ฝั่งไคลเอนต์อาวุโส สิ่งนี้ทำให้วงการเกมเกาหลีเชื่อว่าเกมนี้ได้ก้าวข้ามขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้นไปแล้ว
