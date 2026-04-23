เปิดตัว "Embers of the Uncrowned" เกม MMO สุดดาร์คจาก NEXON

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



NEXON ปล่อยตัวอย่างแรกของ "Embers of the Uncrowned" เกม MMORPG แนวดาร์คแฟนตาซีบน PC เน้นระบบต่อสู้ที่แม่นยำ พร้อมรับประกันไม่ Pay-to-Win เตรียมเปิดให้ทดลองเล่นบน Steam ในเดือนมิถุนายนปีนี้

ทีมพัฒนาเกม "Embers of the Uncrowned" ได้ปล่อยบันทึกการพัฒนาเกมฉบับแรกออกมาในวันนี้ โดยระบุว่าทีมประกอบด้วยกลุ่มนักพัฒนามากประสบการณ์ที่มีความหลงใหลในเกม MMORPG อย่างลึกซึ้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจเพื่อสร้างโลกในเกมนี้ให้มีชีวิตชีวา

ทีมผู้พัฒนาเกมระบุว่า "Embers of the Uncrowned" เป็นเกม MMORPG แนวดาร์คแฟนตาซีที่ดำเนินเรื่องบนทวีปที่ถูกทำลายล้างจากการรุกรานอย่างโหดเหี้ยมของเหล่าเอลฟ์ ผู้เล่นจะรับบทเป็นบุตรนอกสมรสของตระกูล Harberwell ที่ออกจากบ้านเกิดเพื่อสร้างเส้นทางของตนเองในฐานะทหารรับจ้าง อย่างไรก็ตาม ชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากสายเลือด บังคับให้ผู้เล่นต้องกลับมาเป็นผู้นำของตระกูล Harberwell ที่ล่มสลาย ผู้เล่นต้องลุกขึ้นต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและกองทัพเอลฟ์ที่รุกรานเพื่อทวงคืนดินแดนและมรดกที่สูญเสียไป


ในประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่า ระบบการต่อสู้ของเกมจะต้องการทั้งทักษะและความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จากผู้เล่น ระบบการต่อสู้จะรวมถึงกลไก "การขัดจังหวะร่ายเวท" ที่สามารถขัดจังหวะทักษะอันทรงพลังของศัตรูได้ รวมถึงระบบที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างความเสียหายมหาศาลภายในกรอบเวลาที่กำหนด การฝึกฝนกลไกการหลบหลีกให้เชี่ยวชาญก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการโจมตีที่อาจถึงแก่ชีวิต

เกมนี้จะมีเส้นทางอาชีพให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ Executioner ผู้กวาดล้างแนวรบศัตรูด้วยพลังทำลายล้างของขวานยักษ์ Ghost Blade ผู้สังหารคู่ต่อสู้ด้วยทักษะการฟันดาบที่คล่องแคล่วและสง่างาม และ Stormbringer ผู้ควบคุมพลังดั้งเดิมของพายุและสายฟ้าเพื่อทำลายศัตรู






ตามข้อมูลแนะนำอย่างเป็นทางการ ผู้เล่นสามารถรับสมัคร "พันธมิตร" เพื่อร่วมต่อสู้และพัฒนาไปด้วยกันในระหว่างการผจญภัย เมื่อเผชิญหน้ากับบอสที่ทรงพลัง การร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก หลังจากเอาชนะบอสหรือเคลียร์ดันเจี้ยนแบบทีม ผู้เล่นจะได้รับไอเทมหายาก

เกมนี้มีทั้งระบบอาณาเขตและระบบความก้าวหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างและผลิตสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการเดินทางภายในอาณาเขตของตนได้ นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถพัฒนามรดกของตระกูลเพื่อปลดล็อกศักยภาพของตัวละครได้อีกด้วย ตัวเกมยังวางแผนที่จะให้ผู้เล่นแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านเครื่องแต่งกายและพาหนะที่หลากหลาย

ทีมพัฒนาได้ระบุว่า เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของโลกในเกม พวกเขาสัญญาว่า "Embers of the Uncrowned" จะไม่มีไอเทมแบบจ่ายเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบ (pay-to-win) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาตัวละครโดยตรง อุปกรณ์ ไอเทมเพิ่มพลัง และไอเทมหลักทั้งหมดสามารถหาได้จากการเล่นเกมเท่านั้น

"Embers of the Uncrowned" มีกำหนดเปิดให้ทดลองเล่นเวอร์ชันเดโมในช่วงกิจกรรม New Releases ของ Steam ในเดือนมิถุนายนนี้

