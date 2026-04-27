รีบซื้อ! "PlayStation 5" ขึ้นราคาแตะสองหมื่น เริ่ม 1 พ.ค.นี้

โซนี่ ประกาศปรับราคาเครื่องคอนโซล PlayStation 5 ทั่วโลก มีผลกับทุกรุ่น โดย PlayStation 5 รุ่นธรรมดา จากเดิม 18,690 บาท เพิ่มเป็น 20,990 บาท เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
ในประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่า "เนื่องจากแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจโลก เราจึงตัดสินใจปรับเพิ่มราคาเครื่องเล่นเกม PS5, PS5 Pro และ PlayStation Portal ทั่วโลก เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผลกระทบต่อชุมชนของเรา และหลังจากประเมินอย่างรอบคอบแล้ว เราพบว่านี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่มีคุณภาพสูงและสร้างสรรค์ให้กับผู้เล่นทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง"
ราคาใหม่สำหรับประเทศไทย
- PlayStation 5 ราคาใหม่ 20,990 บาท (จากเดิม 18,690 บาท)
- PlayStation 5 Digital Edition ราคาใหม่ 18,790 บาท (จากเดิม 15,690 บาท)
- PlayStation 5 Pro ราคาใหม่ 30,990 บาท (จากเดิม 29,490 บาท)
- PlayStation Portal ราคาใหม่ 8,380 บาท (จากเดิม 7,790 บาท)
ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โซนี่ได้ประกาศปรับราคา PS5 ในหลายโซนทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ถือเป็นสัญญาณแรกของการขึ้นราคา ทำให้เกมเมอร์ในประเทศต่าง ๆ ที่ยังไม่มี PS5 รีบซื้อก่อนที่ราคาจะสูงเกินเอื้อม
