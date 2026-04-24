สาวน้อยแหวกมิติ Ingrid พร้อมลงสังเวียน "Street Fighter 6" 28 พ.ค.นี้

Capcom เปิดตัว Ingrid สาวน้อยลึกลับผู้มาพร้อมพลังบิดเบือนความเป็นจริง เตรียมร่วมสังเวียน "Street Fighter 6" ในฐานะนักสู้คนสุดท้ายของ Year 3 Character Pass วันที่ 28 พฤษภาคมนี้
การปรากฏตัวครั้งแรกของ Ingrid (อิงกริด) เกิดขึ้นในเกม Capcom Fighting Evolution ในปี 2004 ก่อนที่เธอจะฉีกมิติแห่งความเป็นจริงอีกครั้งเพื่อปรากฏตัวใน Street Fighter Alpha 3 MAX ในปี 2006 แม้ว่าอิงกริดจะไม่เคยลังเลที่จะใช้เวทมนตร์ของเธอเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ แต่ตัวอย่างเกมเพลย์ล่าสุดของเธอแสดงให้เห็นถึงลูกเล่นใหม่ทั้งหมดที่เธอจะนำมาใช้ใน Street Fighter 6
• Sun Crests: อิงกริดใช้พลังแห่งแสงอาทิตย์เพื่อเสริมพลังโจมตีของเธอได้มากถึงสี่ครั้ง เพื่อเพิ่มความรุนแรง ระยะ และตัวเลือกในการโจมตีต่อเนื่อง
• Sun Shot: อิงกริดยิงลูกบอลแสงไปข้างหน้า ซึ่งจะหยุดชั่วครู่ก่อนพุ่งออกไปในมุมหรือความเร็วที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปุ่มที่กดและระยะเวลาที่กดค้างไว้
• Sun Flare: อิงกริดยิงลำแสงไปข้างหน้า โดยมีทั้งแบบหนักและเบา ซึ่งจะใช้หรือสะสม Sun Crests ตามลำดับเพื่อใช้ในคอมโบ
• Solar Burst: ลำแสงที่อิงกริดยิงลงมาในแนวทแยงขณะอยู่กลางอากาศ เช่นเดียวกับ Sun Flare แบบเบาจะสะสม Sun Crests และแบบอื่นๆ จะใช้ Crests เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
• Sun Rise: การโจมตีแบบหมุนตัวที่มีทั้งแบบเบา กลาง และหนัก ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการทำคอมโบที่ทรงพลัง
• Sun Veil: การโจมตีสวนกลับที่ป้องกันความเสียหายที่เข้ามาและทำให้ผู้โจมตีล้มลง แม้ว่าจะสามารถดูดซับกระสุนได้ แต่ก็ไม่สามารถหยุดท่าไม้ตายหรือการโจมตีที่สร้างความเสียหายหลายครั้งได้
• Vanishing Sun: การเทเลพอร์ตระยะสั้นที่มีจุดหมายปลายทางสามแห่งเพื่อสร้างความสับสนให้กับคู่ต่อสู้ขณะโจมตีหรือสร้างระยะห่างในการป้องกัน
• Shining Sun: ท่าไม้ตายระดับ 1 ของอิงกริด เตะคู่ต่อสู้ขึ้นฟ้าแล้วห่อหุ้มด้วยลำแสง ก่อนทิ้งตัวลงมากระแทกกับพื้น
• Order of the Sun: ท่าไม้ตายระดับ 2 ของอิงกริดช่วยให้เธอยิงลำแสงขึ้นสู่ท้องฟ้า และขึ้นอยู่กับปุ่มที่กด พลังงานแสงอาทิตย์จะตกลงมาใส่ศัตรู
• Cosmic Ray: ท่าไม้ตายระดับ 3 ของอิงกริดเผยให้เห็นพลังขั้นสุดยอดของเธอขณะที่เธอยิงลำแสงพลังงานที่สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้แม้กระทั่งอีกด้านหนึ่งของหน้าจอ
อินกริดจะพร้อมให้เล่นในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ สำหรับผู้เล่นที่เป็นเจ้าของหรือซื้อ Year 3 Character Pass หรือ Year 3 Ultimate Pass ชุดที่ 1 ของอินกริดจะแสดงให้เห็นลุคใหม่ของเธอขณะเดินทางข้ามมิติ ส่วนชุดที่ 2 จะสะท้อนถึงรูปลักษณ์คลาสสิกของเธอในชุดนักเรียนสีม่วง
"Street Fighter 6" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.streetfighter.com/6/en-asia
