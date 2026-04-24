"AC Black Flag Resynced" นักฆ่าโจรสลัดปัดฝุ่นใหม่ พร้อมกางใบ 9 ก.ค.

สวมบทโจรสลัดหนุ่ม Edward Kenway ออกล่องเรือสู่ทะเลแคริบเบียนอีกครั้ง ในผลงานเกมรีเมคมือสังหารที่แฟนๆต่างยกให้เป็นตำนาน
Ubisoft ร่วมกับทีมพัฒนา Ubisoft Quebec ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Assassin’s Creed Black Flag Resynced ผลงานเวอร์ชันรีเมคสร้างใหม่ของเกม Assassin’s Creed IV: Black Flag ที่เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (Steam / Epic Games Store) ในวันที่ 9 กรกฎาคมปี 2026
ในเกมเราจะได้รับบท Edward Kenwayกัปตันแห่งเรือ Jackdaw อันเกรียงไกร ออกท่องล่องเรือสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ จมเรือรบของข้าศึก ข่มขวัญคู่ต่อสู้ ซ่อนตัวท่ามกลางฝูงชน นำการโจมตีอย่างห้าวหาญ และร่วมผจญภัยไปกับเหล่าโจรสลัดในตำนานเพื่อท้าทายอำนาจของจักรวรรดิท่ามกลางความขัดแย้งอันยาวนานระหว่างเหล่ามือสังหารและอัศวินเทมพลาร์
ระบบการต่อสู้จะถูกสร้างใหม่ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยเน้นการปัดป้องและการโจมตีระยะประชิด ในขณะที่การลอบเร้นและการปีนป่ายปาร์กัวร์ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การหลบหนีและการลอบสังหารราบรื่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งภาคนี้ทางทีมงานยังแก้ไขปัญหาเก่าๆอย่างภารกิจไล่ตามเป้าหมายที่เมื่อก่อนหากเราถูกพบตัวต้องเริ่มเล่นใหม่สถานเดียว แต่คราวนี้ถึงเราพลาดก็แค่ชักดาบกำจัดพวกมันซะก็สิ้นเรื่อง
กลไกการอัปเกรดเรือ Jackdaw จะถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับโหมดการยิงรูปแบบใหม่ๆ สามารถนำสัตว์เลี้ยงอย่างแมวหรือลิงมาขึ้นเรือ เกมเพลย์ดำดิ่งลึกลงไปใต้ท้องทะเลก็ถูกขยายใหญ่มีอะไรให้สำรวจมากขึ้น รวมถึงอัปเดตความสะดวกสบายในการเล่นเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าเดิม
ด้วยเทคโนโลยีเอนจิ้น Anvil เวอร์ชันล่าสุด ผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพสุดตระการตาขณะที่คุณล่องเรือฝ่าคลื่นลมแรงแบบไดนามิค ดำดิ่งสำรวจซากเรืออับปางใต้น้ำ หรือเดินทางผ่านป่าเขตร้อนอันหนาทึบ ด้วยฟีเจอร์ Dolby Atmos และ Ray tracing ที่ทำให้ทุกฉากดูสมจริงงดงามและมีชีวิตชีวา
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
gematsu
