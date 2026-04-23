นินเทนโด โชว์ระบบการเล่น "โยชิ" ผจญภัยในสมุดสุดหรรษา

เผยตัวอย่างเกมเพลย์แบบเจาะลึกร่วม 6 นาที กับการกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งในโลกแห่งหนังสือของเจ้าไดโนเสาร์ตัวเขียวผู้เป็นที่รัก
ล่าสุดทางบริษัท นินเทนโด ได้ออกมาปล่อยคลิปวิดีโออธิบายระบบการเล่นเบื้องต้นสำหรับ Yoshi and the Mysterious Book ผลงานเกมแนวแอ็คชั่นผจญภัยหัวใจอิ่มฟู เมื่อเจ้าไดโนเสาร์ "โยชิ" ต้องหลุดเข้าไปท่องผจญภัยในดินแดนแห่งหนังสือสารานุกรม
เรื่องราวของเกมเริ่มต้น ณ เช้าวันหนึ่งบนเกาะที่พวกของ โยชิ อาศัยอยู่ จู่ๆก็มีหนังสือเล่มหนาร่วงตกลงมาจากฟากฟ้าแถมยังพูดได้เสียด้วย ชื่อของเขาคือ"มิสเตอร์ อี" (Mr. E) สารานุกรมเก่าแก่ผู้เกิดหลงลืมว่าตนได้จดบันทึกข้อมูลอะไรเอาไว้บ้าง เลยฝากไหว้วานให้ โยชิ ช่วยเข้าไปในตัวเขาเพื่อสำรวจสอดส่องและเรียนรู้สิ่งมีชีวิตสุดอัศจรรย์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในแต่ละหน้าของหนังสือ
ความสามารถพื้นฐานของ โยชิ อย่างดูดกลืน ขว้างโยนสิ่งของ ลอยตัว และทุบพื้นยังคงมีอยู่ครบครัน ซึ่งผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทดสอบลองชิมรสชาติหรือลองแบกพวกมันขึ้นหลังเพื่อเรียนรู้ว่าสัตว์แต่ละตัวมีบุคลิกจุดเด่นอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม การผจญภัยครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องลั้ลลาอย่างที่คิด เมื่อวายร้ายตัวจิ๋ว Bowser Jr. ดูเหมือนจะโผล่มาตามหาอะไรบางอย่างในหนังสือเล่มนี้ด้วย
เกม Yoshi and the Mysterious Book มีกำหนดแผนวางจำหน่ายในวันที่ 21 พฤษภาคมปี 2026 เอ็กคลูซีฟสำหรับเครื่องเล่น Switch 2 สนนราคาขายบนหน้า Nintendo eShop อยู่ที่ 1,950 บาท
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*