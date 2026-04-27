Review: Pragmata น้องตุ๊กตากับป๊ะป๋าปืนโหด

แนวเกม แอ็คชั่นชูตติ้งผสมพัซเซิล
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
เรตเกม PEGI: 16 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
ไอพีแอ็คชั่นสดใหม่จาก แคปคอม ซึ่งหยิบจับสองสิ่งที่แตกต่างสุดขั้วดูไม่น่าเข้ากันได้ เอามามัดรวมเป็นส่วนผสมเคมีที่ลงตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์
เรื่องราวในเกม Pragmata นั้นกล่าวถึงยุคอนาคตที่มนุษยชาติได้ประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติสุดล้ำที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งอย่างขึ้นมาได้ตามใจปรารถนา แต่ติดปัญหาตรงที่มันต้องใช้วัสดุพิเศษ Lunafilament ที่หาไม่ได้บนพื้นโลก พวกเขาจึงสร้างสถานีขุดเจาะขนาดยักษ์ขึ้นบนดวงจันทร์ กระทั่งวันหนึ่งสถานี Cradle ที่เป็นฐานอุตสาหกรรมหลักในการผลิตเกิดขาดการติดต่อ ทางบริษัท Delphi Corporation จึงตัดสินใจส่งทีมวิศวกรที่มีตัวละครเอกอย่าง "ฮิวจ์ วิลเลียมส์" ขึ้นไปสำรวจ จากนั้นทุกสิ่งก็เกิดผิดแผนภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยกลับกลายเป็นการผจญภัยเอาชีวิตรอดตามสูตรสำเร็จหนังไซไฟภัยพิบัติ เมื่อฮิวจ์ต้องพลัดพรากกับเพื่อนสมาชิกในทีมแถมโดนกองทัพจักรกลสังหารออกไล่ล่า เขาจึงต้องหวังพึ่งพาน้อง "ไดอาน่า" หุ่นแอนดรอยด์สาวตัวน้อยที่บังเอิญพบเจอกันระหว่างทาง
เหตุผลที่เราต้องมีหนูน้อยแอนดรอยด์คอยขี่หลังอยู่เคียงข้าง นั่นเพราะสถานีแห่งนี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปัญญาประดิษฐ์ IDUS โดยสมบูรณ์ หนทางเดียวที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะสามารถปลดล็อคประตูเปิดทางไปต่อหรือยิงทะลุเกราะหนาของบรรดาหุ่นเหล็กคือต้องฝากให้ ไดอาน่า ช่วยแฮคเจาะระบบเผยจุดอ่อนของพวกมัน ซึ่งจะเป็นลักษณะมินิเกมพัซเซิลที่ผู้เล่นต้องกดสี่ปุ่มแอ็คชั่นแทนคำสั่งขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวาเพื่อชี้นำทางลูกศรให้ไปหาช่องสีเขียวก็เป็นอันแฮคเสร็จสมบูรณ์ ยิ่งระหว่างทางเราลากเส้นผ่านโหนดสีสันต่างๆได้มาก พลังแดเมจการโจมตีของเราก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น นับเป็นระบบที่ยิ่งเสี่ยง ค่าตอบแทนยิ่งสูงนั่นเอง
การที่ต้องใช้สมองแก้พัซเซิลไปพร้อมๆกับการหลบหลีกยิงสวนศัตรูที่บางครั้งมากันเป็นฝูงไปด้วย แน่นอนในช่วงแรกๆอาจรู้สึกลำบากขัดใจ แต่เชื่อเหอะว่าทันทีที่คุณเริ่มจับจังหวะได้ รู้เวลาไหนควรถอยห่าง เวลาไหนแฮคได้อย่างปลอดภัย สิ่งที่เคยเป็นเรื่องน่าปวดหัวในช่วงต้นจะกลายเป็นความบันเทิงที่หาไม่ได้จากเกมอื่นใดในปฐพี นอกจากนี้หากคุณเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีอุปกรณ์ตัวช่วยมากมายที่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรู ยกตัวอย่างเช่น ปืนที่ทำให้มอนฯสตัน, โหนดแฮครูปแบบใหม่ที่ส่งผลเอฟเฟกต์พิเศษแตกต่างกัน หรือสกิลทักษะหลบหลีกสมบูรณ์เพื่อหน่วงเวลา อะไรแบบนี้เป็นต้น
"ปืนพก" จะเป็นอาวุธหลักประจำกายของตัวเอก ข้อดีของมันคือมีกระสุนให้มาแบบไม่จำกัด แลกกับพลังโจมตีที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอาวุธสายทำลายล้างอย่างลูกซองหรือปืนชาร์จยิงทะลุที่ผู้เล่นต้องหาเก็บกระสุนตามฉากกันเอาเอง โดยความแรงของปืนทุกกระบอก ความทนทานของชุดอวกาศ รวมถึงความสามารถในการแฮคของน้องไดอาน่า ทุกสิ่งอย่างเราสามารถใช้ทรัพยากรที่เก็บสะสมมาจ่ายแลกเพื่ออัพเกรดเสริมประสิทธิภาพได้หมดเลย
อย่างที่ทราบกันดี ทุกเกมในยุคปัจจุบันของค่ายแคปคอมล้วนถูกรังสรรค์ขึ้นบนเทคโนโลยี RE Engine และผลงานไอพีใหม่ล่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกัน จุดแข็งของเอนจิ้นดังกล่าวคือกราฟิกที่สวยงามฉากหลังยันโมเดลตัวละคร แต่กลับมีจุดอ่อนตรงการเรนเดอร์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เกมนี้จะเลี่ยงโอเพ่นเวิลด์แบ่งสถานีอวกาศให้แยกตัดขาดจากกันออกเป็นทีละโซน เคลียร์ด่านหนึ่งเสร็จก็ต้องวกกลับมาที่ฐาน แล้วใช้ลิฟต์ขนส่งเพื่อเดินทางมุ่งสู่ด่านต่อไป ถึงอารมณ์มันจะขาดตอนไร้ความต่อเนื่องไปบ้าง แต่มันก็เปิดโอกาส ให้เราหวนกลับไปฟาร์มย้อนกลับไปเก็บไอเทมลับในด่านเก่าๆได้ตลอดเวลา ดีกว่าสร้างฉากอลังการเสียใหญ่โตแล้วดันมาปิดประตูใส่กลอนไล่หลังผู้เล่นเดินย้อนกลับไปสำรวจพื้นที่เก่าๆไม่ได้แบบเกม Resident Evil Village ที่จนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายปีเราก็ยังแค้นใจเรื่องเนื้อปลาที่พลาดไปไม่หาย
ภายใน Shelter ฐานที่มั่นที่เหล่าตัวละครหลักอย่าง Hugh และ Diana ใช้เป็นสถานที่พักพิงหลังจบภารกิจนั้น นอกเหนือจากฟังก์ชันอัพเกรดเสริมแกร่งให้กับตัวละครแล้ว เรายังสามารถใช้พื้นที่ฮับศูนย์กลางแห่งนี้ในการผูกมิตรกระชับความสัมพันธ์กับน้องไดอาน่า เนื่องจากเธอเป็นหุ่นเด็กที่เพิ่งลืมตาขึ้นมาบนดวงจันทร์ พวกศิลปะวัฒนธรรม กีฬาการละเล่น รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆบนโลกมนุษย์ จึงล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนาง บ่อยครั้งเราต้องคอยสอนอธิบายเรื่องที่เธออยากรู้ บางครั้งอาจต้องเล่นซ่อนหา หรือทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ด้วยความน่ารักสดใสอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยทำให้คุณอาจโดนตกง่ายๆกลายเป็นพ่อเลี้ยงโดยไม่รู้ตัว
ส่วนความยาวเนื้อหาแคมเปญมันก็ตรงตามที่สื่อหลายเจ้าบ่นกันคือประมาณ 10 ชั่วโมงจบ แต่จงอย่าปล่อยให้ตัวเลขดังกล่าวมาบั่นทอนจิตใจเพราะเชื่อว่ายังไงผู้เล่นปกติทั่วไปย่อมใช้เวลาเกินกว่านั้นอยู่แล้ว เนื่องจากตัวเกมมีอะไรให้ทำตามเก็บเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นไอเทมสมบัติที่ซ่อนอยู่ตามฉาก, ชาเลนจ์สุดท้าทายในห้องซิมูเลชัน, โหมดเสริมพิเศษ Unknown Signal ที่ปลดล็อคหลังจบเกม ไปจนถึงนิวเกมพลัสเริ่มเล่นใหม่ในระดับความยากที่สูงขึ้น เรียกว่าถ้าหากคุณเป็นเกมเมอร์สายจริงจัง มิได้ซื้อมาหวังทำคอนเทนต์หรือเล่นเอาสังคมเพื่อไปคุยโม้โอ้อวดกับใคร ประสบการณ์ที่ได้รับอย่างต่ำต้องมี 20 - 30 ชั่วโมงอัพ อิ่มคุ้มกับราคาพันหกแน่นอน
"Pragmata มิใช่แค่เกมดีมีคุณภาพ แต่มันคือสื่อบันเทิงที่สะท้อนพาพวกเราย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กสู่ยุคทองของวิดีโอเกม ในยุคสมัยที่ทุกค่ายเกมต่างกล้าเสี่ยงกล้าลอง แข่งขันด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์กันอย่างสนุกสนานโดยไม่ห่วงพะวงเรื่องรายได้หรือนายทุนสักเท่าไหร่ ไม่ต้องเน้นสร้างเกมเกาะกระแสตามใครเขา ขอแค่เล่นสนุกในแบบฉบับของเราเป็นพอ ซึ่งทาง แคปคอม พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถทำได้และผู้เขียนปรารถนาอยากให้เชื้อไฟเก่าๆเหล่านั้นถูกจุดกลับขึ้นมาในจิตใจของนักพัฒนาทุกคนอีกครั้ง โลกใบนี้คงมีความสุขน่าดู"
|เกมเพลย์
|9
|กราฟิก
|9
|เสียง
|9
|เนื้อเรื่อง
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|10
|ภาพรวม
|9
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท แคปคอม
